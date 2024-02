“Estaba nerviosísima cuando Zucchiolo ganó el Premio a la Innovación en Fruit Attraction”

Es la mejor definición de todoterreno: Andrea Álvarez. La granadina es responsable de desarrollo de negocios en Unica Group y una de las culpables de que Zucchiolo ganara el Premio a la Innovación de 2024 de Fruit Logistica (FLIA), hace apenas unas semanas. Tan pronto se la podía ver manteniendo una conversación en un inglés casi nativo con cliente, como se ponía la sudadera y el gorro promocional de este producto y repartía papeletas para que la urna se llenara de votos almerienses. Pero además de ello, después le quedaban fuerzas para salir a entrenar y preparar el Medio Maratón de Barcelona, que tenía apenas unos días después de regresar de la feria berlinesa, que es de todo menos placentera para los profesionales que allí trabajan. Así es Andrea, capaz de cautivar al más carnívoro para que el Zucchiolo entre a formar parte de su dieta.

–¿Cómo una granadina formada en Estados Unidos entra en Unica?

-Mi andadura empezó en 2012. Llegaba de Estados Unidos de hacer un lectorado, una beca para ser profesora de español para extranjeros. Sustituí a una persona en el departamento comercial y me enseñaron todas las bases para seguir creciendo dentro de ese departamento en Unica. A los meses empecé a llevar productos, con una oportunidad que surgió con los pimientos picantes, luego el dulce y finalmente la gama de ecológicos. Solicité la beca Talentia a la Junta de Andalucía para estudiar un máster en agronegocios en Australia. Terminé los estudios y me quedé trabajando para el sector. A los cuatro años, me repescaron con mi actual puesto. Al principio, el puesto no estaba tan definido, ha ido evolucionando en estos cinco años. Llevo desde apertura de nuevos clientes, desarrollo de productos nuevos, relaciones con otros colaboradores dentro de la cadena de suministro como casas de semillas o material auxiliar, parte de estrategia...

–Menudo bote dio en Fruit Logistica cuando el Zucchiolo ganó el Premio a la Innovación.

–No me pongo nerviosa con casi nada, pero estaba de los nervios los minutos antes de que dieran el ganador. Estaba supernerviosa, habíamos puesto toda la carne en el asador, nos curramos bastante toda la campaña de captación de votos. Y al final, mira, la alegría fue tremenda.

–¿Qué tiene ese producto que está conquistando a todo el mundo?

–Después de que se anunciara el Zucchiolo como ganador enFruit, están todos los restaurantes preguntando por él. A mí me asombra muchísimo todo el furor que ha creado, me enamoré del producto el año pasado cuando lo vi, pensé que quería ensayarlo yo. Lo trajimos para Unica, empezamos a planificar alguna finca para ensayo para ir desarrollando el producto a nivel de mercado. Pero es verdad que desde el minuto 1 empezó a crecer la demanda hasta el punto de que no teníamos producto para suministrar a toda la demanda. A raíz de la feria, se ha disparado, no es normal. Estamos intentando captar agricultores que se presten a trabajar este cultivo. Es la primera nueva hortaliza que se presenta y gana estos premios. Ante tanta problemática, los consumidores están deseando probar cosas nuevas como es Zucchiolo.

–¿Llegará a los niveles de tomate, pepino, pimiento...?

–Confío en que sí, le tengo bastante respeto. Se podría pensar que esto es fácil, podríamos empezar ahora a plantar hectáreas y hectáreas de este producto, pero nos equivocaríamos. Es una hortaliza novedosa y, como tal, no se conocen rendimientos, enfermedades, manejo en distintas zonas de cultivo en determinadas épocas del año. Todo esto está por trabajarse, hay muchos retos por afrontar. Si hacemos las cosas de manera coordinada, sí se puede crear una categoría de gran dimensión. Se trata de una hortaliza para que la tengan todos los lineales de los supermercados, la demanda está ahí.

“Podía haber estudiado cualquier cosa, como idiomas, pero el mundo de las frutas y hortalizas lo he mamado desde chica”

–Para una mujer con tanto mundo como usted, ¿qué significa el agro?

–Vengo de una familia de agricultores, es algo que he vivido desde que era niña. Podía haber estudiado cualquier otra cosa, como los idiomas, que me encantan. Pero la economía y el mundo de las frutas y las verduras, me encanta. He trabajado en otros sectores, en Australia me ofrecieron trabajo en una cooperativa de producción porcina y sabía que ése no era mi sitio, echaba de menos las frutas y verduras. El agro son retos y tiene una gran idiosincrasia: la cadena, el funcionamiento, cómo poder optimizar la cadena de valor, revalorizar el cultivo de los agricultores... Además, trabajar para una cooperativa te permite tener ese propósito de revalorizar la industria y desarrollar económicamente la zona, cientos de miles de familias que pertenecen a las cooperativas. Para mí, eso es el agro, no podría trabajar en otra empresa que no tuviera un fin social. Unica contribuye con el planeta, con la sociedad y con la gente que lo rodea. Estando en Austrialia, me fui dos meses a Camboya de voluntaria y estuve con agricultores de subsistencia. Estudiaba las parcelas que tenían y cómo po dían sacarle más provecho a éstas, para que pudieran vivir de ellas y tener un excendente para vender en el mercado. Trato de aportar mi grano de arena a lo largo de toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor, para que no caiga en los productos ultraprocesados o que reduzca su consumo. Si lo puedo hacer ayudando a posicionar el Zucchiolo como nueva verdura, bienvenido sea.

–Unica Group le viene como anillo al dedo.

–Sí, la verdad es que sí, es un placer trabajar en una empresa como ésta.

–El deporte y los hábitos saludables es, precisamente, entra en la filosofía de su empresa.

–Unica como cooperativa tiene ese carácter social. Nosotros tenemos el programa Unica Bienestar que pretende llevar esa vida saludable mental, física, nutricional, psicológica... a los empleados. Se organizan actividades dentro del programa a las que asisto, pero además en mi día a día hago deporte, soy una persona muy activa.