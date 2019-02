Una paella solidaria con misión en un comedor social en Nador

El colegio Divina Infantita de la capital, en colaboración con el AMPA, celebró el pasado domingo 24 de febrero una Paellada Solidaria cuya recaudación se destinará al Comedor Social de Nador (Marruecos), en el que se atiende a más de 50 niños en situación de exclusión social.

Nador es un lugar de gran crecimiento poblacional por acoger a mucha gente que llega del campo y otros países africanos con la esperanza de prosperar, en Nador se detectan fuertes desigualdades, desempleo, violencia, tráfico de drogas, desestructuración familiar, analfabetismo y otras realidades que sitúan a numerosos niños y niñas en situación de riesgo, por ser más vulnerables.

Al carecer de papeles muchos niños no son admitidos en las escuelas. Los padres buscan trabajo o se desesperan por no encontrarlo, lo cual dificulta que atiendan a sus hijos y éstos pasan casi todo el día en la calle. A veces los problemas de las familias ocasionan que los niños no quieran convivir con los familiares.

Como Esclavas de la Inmaculada Niña, “entendemos que es fundamental dar respuesta a esta necesidad concreta y real en el propio país, acompañándolos en su desarrollo integral y favoreciendo su derecho a ser felices, crecer con esperanza y vivir con dignidad construyendo su futuro”.

Entre algunos de los objetivos que tienen marcados: “Fortalecemos la alimentación de más de 50 niños de 4 a 15 años que realizan la comida del mediodía, actividades extra- escolares y la merienda en nuestra casa; colaboramos con la alimentación y atención básica de más de 10 bebés en situaciones extremas y el cuidado especial de una familia del campo con 2 hijos con una fuerte enfermedad degenerativa que los hace totalmente dependientes; y facilitamos la inserción social de sus familias incluyéndolas en el desarrollo de talleres de promoción profesional realizados en red con otras congregaciones religiosas e instituciones”.

Esta Paellada Solidaria forma parte de los proyectos de la Campaña Misionera 2019, cuyos beneficios ayudarán, además de a Marruecos, a diferentes proyectos desarrollados por la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña en países como Brasil, Argentina, México, Nicaragua y Costa Rica.

El evento se celebró por primera vez en este centro educativo y tuvo como objetivo el disfrute de un día agradable de convivencia y encuentro solidario entre más de 450 personas que completaron el aforo disponible para la celebración del evento.

El acto contó también como numerosas actividades como el Concurso de Tartas y/o Bizcochos, divertidas actividades lúdicas que el AMPA puso a disposición para los más pequeños y una Rifa con los números de la entrada con obsequios donados por más de treinta empresas colaboradoras.