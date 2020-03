Un saxofón como banda sonora de los días de encierro.

Su música se ha convertido en la banda sonora de estos días de confinamiento en la calle Santa Bárbara. Desde su balcón, frente al Parque de Bomberos de Almería, suena al mediodía el sonido de un saxofón y su intérprete, Alberto Ruiz Delgado, de 26 años, es el encargado de poner melodía a este tiempo de encierro.

Ruiz recuerda cómo empezó esta iniciativa: “Surge por mi participación en el reto de #músicaviral propuesto por la Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM), que propone tocar cada día una canción relacionada con el repertorio clásico/popular relacionado con nuestro país o nuestro folklore. Pero después del primer día, cuando salí al balcón a tocar a las 12:00 horas me di cuenta de que podía ofrecer a mis vecinos más música además de una canción clásica. De esta forma, pensé que iba a seguir tocando cada día para mis vecinos y servicios municipales (bomberos y sanitarios), que son los que están más cercanos a mi balcón, pero un repertorio un poco más variado pensando en divertir y entretener un ratito al día”.

El músico hace un pase a las 12:00 horas un pase tocando tres canciones acompañadas de saxofón alto y tenor y el otro lo hace a las 22:00 horas “que es cuando los vecinos suelen terminar de cenar para intentar animarlos con un poquito de risa y baile. Siempre pensando en que se puedan ir a descansar con una sonrisa de oreja a oreja y poder desconectar de lo que tienen ahora mismo a su alrededor”. Ruiz apunta que estos dos pases “se han quedado como una costumbre durante la cuarentena”.

Las dos sesiones están teniendo muy buena acogida. “La gente me responde con bonitas palabras todos los directos que subo al Facebook cuando hago cualquiera de las sesiones. Además, he recibido muchas felicitaciones a través de las redes y por medio de WhatsApp de todos mis amigos y conocidos. También de personas que sin conocerte de nada te dedican unas palabras de agradecimiento por hacerles disfrutar un poquito cada día”, manifiesta el saxofonista.

El músico destaca que sus vecinos los apoyan “muchísimo desde el primer día y están encantados de que haga los conciertos a diario. A ellos les supone desconectar durante un poquito de tiempo de la rutina que tengan que hacer en casa y se divierten escuchando música o bailando”. Al balcón se asoma público de todas las edades, desde los más pequeños hasta personas mayores que “me hacen peticiones para dedicarles canciones a familiares, amigos, a sus pueblos, a otros vecinos o simplemente porque les gusta esas canciones”.

Ruiz asegura que seguirá ofreciendo estas dos sesiones mientras dure la cuarentena “para aportar mi granito musical a mi barrio, a la gente que quiera verme por mis directos de Facebook y para todas las personas que están luchando día a día para que salgamos de esto lo más pronto posible, haciendo mención especial a los que más cercanos tengo que son todo el personal que trabaja en la Bola Azul, Bomberos y servicios municipales que se encuentran a nuestra disposición”.

Los bomberos no dudaron en homenajear a este saxofonista: “No me lo esperaba ni si quiera. Fue toda una sorpresa. Me pensaba que estaban entrenando con la escalera del camión. Pero cuando quise darme cuenta, ya estaban casi cerca de mi balcón, para darme las gracias por animarlos y darles fuerzas todos los días con mi música. Desde aquí, quiero volver a agradecerles las dos camisetas que me regalaron con mucho cariño a todos los turnos del Parque de Bomberos de Almería. Fue todo un honor recibir esos detallazos”.