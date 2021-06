Cuatro Vegas prevé dos balsas para aprovechar al máximo el agua depurada

La comunidad de regantes Cuatro Vegas se encuentra inmersa en la tramitación de la construcción de dos embalses. El objetivo no es otro que almacenar agua cuando hay excedente para luego, en momentos en que la demanda es muy elevada, poder utilizarla. “Es una necesidad”, dice José Antonio Pérez, presidente del colectivo, quien utiliza un símil para exponerlo, “ es igual que hacen las hormigas en la madre naturaleza”.

La construcción de las balsas no ha empezado, pero sí el proceso burocrático-administrativo que conlleva. “Ya se ha solicitado la ayuda a la Consejería de Agricultura, se han hecho los anteproyectos, se están solicitando las licencias municipales y todo el papeleo”, dice Pérez, quien añade que esta iniciativa está aprobada por junta de gobierno de la comunidad, a falta de que la ratifique su asamblea general. El presidente de la comunidad expone que con motivo de la pandemia no se ha celebrado junta general por lo que, “aprovechando las potestades que dan los estatutos y la ley y dado que la Consejería había puesto en marcha el decreto de ayudas con plazo limitado, tuvimos que tomar el acuerdo de solicitarlas y tener preparada toda la documentación que conlleva. Eso está ya en marcha y esperemos que nuestros servicios jurídicos, una vez retirado el estado de alarma establezcan cuáles son los requisitos sanitarios para hacer reuniones generales, pues convocaremos junta general. Confiamos y tenemos la certeza de que los regantes van a tomar conciencia de la necesidad de estos embalses por su propio bien y que aprueben sin fisuras la propuesta que llevaremos a esa asamblea cuando se produzca”.

Como apunta el máximo representante de Cuatro Vegas, los dos embalses, además de tener el propósito de aprovechar al máximo el agua de la depuradora de Almería, tienen una contribución medioambiental importante. De una parte, se reduce el vertido de agua depurada al mar aprovechando el recurso existente y, de otra, y se disminuye la extracción de agua de los acuíferos, “con lo cual estamos contribuyendo también a la recuperación del acuífero del Bajo Andarax”. Pérez añade que la iniciativa además tiene un componente social: “En la medida que haya agua puede haber actividad productiva y, lógicamente tiene su consecuencia económica: pues si hay agua los agricultores podemos seguir cultivando nuestras fincas, nuestros invernaderos”.

Insta al Ayuntamiento de Almería a firmar el convenio para usar agua de la desaladora de cara a la escasez de agua en agosto

En la actualidad, finales de mayo y principios de junio, hay problema de agua, “pero cuando llegue la época de mayor demanda, en torno a mediados de agosto, al arrancar la campaña hará falta agua, pero los depósitos que pretendemos hacer no estarán para este verano, en todo caso, para verano de 2022”. Cuatro Vegas tienes planes para paliar la escasez de agua para el campo en unos dos meses, así la Consejería de Agricultura, según José Antonio Pérez, le ha autorizado el uso de un bastidor de agua desalada de la Desaladora de Almería. “El uso de este bastidor tiene dos condicionantes básicos. Por un lado, que no se puede utilizar agua del bastidor mientras haya agua de depuradora, algo que es muy razonable; una vez agotado el potencial de la depuradora, sí que podremos usar agua de la desaladora. El otro requisito es que hay que firmar un convenio con el Ayuntamiento de Almería que es el titular de la instalación. Esto aún no se ha firmado a pesar de las reiteradas peticiones que le hemos trasladado al Ayuntamiento. Entendemos que no podemos dejarlo en el tiempo porque agosto está a la vuelta de la esquina y debemos de ser previsores y se debe firmar cuanto antes”. El presidente de esta comunidad recuerda que, en octubre del pasado año, los grupos municipales manifestaron su apoyo a esta iniciativa, “por lo que esperamos que el equipo de gobierno tome buena nota de ello y podamos sentarnos para elaborar y firmar el convenio para que el campo no se vaya a la ruina”.

Respecto a la puesta en marcha el próximo año de la Desaladora de Mar de Alborán por parte de Aqualia y la pretensión de utilizar agua de la misma por parte de Cuatro Vegas, José Antonio Pérez contextualiza: “Estamos en un entorno donde los recursos naturales son escasos y, cada vez, lo serán más. La única solución a la demanda de agua pasa por aguas no convencionales, en primer lugar de la depuradora y luego de la desaladora. Entendemos que el agua de la Desaladora de Almería será posible mientras la ciudad de Almería no la consuma en su totalidad y habría que ver la posibilidad de añadir algún bastidor más”. El presidente de la comunidad apunta que en la puesta en marcha la Desaladora Mar de Alborán se tenga en cuenta que hay dos comunidades de regantes importantes en el entorno como son la Comunidad de Usuarios de Níjar y Cuatro Vegas. “Nosotros ya hemos manifestado que estaríamos dispuestos a asumir parte importante de esa desaladora; por ahí tiene que ir la solución al campo, sino tendremos que restringir cultivos porque no hay agua”.