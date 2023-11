Unicaja Banco analiza en un estadio el estado del sector agrario

Unicaja Banco ha publicado su informe ‘El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2022’, continuando la serie de ediciones iniciada hace más de dos décadas en torno al sector, pero ampliando, por segundo año consecutivo, el ámbito de estudio al conjunto nacional y sus distintas comunidades autónomas. Este documento ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía.

El objetivo principal de este informe de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco es ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo un análisis más detallado por comunidades autónomas, cuando la información así lo permite, con los últimos datos disponibles.

El informe se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el comportamiento de los principales indicadores del mercado de trabajo y la evolución de las producciones agrarias.

En el segundo capítulo se presentan las principales macromagnitudes agrarias en 2022, último ejercicio del que se dispone de información completa, analizando los aspectos más destacados de la evolución de la renta y la producción agrarias en España y sus comunidades autónomas.

Por su parte, el tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria agroalimentaria, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial, a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones agroalimentarias y el consumo alimentario.

Finalmente, el informe incluye un capítulo que recoge los principales resultados y conclusiones, relativos a la renta y la producción agrarias en 2022, así como los aspectos más destacados relacionados con la industria agroalimentaria.

Principales rasgos del sector agrario y la industria agroalimentaria en Andalucía

La región andaluza genera alrededor del 31% del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España. Asimismo, Andalucía es una de las comunidades en las que el sector agrario tiene un mayor peso en su estructura productiva, aportando casi el 7% del VAB regional, más del doble que en el conjunto nacional.

En el promedio de 2022, la Comunidad contaba con el mayor número de ocupados en el sector agrario en España, con alrededor de 241.700 personas, lo que supone en torno al 31% del total nacional y más del 7% del empleo total regional. Con relación a 2021, el empleo ha disminuido un 11,9% (-3,5% en España).

Andalucía es la tercera Comunidad por superficie de cultivo, con más de 3,5 millones de hectáreas, que suponen alrededor de una quinta parte del total nacional. En lo que respecta al regadío, cuenta con casi el 30% de las hectáreas cultivadas en España, con algo más de un millón (la mayor superficie del conjunto nacional). Destaca la superficie dedicada a olivar, que supone casi la mitad del total de hectáreas de cultivo y alrededor del 60% de la superficie de olivar en España. La región también concentra en torno al 30% de la superficie frutales cítricos y cultivos industriales, así como algo más de la cuarta parte de la superficie española de hortalizas.

Asimismo, la región aglutina algo más de las tres cuartas partes de la producción de aceite de oliva en España, destacando también la producción de hortalizas, cítricos o cultivos industriales. En concreto, la región concentra más del 90% de la producción de pepino, del 70% de pimiento y del 50% de sandía, así como casi la mitad de la producción de naranja y más de un tercio de la de tomate o girasol.

Respecto a la ganadería, cabe reseñar que Andalucía concentra el 37,2% del total de cabezas de caprino en España, siendo, además, la cuarta región por número de efectivos de ovino y porcino. Respecto a los productos de origen animal, Andalucía es la tercera productora de leche del país, tras Galicia y Castilla y León, así como la principal productora de miel.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señalan que Andalucía es la Comunidad Autónoma española con más renta agraria, concentrando alrededor de un tercio de la renta nacional, siendo una de las regiones con un mayor peso de la producción agrícola dentro de la producción agraria.

En lo que respecta a la producción agraria (vegetal y animal), la región andaluza representa en torno a una cuarta parte del valor de la producción española. En concreto, la producción agrícola supone en torno a un tercio del valor de la producción de España, representando, asimismo, algo más del 80% de la producción agraria andaluza.

La región andaluza cuenta con una elevada especialización en hortalizas, frutas y aceite de oliva, grupos que suponen casi el 90% del valor de la producción agrícola regional, destacando el mayor peso que tienen el aceite y las hortalizas con respecto al conjunto de España. Asimismo, Andalucía concentra más del 80% del valor de la producción de aceite en España, así como alrededor del 40% del valor de producción de hortalizas y frutas y en torno a un tercio de la producción de plantas industriales.

Por su parte, Andalucía concentra en torno al 10% del valor de la producción animal en España. En este caso destaca la carne y ganado porcino, que representa en torno al 38% del valor de la producción ganadera regional, seguido de la leche y la carne de aves, que suponen en cada caso algo más del 18% del valor de la producción. Cabe señalar también que la producción regional de ovino y caprino representa más del 15% del valor de producción en España, destacando igualmente la aportación regional al valor de la producción de equino.

La industria de alimentación y bebidas es la principal actividad industrial en España. En el caso de Andalucía, la agroindustria representa en torno al 28% de la cifra de negocios en la industria manufacturera y alrededor del 29% del empleo, siendo la segunda Comunidad española por volumen de facturación y empleo (en torno al 13% del total nacional). Destaca la industria de aceites y grasas, con más de un tercio de la facturación del sector agroalimentario andaluz y más de la mitad del total nacional, seguida de la industria cárnica y la rama de preparación y conservación de frutas y hortalizas.

En cuanto a la demografía empresarial, a 1 de enero de 2022 existían 5.586 empresas de alimentación y bebidas en Andalucía, lo que supone el 18,5% de las empresas del sector en España (el mayor número del conjunto nacional) y algo más del 21% del total de empresas manufactureras de la región. Por ramas, el 45,5% de las empresas agroalimentarias andaluzas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, seguida de la fabricación de aceites (14,2%). Por su parte, destaca el peso de la región en las empresas dedicadas a la fabricación de aceites y grasas (alrededor del 46% del total nacional), así como al proceso y conservación de frutas y hortalizas (23,5%) y productos de panadería (21,9% de las empresas españolas).

Andalucía es una de las comunidades con más exportaciones agroalimentarias junto a Cataluña, con un 21,7% del valor de las exportaciones españolas. En concreto, el valor de las exportaciones superó en 2022 los 13.900 millones de euros, representando casi un tercio de las exportaciones andaluzas. El superávit de la balanza comercial agroalimentaria andaluza se situó alrededor de los 6.755 millones de euros, el saldo más elevado del conjunto nacional.

Más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias de la región corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, destacando las ventas de pimientos, tomates, pepinos, frutos rojos, aguacates y cítricos, si bien el aceite de oliva supone más del 20% del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas y más del 70% del total exportado por el agregado nacional. El principal destino de estas exportaciones en 2022 fue Alemania.

Finalmente, en lo que concierne al consumo alimentario, el gasto per cápita en España en 2022 ha sido de 1.597,6 euros, un 0,8% inferior a la del ejercicio anterior. En el caso de Andalucía, el gasto medio en alimentación es menor, en torno a los 1.400 euros por persona, siendo una de las pocas comunidades en las que ha crecido con relación a 2021.

Sector agrario e industria agroalimentaria en España

España es el cuarto país de la UE por valor generado en el sector agrario, tras Francia, Alemania e Italia, y el cuarto por cifra de negocios en la industria de alimentación y bebidas. El VAB del sector agrario en España (31.961 millones de euros) ha disminuido un 1,1% en 2022 con respecto al año anterior, afectado por las negativas condiciones climatológicas y el incremento en los costes de producción. Este descenso ha sido especialmente intenso en algunas de las comunidades con un mayor peso del sector agrario en su estructura productiva o con mayor aportación al VAB nacional, como Andalucía, Castilla y León, Cataluña o Extremadura. Por su parte, en el promedio de 2022, el empleo en el sector descendió un 3,5%, hasta los 774.800 ocupados, en torno al 4% de la población ocupada en España.

Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria en España se estima en 27.663,6 millones de euros en 2022, casi el 14% de la renta comunitaria (el tercer país de la Unión tras Francia e Italia).

La renta agraria ha disminuido un 6,2% en España con relación a 2021 (15,9% en la UE). El crecimiento en el valor de la producción agraria (vegetal, animal, producción de servicios y actividades secundarias no agrarias no separables de la agricultura) no ha podido contrarrestar el fuerte incremento en los consumos intermedios, derivado únicamente del crecimiento de los precios, superior al 35% en los casos de la energía y piensos y cercano al 75% en fertilizantes.

En 2022, el valor de la producción agraria (vegetal y animal) en España se situó en 63.171,9 millones de euros, según estimaciones del Ministerio, casi un 11% más que el año anterior (19,2% en la UE). Este crecimiento se ha debido únicamente al aumento de los precios (21,3%), ya que las producciones han experimentado un descenso del 8,8%, muy condicionadas por las negativas condiciones climatológicas.

España es el tercer país de la UE por valor de la producción tanto vegetal como animal, con algo más del 12% de la producción comunitaria. En concreto, es el primer país de la Unión Europea por valor de producción de frutas, aceite de oliva, ganado porcino y ganado ovino-caprino. Asimismo, es el segundo por valor de producción de las hortalizas y el tercero en vino y carne y ganado bovino.

El valor de la producción vegetal en España alcanzó los 36.276,1 millones de euros en 2022, lo que representa el 57,4% del valor de la producción de la rama agraria en España. Esto supone un crecimiento del 3,6% con relación a 2021 (15,3% en la UE), que se ha debido exclusivamente al incremento en los precios (19,9%), ya que las producciones han disminuido (-13,6%).

Más de la mitad del valor de la producción vegetal en España corresponde a productos hortofrutícolas, siendo también relevantes los cereales (17,1%) y el aceite de oliva (9,9%). La producción española representa más de una cuarta parte del valor de la producción de frutales en la UE, más de la mitad de la de aceite y en torno al 17% del valor de producción de las hortalizas.

Por grupos de cultivos, el valor de la producción se ha incrementado de forma generalizada en 2022, con la excepción de las frutas (-12,0%), por la caída en las producciones. En el resto, las tasas de crecimiento han oscilado entre el 1,1% de los cereales y el 36,2% del aceite de oliva, obedeciendo este último incremento, en gran medida, al repunte de los precios. Por su parte, el valor de la producción de hortalizas (30,9% de la producción vegetal en España) ha aumentado un 5,4%, debido únicamente al aumento de los precios, al igual que ha ocurrido en el caso de los cereales.

El valor de la producción animal en España alcanzó los 25.089,9 millones de euros en 2022, lo que representa en torno al 40% del valor de la producción de la rama agraria en España. Destaca la aportación española a la producción comunitaria en los casos del ganado porcino y ovino-caprino (superior al 20%). Con relación a 2021 se estima un crecimiento del 22,5% (26,7% en la UE), que se ha debido al aumento en los precios (24,3%), ya que las producciones han descendido (-1,5%).

En España, la carne y el ganado representan un 75,6% del valor de la producción ganadera española (54,7% en la UE), destacando el ganado porcino, que supone el 40,3% de la valoración de la producción. El 24,4% restante corresponde al valor de los productos animales (leche, huevos), con una mayor contribución de la leche. Tanto el valor de producción de la carne y ganado como el de los productos animales se ha incrementado en 2022, a consecuencia únicamente del incremento en los precios.

La industria de alimentación y bebidas es una de las principales actividades industriales de la UE. En España, cuarto país por cifra de negocios, la industria alimentaria es la principal rama industrial, con más de 140.000 millones de euros, que representan en torno a una cuarta parte de la facturación de la industria manufacturera (el porcentaje más elevado entre los principales países de la UE). Asimismo, la agroindustria cuenta con casi 480.000 ocupados, que suponen más de una quinta parte del empleo en el sector manufacturero.

En lo que respecta a la demografía empresarial, a 1 de enero de 2022, la industria de alimentación y bebidas contaba con un total de 30.159 empresas, lo que supone alrededor del 17,5% del total de empresas de la industria manufacturera. Con relación a 2021 se ha producido un descenso del 0,3% (101 empresas menos), común a casi todas las comunidades autónomas.

El valor de las exportaciones del sector agroalimentario español ascendió en 2022 a 64.248,4 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 12,8% respecto a 2021, que se habría debido, en gran medida, al incremento de los precios.

Más de un tercio del valor de los productos agroalimentarios exportados corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguidos de productos cárnicos (17,8%) y grasas y aceites (11,0%), destacando las ventas de pimientos, tomates, cítricos, frutos rojos, carne de cerdo, aceite de oliva o vino. Por destinos, el 64,1% del valor total exportado en 2022 tuvo como destino la UE, siendo Francia, Alemania e Italia los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias (36,0% del valor exportado por España). Las exportaciones a los principales mercados crecieron en 2022, salvo en el caso de China.

El consumo total en alimentación y bebidas (dentro y fuera del hogar) en España alcanzó los 30.946,9 millones de kilogramos o litros en 2022, lo que supone un descenso del 7,1% respecto a 2021, en un contexto marcado por la recuperación tras la crisis sanitaria mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el aumento de la inflación. Por el contrario, el gasto creció un 2,7%, alcanzando los 107.780,5 millones de euros, como consecuencia del incremento del consumo realizado fuera de los hogares y del mayor precio medio pagado tanto fuera como dentro del hogar.

En cuanto al gasto, la carne supone el 19,0% del gasto total en alimentación de los hogares, seguida del pescado (12,0%) y la fruta fresca (9,8%). Entre los alimentos que suponen un mayor gasto, destaca el crecimiento en aceite y leche (23,9% y 11,4%, respectivamente, con relación a 2021), debido al fuerte incremento de los precios.