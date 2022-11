Almería también es tierra de granadas

Estéticamente, la granada es preciosa. Es la fruta que luce orgullosa en el escudo del Reino de España, por la semejanza con el Reino de Granada y el final de la Reconquista. Gustosa a más no poder, es una fruta que se ha introducido cada vez más en las dietas de las personas por las múltiples propiedades que tiene.

Aunque es una fruta que lleva siglos en la Península Ibérica, no ha sido hasta hace unos años que ha tenido su gran boom, gracias a la importancia que se le ha ido dando a las dietas saludables. Antes, la mayoría de kilos iban a la importación o a la industria para los zumos.

Almería tiene su zona de cultivos. Es cierto que el tomate, el pepino, el pimiento y todo el producto agrícola es el motor del agro local, pero la provincia también lleva años produciendo y vendiendo granadas. Al proceder de árbol frutal, ésta se da en principalmente en la zona levantina. Huércal-Overa, por ejemplo, tiene una buena cantidad de hectáreas de este árbol, que requiere mucho más trabajo del que se puede pensar en un primer momento.

“El granado es un arbusto, pero tiene mucho trabajo a la hora de la poda, que se debe de hacer en la parada invernal, y en el verano una ‘poda en verde’. Entre las plagas que le atacan tenemos el pulgón en primavera, cotonet, ceratitis y otras que hay que combatir con insectos depredadores y tratamientos con productos biológicos autorizados. Tiene mucho trabajo, el mismo que cualquier otro árbol frutal”, explica Andrés Parra, de la empresa BPZ Comercial Agrícola, que apostaron por la granada hace algo más de una década y les está yendo bien: “Tradicionalmente, siempre ha habido granados en el bancal de quien tenía huertas. Nosotros hicimos una prueba para complementar el trabajo del almacén, de Agrolevante”, puesto que principalmente tenemos cítricos y fruta de hueso. En esta época del año no teníamos producto y pensamos en el granado como alternativa”.

La campaña, de momento, marcha bien. Ellos suelen producir en torno a doscientos mil kilos y esperan que este año suban los precios puesto que los factores geopolíticos y las subidas de los insumos han provocado menos hectáreas plantadas en toda la comarca del Almanzora, como explicó el presidente de Feral a Diario de Almería. “Hemos tenido menos kilos. Estamos terminando de recolectar. El granado tiene una importante cantidad de kilos que van a la industria para el zumo porque es un fruto que se le marca mucho la corteza por el sol y el viento. Aunque el fruto está buenísimo, las cadenas de supermercados quieren todo como bolas de billar y no la llamada ‘fruta fea’. Esperemos que este año salga mejor que el año pasado, que los precios sean mejores al haber menos kilos”.

Andrés Parra (BPZ Comercial Agrícola) “Tiene muchas cualidades organolépticas. Una granada es el mejor desayuno o merienda que te puedes hacer”

Son tres las variedades que BPZ Comercial Agrícola comercializa a través de Agrolevante, una OPFH socio de Unica Group. “Tenemos una variedad de mediados de septiembre más precoz, de menor tamaño y de color rojo intenso; otra semiácida de bonito color también; y la que mas nos gusta, de exquisito sabor y color más rosado, es la MR100, que es la que acabamos de recolectar. Las dos últimas tienen buena postcosecha y la podemos sacar al mercado desde ahora hasta Navidad, conservando muy bien todas sus cualidades organolépticas y saludables”, explica Andrés, que apunta que toda su producción de granadas son en ecológico: “Toda nuestra producción está certificada como agricultura ecológica, con lo que cuidamos la biodiversidad, sostenibilidad del medio y la no erosión del terreno. Es sorprendente cómo ha aumentado el número de aves silvestres y pájaros que casi habían desaparecido. Es verdad que no compensa económicamente, porque debía de haber más diferencial entre el precio del cultivo tradicional y del ecológico de lo que recibimos los agricultores, para que fuera rentable por los gastos extra de mano de obra y pérdida de kilos que tenemos, pero esperamos que esto cambie cuando el consumidor se de cuenta que colabora con la mejora del medio ambiente comprando productos ecológicos y producto nacional de temporada”.

A diferencia de los cítricos o de cualquier producto procedente del invernadero, la granada se recoge, se almacena en cámaras frigoríficas y poco a poco se va vendiendo. Además de tener una salida menor que un tomate o una naranja, así también el mercado se asegura que haya granada durante todo el trimestre final de año. “La granada no es un producto de gran consumo todavía, quizás porque la creemos difícil de pelar, pero no lo es y tiene propiedades saludables muy importantes conocidas y divulgadas por científicos y personas acreditadas de la salud. No hay mejor desayuno o merienda que una buena granada. Y si la acompañamos con las migas de Almería, ya ni te cuento”.

Granadas primero, luego van a venir las mandarinas y las naranjas, a la vez que empezamos a preparar la poda de frutales para la siguiente campaña a partir de mayo... Pero lo que falla, por desgracia, es el agua. “Tenemos una escasez tremenda, un racionamiento por hectáreas que resulta insuficiente para los cultivos. Aquí dependemos del Negratín y del Tajo-Segura, que están cortados, la desaladora de Villaricos sin funcionar... Un desastre. Necesitamos agua, si no vamos a ser deficientes. Hay muchos cultivos que se han instalado y vamos camino del desastre como no llueva”.

La cuadrilla de recolectores de BPZ Comercial Agrícola coge los últimos frutos que quedan en los árboles. Aunque el aspecto no es tan llamativo como la primera remesa, por lo que irán destinados a la industria para zumo, por dentro su colorido es espectacular. Andrés coge una navaja, pela un par de granadas e invita a la cata. Buenísima. Almería, tierra de los mejores y más sanos productos que poner en la mesa.