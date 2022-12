“Viví la agricultura de arar con bueyes y mulos”

Ahí sigue José dando el callo. Poca gente habrá en la Comarca de los Vélez que luche más por la agricultura y la ganadería de su zona. Normal, lo lleva en la sangre. Al final, a uno le duele pasarlo mal en lo económico y, por supuesto, que sus vecinos y amigos también sufran con esa situación.

–Agricultor y ganadero de toda la vida.

–Hice hasta el Bachiller Elemental en Vélez Rubio y me quité de los estudios porque era el mayor de mis hermanos y mi padre me necesitaba para trabajar en el campo. Mi padre era agricultor y ganadero, él nos dio sus tierras y tenemos otras en alquiler, y así hemos hecho la vida. Cada uno vive como puede vivir, he vivido toda mi vida de la agricultura y la ganadería y no me quejo. Estoy muy satisfecho de la vida que llevo.

–El negocio no es sólo suyo, sino que lo comparte con sus hermanos.

–Tengo una cooperativa familiar con mis hermanos. Hemos ampliado los terrenos desde que nos los dios mi padre y dos hemos trabajado aquí, el menor y el mayor, que soy yo. Los otros son socios, pero viven en Valencia y Murcia. Si hay beneficio, lo repartimos, como en cualquier sociedad.

“He vivido un cambio en el campo almeriense en los últimos 50 años que mis antepasados no vivieron en 400”

–Tiene las tierras justo en el límite de la provincia de Almería, en la comarca más septentrional. ¿Vive en Topares?

–Yo soy de Almería, tenemos nuestras tierras aquí, pero estamos más cerca de Caravaca, que es Murcia, que de cualquier localidad almeriense de los Vélez. Al final, en Caravaca tenemos hospital y todas las necesidades y nos viene mejor vivir aquí.

–Supongo que el trabajo en el campo ha cambiado un poco desde que usted comenzó en ello.

–He conocido la vida de arar con bueyes y mulos, de ir a los Vélez montado en burro. Tenía 9 años cuando mi padre compró el primer tractor sin cabina. Era mejor que hacerlo con animales, pero imagínate estar arando a 0º sin cabina. Habría que abrigarse mucho. Los tractores y las cosechadores que tenemos hoy son más cómodas que un coche. Estoy muy contento con mi vida, he vivido un cambio en 50 años que seguro que no vivieron mis antepasados en 400 años.

–Más artesano era el trabajo de entonces.

–Entonces padecíamos mucho y se hacía mucho trabajo físico. Hoy no es así, es más cómoda la agricultura. Hoy puedes arar con un traje y con corbata: música, climatizador, suspensión... Yo he conocido lo de antes y te digo que se padecía mucho tanto por el frío como por el calor.

“La provincia de Almería es muy diversa, si comparamos Los Vélez con El Ejido no tienen nada que ver”

–Además, también es vicepresidente de Asaja Almería.

–A partir de la llegada de la democracia, llegó a los Vélez Asaja y me hicieron el presidente de esta comarca y también estoy de vicepresidente de Almería. El principal problema que tengo es la distancia con Almería, pero tengo muchísimos amigos, sobre todo agricultores que trabajan en los invernaderos de aquella zona. La provincia de Almería es muy diversa, comparamos El Ejido con nuestra zona y no tiene nada que ver. Nosotros estamos a 1.200 metros de altitud, esto es una meseta. Había aquí un cura, muy estudioso, que decía que ésta era la meseta más alta de toda Europa. Tenemos un clima muy parecido al de Castilla La Mancha, si es que aquí nieva habitualmente en invierno.

–Tiene ya edad de estar jubilado, pero se le ve al pie del cañón.

–Estoy jubilado, por la tarde no salgo de mi casa o me voy a jugar a la petanca. Pero por la mañana sí que cojo el coche y me doy una vuelta por la plantación, que es mi hermano quien la lleva, y estoy con la gente que nos trabaja en la ganadería. Charlo con ellos y les aconsejo si me piden algo.

–Lo que sí es verdad que se le nota apenado por la situación tan dificultosa que está pasando la agricultura y la ganadería de la comarca por la sequía, las consecuencias de la guerra de Ucrania...

–Cuando uno tiene un negocio a pérdidas, sufre. Cuando tú haces un trabajo en la agricultura o la ganadería, necesitas tener algo de premio, una compensación. Si sales a pérdidas en agricultura y ganadería, la moral se viene abajo. Puedes aguantar un año o dos, pero ya está. Y si no fuera por las subvenciones de la PAC, habríamos cerrado la puerta seguro.