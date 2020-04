La provincia de Almería a vista de dron.

Descubrir rincones de Almería a vista de pájaro, es posible gracias al canal de Youtube de Javier Ávalos Carrillo, con el nombre de Javi Dron Almería, que pretende promocionar lugares de la provincia a través de las imágenes de su dron.

Ávalos explica cómo surge su pasión por volar drones: “Surgió a raíz de ver en los medios de comunicación la creación de estas aeronaves, que podían y tenían la capacidad de poder ejercer funciones de fumigación en la agricultura, en la extinción de incendios, salvavidas... La responsable en introducirme en este mundo fue mi pareja que en mi 33 cumpleaños me regaló mi primer dron de iniciación”.

Para el córdobes, afincado en Almería, lo que más le llama la atención es “captar imágenes que el ser humano no podría ver. Cuando pilotas el dron, se puede introducir por lugares fascinantes que una persona no podría llegar si no es con medios externos. Es fascinante lo que éste pequeño aparato en vuelo es capaz de grabar".

Su canal de YouTube nació en 2015 pero de forma poco profesional: “Al ser novato en el pilotaje, apenas grababa imágenes. Me dedicada a aprender el manejo, mantenimiento, carga de las baterías... En momentos excepcionales empecé a grabar algo, pero obviamente como era un dron de iniciación. Comencé a hacer mis pinitos en la composición del vídeo, al principio sin música y posteriormente descargaba música de la plataforma de YouTube, para hacer más ameno el vídeo en sí. Respecto al guion uso una plataforma básica que tiene el ordenador de serie. Descargo el vídeo, recorto los fotogramas, les pongo un título, textos explicativos del lugar o imágenes que recoge el dron. Ajustamos la velocidad para que se ajuste a la canción y haya una armonía y homogeneidad. Todo tiene que fluir perfectamente. Velocidad de entrada de la canción, de salida, velocidad de imagen...”.

Al piloto de dron lo que más le ha sorprendido en sus horas de vuelo son “los paisajes emblemáticos y espectaculares que tenemos y que la mayor parte no conocemos. Tenemos la suerte de poder filmarlos de manera responsable y posteriormente con aplicaciones como YouTube hacer llegar a muchas personas que están en sus casas. Disfruto mucho cuándo veo vídeos de amigos diciéndome que hemos disfrutado mucho de tus vídeos. Me considero una persona muy humana y quiero y deseo que las personas con discapacidad puedan disfrutar de lo que disfruto yo cuándo piloto y grabo estas imágenes tan espectaculares de esta tierra. He disfrutado de sus encantos tan característicos cómo sus playas, sus campos (almendros en flor de Oria) y sus acantilados como el de la Molata (Las Negras)”.

El título de piloto profesional de dron se lo denegaron por su discapacidad por patología neuromuscular por fibromialgia: “No creo que mi incapacidad me imposibilite realizar este trabajo, aunque es cierto que tengo que seguir unas pautas por parte de mis médicos y especialistas, respecto a la toma de medicación. El problema radica en que Aesa es muy estricta para conceder el 'aprobado' al reconocimiento médico. Menos mal que podemos filmar de manera recreativa. Es cierto que los medicamentos merman las capacidades mentales de una persona. Obviamente, los que tomo me producen mil efectos secundarios como cansancio, mareos... pero uno no se va a exponer a pilotar un dron con esos síntomas. Mi discapacidad, bajo mi parecer, no la considero un impedimento para poder volar con seguridad”.

El piloto enumera algunos de los peligros que podrían producirse a la hora de pilotar: “Desde que el dron se quede sin batería y caiga al vacío hasta choques contra objetos, cortes con las hélices, caída sobre personas, animales...”.

Ávalos detalla también algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de pilotar esta aeronave: “La altura máxima son 120 metros, distancia máxima del piloto, no volar en espacio aéreo controlado, restricciones de vuelo…”.

Con su canal de YouTube, el piloto pretende “llegar a la mayor parte de la población, que se viralicen mis vídeos y que Almería sea conocida, fomentando el turismo y a su vez llegar al colectivo con discapacidad. Quiero transmitirles que luchen por sus sueños y aunque van a seguir existiendo barreras por el camino, que las salten”.

Algunos de los rincones que quiere visitar cuando acabe el confinamiento con su dron: San Juan de los Terreros, Roquetas, Aguadulce, Macael..., y conocer otras provincias.