Hamburguesas vegetales saludables de la mano de Rodrigo de la Calle

Tradicionalmente siempre se ha asociado el término hamburguesa a carne, pero la creciente tendencia al cuidado de la alimentación ha llevado a la diversificación de este producto creando una nueva versión en la que las verduras son las principales protagonistas. Rodrigo de la Calle, máximo exponente de la gastronomía verde en España, nos propone una nutritiva y deliciosa alternativa a la hamburguesa tradicional elaborada con productos Mimaflor que hará las delicias de los amantes de los vegetales.

Hamburguesa vegetal con brotes Luxure es la demostración de que las hamburguesas no son patrimonio de los “carnívoros”, ya que mediante una combinación de verduras y hortalizas consigue un plato vegetariano equilibrado y sabroso, ideal para una comida o cena informal o para una divertida barbacoa con los amigos. De la Calle otorga un auténtico protagonismo al producto verde al acompañar la hamburguesa con una mezcla de brotes tiernos (canónigos, rúcula y lechuga roja), tomate y berenjena, al que añade el toque cremoso del queso fundido y la jugosidad que proporciona el revuelto de huevos. La pincelada picante del plato De la Calle la consigue aderezando el pan crujiente con mostaza en grano.

La base vegetal utilizada por el chef verde para elaborar esta receta consiste en una mezcla de brotes tiernos de canónigos, rúcula y lechuga roja, lo que convierte a este plato en una elaboración con un gran valor nutricional. Los canónigos, de ligero sabor a nuez y textura crujiente, no contienen grasas saturadas ni azúcares. Además, son fuente de potasio y yodo y ricos en vitamina A, B6 y C. Por su parte, la rúcula contiene grandes cantidades de calcio, además de ácido fólico y vitaminas K y C.

Rodrigo de la Calle es el único chef de España con una estrella Michelin cuya cocina tiene como protagonista absoluto a las verduras.

Vídeo de la receta: https://mimaflor.es/recetas/hamburguesa-vegetal-by-rodrigo-de-la-calle/