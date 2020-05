La redención de Ellie

Señala el dicho popular que segundas partes nunca fueron buenas en un contexto amoroso que se ha aplicado muchas veces a nivel general para otros menesteres como el cine o los videojuegos pero, que en el caso que nos atañe, erra de manera evidente. Porque la segunda parte de The Last of Us, uno de los juegos que se han convertido en señas de identidad de la marca Playstation a nivel mundial no tiene viso alguno de defraudar a los millones de jugadores que esperan el 19 de junio como agua de mayo (entre ellos el que suscribe estas líneas).

Poniéndonos en antecedentes, The Last of Us Parte II es la segunda parte de su título homólogo, el famoso videojuego desarrollado por el estudio estadounidense Naughty Dog, y narra la historia de Ellie, una joven superviviente que llegará hasta el final para vengar a la gente que ama. La compleja narrativa del juego se desarrolla en un mundo devastado por una epidemia que ha afectado a más del 60% de la población mundial, convirtiendo a los humanos en los terribles Infectados. Ellie, la protagonista del título, es además la única persona conocida en el mundo inmune al virus.

The Last of Us Parte II que se define como el videojuego más ambicioso y largo de Naughty Dog en sus 35 años de historia, es una historia muy emocional con temas profundos que promete momentos desgarradores y emotivos. Su primera parte ya se convirtió en un juego de culto cuando fue publicado en PS3 un 14 junio de 2013 y después dio el salto a PS4 en una edición remasterizada con mejores texturas y framerate (benditos 60fps) en julio de 2014.

Su historia y sus dos personajes principales, Ellie y Joel, marcaron a millones de jugadores que esperan con ansia conocer qué pasará con ambos y, sobre todo, cómo evoluciona Ellie, la niña que se vio obligada a ser mujer y a matar para sobrevivir. Su redención, su peregrinaje en un mundo devastado por una pandemia que por desgracia tiene algunas similitudes con la que vivimos en la actualidad con el COVID-19, se ha convertido en la mejor excusa para que llegue junio y podamos disfrutar de esta aventura que ha sufrido ya dos retrasos pero que se encuentra ya en fase Gold.

The Last of Us Parte II contará de lanzamiento con cuatro ediciones distintas: una edición estándar, la Edición Especial, la Edición Digital Deluxe y la Edición Coleccionista. Naughty Dog y PlayStation han colaborado para que los objetos que incluyen estas ediciones sean lo más especiales posibles e incluyan contenido y objetos sacados directamente del juego y sus personajes.

Neil Druckmann, vicepresidente del estudio y principal responsable de The Last of Us Parte II ha destacado en un post publicado en el blog oficial de PlayStation que “las últimas semanas nos han mantenido ocupados: hemos terminado el desarrollo de The Last of Us Parte II y apenas queda un mes para el 19 de junio de 2020, la nueva fecha de lanzamiento confirmada. Es algo que nos deja una sensación un tanto surrealista. Este proyecto no solo representa años de duro trabajo y dedicación de todos los que formamos Naughty Dog, sino la continuación de una aventura que comenzó con Ellie, Joel y todos y cada uno de vosotros hará unos siete años. No ha sido fácil, pero hemos tenido la suerte de que estéis a nuestro lado a cada paso del camino. No sabéis cuánto significan para nosotros vuestro entusiasmo y apoyo”.

Neil destaca el “cuidado en cada uno de los detalles” que componen el videojuego, su “increíble” banda sonora (del inigualable Gustavo Santaolla) y señala que “el equipo está muy orgulloso y no podemos esperar para conocer vuestros pensamientos”. Nosotros tampoco. Ya escucho esos míticos acordes de guitarra. Ya queda menos.