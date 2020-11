Xbox Series, la nueva generación ya está aquí

Parece que fue ayer pero ya han pasado siete años desde que Microsoft presentara en sociedad a Xbox One. Una familia de videoconsolas que a lo largo de los años fue creciendo con la versión S y X (más potente) para ofrecer al jugador una máquina versátil con la que disfrutar de los juegos en su máximo esplendor. Y con esa premisa, y siempre pensando en el jugador como prioridad absoluta, este próximo 10 de noviembre se pone a la venta la nueva generación de consolas de la marca estadounidense y lo hace por doble partida: Xbox Series S y Xbox Series X. De nuevo, la segunda vuelve a convertirse en el referente tecnológico de la marca y aspira, con mucho tino, a convertirse en la reina de esta nueva etapa que comparte con Sony y su Playstation 5 que se pondrá a la venta el 19 de noviembre.

Pero, ¿qué especificaciones tienen estas nuevas videoconsolas de Microsoft? Ambas consolas emplean la misma CPU, un procesador personalizado desarrollado por el fabricante AMD que hace uso de las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 para su procesador gráfica. La potencia máxima varía de 3,6 a 3,8GHz en Series X a los 3,4 a 3,6 de Series S.

El chip AMD de Xbox Series X permitirá una potencia de procesamiento cuatro veces superior a la de su predecesora Xbox One, y habilitará a los desarrolladores una potencia gráfica de 12,15 teraflops, dos veces mayor que la Xbox One X y ocho veces más que la One.

Por su parte, el rendimiento gráfico en Xbox Series S se reduce hasta los 4 teraflops, debido al uso de una GPU que, aunque con la misma arquitectura RDNA 2, tiene 20 unidades de cómputo (CU), frente a las 52 de Series X.

Otra diferencia en la memoria RAM de ambas consolas que, aunque en ambos casos es GDDR6, pasa de los 16GB de Xbox Series X a los 10GB de la variante Series S.

El almacenamiento interno también cambia, de los 512GB de Series S a 1TB en Series X. En ambas esas unidades de almacenamiento son en estado sólido (SSD)y cuenta también con puertos con el estándar HDMI 2.1, que permiten un modo de latencia baja automático y tasas de refresco variables de hasta 120hz en resolución 4K.

Y como es obvio, el precio entre los dos nuevos modelos de Xbox es bastante notorio: Series X, el buque insignia, se pone a la venta por 499 euros, mientras que Series S lo hace por 299 euros.

El tamaño también es una gran diferencia entre ambas consolas, ya que la nueva Xbox Series S es un 60 por ciento más pequeña que su hermana mayor, Series X, con dimensiones de 301mm x 151mm x 151mm.

Además de por el tamaño, ambas consolas se diferencian en que Series X mantiene la ranura de disco para videojuegos físicos, mientras que Series S la suprime y solamente permite jugar a títulos en formato digital.

La resolución que pueden alcanzar ambas consolas también es diferente: Xbox Series X permite jugar a videojuegos en 4K, Series S se queda en los 1440p, y solo admite 4K mediante reescalado.

Otras de las características destacadas en ambos modelos de nueva generación es la retrocompatibilidad con los videojuegos de las tres familias de consolas anteriores: Xbox One, Xbox 360 y la Xbox original.¿Estás preparado para la nueva generación? Este próximo martes parte el primer tren.