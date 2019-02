La noche de la Luna brillará hoy en Calar Alto

Calar Alto acoge hoy La noche de la Luna en Calar Alto. Es una actividad organizada por Azimuth Spain y se podrá vislumbar el cielo estrellado y tan especial que hay en la zona.

Para que esta experiencia sea inolvidable utilizarán el telescopio de investigación de 1,23 metros, que de manera excepcional el Observatorio de Calar Alto pone a disposición del público para una actividad tan especial como única.

La actividad comienza a las 21:15 horas con la recepción de asistentes en la Sala de Visitas situada junto a la zona de aparcamiento en el extremo occidental del observatorio.

A las 21:30 horas, comenzará una charla que pondrá en contexto la relevancia de la Luna como objeto astronómico. A la finalización de la charla se organizarán por grupos, en función de los cuales se pasará a realizar por turnos el resto de actividades que componen el evento.

Posteriormente, se desplazarán a pie todos los asistentes a la zona de la cúpula del telescopio de 1,23 metros. A partir de este momento los distintos grupos realizarán por turnos las siguientes actividades: Acceso a la cúpula del telescopio para realizar, con este telescopio profesional de investigación, una observación visual de la Luna y contemplar toda clase de detalles de su superficie.

Otro grupo realizará una observación astronómica con prismáticos de gran tamaño. Los prismáticos son ideales para observar grandes porciones de cielo u objetos astronómicos extensos.

También realizarán una interpretación del cielo nocturno para que todos se vayan con las nociones básicas para orientaros con respecto a su apariencia durante cualquier época del año.

El resto realizará un paseo interpretado por el entorno del Observatorio de Calar Alto durante el que contarán interesantes historias que trasladarán de manera divertida y amena la ciencia que se hace con el resto de telescopios. Regreso a pie de todos los asistentes a la zona de la Sala de Visitas, fin de la actividad y despedida.

El Observatorio de Calar Alto se encuentra a 2.168 metros de altura, es más que recomendable acudir, en cualquier época del año, convenientemente abrigado y con calzado cerrado y cómodo.

Por motivos de seguridad en el interior de la cúpula del telescopio, esta actividad solo es apta para mayores de 12 años de edad. En la zona del observatorio no existe la posibilidad de comprar alimentos o bebidas. Quien lo estime conveniente puede traer consigo algo para comer y beber durante el desarrollo de la actividad (bebidas no alcohólicas). Por favor mantenga el espacio del observatorio tan limpio como cuando llegó, no tire basura al suelo. Está prohibido comer o beber en el interior de las cúpulas.