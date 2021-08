Sorpresa en Twitter: Turki Al-Sheikh comienza a seguir... ¡al cura de Oria!

El propietario de la UD. Almería, Turki Al-Sheikh, es una persona muy activa en las redes sociales. De hecho, es toda una estrella en Twitter, donde tiene más de 5 millones de seguidores. Sin embargo, el jeque saudí no es muy dado a seguir otras cuentas; de hecho apenas sigue a 1.900 personas. Pero entre esos pocos elegidos —futbolistas, entrenadores, cantantes, políticos y actores de Hollywood, en su mayoría— se ha colado un tuitero almeriense muy especial: el padre Juan Manuel Góngora, sacerdote de Oria.

Para el cura, que suma casi 37.000 seguidores en su cuenta @patergongora, ha sido toda una sorpresa que Turki Al-Sheikh haya empezado a seguir sus publicaciones. "Desde que estoy en Twitter me han pasado cosas random, pero que al salir del concierto de Taburete vea esta notificación, forma parte del top", ha comentado en su perfil.

Desde que estoy en Twitter me han pasado cosas random pero que al salir del concierto de Taburete vea esta notificación, forma parte del top.



Dear @Turki_alalshikh, thanks for the follow and welcome to this "digital catholic parish". God bless you and our lovely Almería. ⚽✝️ pic.twitter.com/AjiabUhdmd