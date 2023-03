“El agricultor sabe aprovechar la tecnología que tenemos en el campo de Almería”

Son cinco años los que el roquetero Juan Francisco Sánchez Mansilla lleva en Politiv Europa. Empecé de forma esporádica, como trabajo temporal mientras cursaba sus estudios de Técnico Agrónomo. Pero la empresa tiene algo que atrapa: su ambiente, la confianza, la manera de trabajar... Como referente en su sector, Politiv Europa comercializa calidad porque apuesta por ella. Y Juan era uno de esos trabajadores que pasó por distintas áreas mostrando su valía (desde conducir el camión a cortar los pásticos), hasta que la CEO Celeste Savio vio que el roquetero tenía el talento necesario para llevar el departamento técnico. “Celeste siempre creyó en mí, quiso que me quedase y he ido prosperando gracias a su confianza”.

–¿Cómo es su día a día?

–Mi trabajo como técnico está presente en todo momento, antes, durante y después de cada campaña. De esta manera realizo asesoramiento técnico-agronómico así como la atención de reclamaciones. Dentro de mis tareas también están la medición de diferentes parámetros de cada uno de nuestros productos como son; la transmisión de la luz, de la termicidad residual, medición antivaho y otras propiedades de los plásticos. También realizo el seguimiento de nuestros clientes y sus resultados. Otra cosa muy importante es la medición de fincas y el asesoramiento al cliente para que elija los productos más adecuados según sus necesidades, tipo de cultivo... En Politiv trabajamos de forma conjunta entre departamentos así que somos una apoyo los unos de los otros, es mi caso estoy en comunicación directa con el departamento comercial para apoyarlos con proyectos específicos con implicaciones más técnicas además de hacer seguimiento de sus proyectos y sobre todo analizar los resultados de nuestros productos en cada caso particular. Por otra parte con el departamento de marketing, trabajamos conjuntamente para el desarrollo de contenidos actuales y que aporten valor al agricultor, así como vídeos aéreos ya que soy piloto oficial de dron lo que me permite ir al campo para hacer la toma de imágenes desde otra perspectiva.

–¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

–Me gusta mucho estar en el campo y ver el avance de la tecnología: la implementación de tecnologías y técnicas avanzadas para aumentar la productividad y la eficiencia de los cultivos. Desde la utilización de sistemas de riego automatizados y precisos hasta el uso de drones para monitorear el crecimiento de las plantas, la agricultura moderna está en constante evolución y mejora gracias a la aplicación de la tecnología. Además, la agricultura de precisión permite optimizar el uso de recursos naturales, como el agua y los nutrientes del suelo, minimizando el impacto ambiental y aumentando la rentabilidad de los cultivos. Suelo decir a nuestros clientes que es muy importante que analicen los resultados que obtienen con nuestros productos, pues es la forma más clara de que comprueben el gran avance que existe en nuestro sector. Existe mucha tecnología detrás de cada uno de nuestros productos, un departamento de I+D que desarrolla productos a medida y está en constante evolución con el objetivo de beneficiar a la agricultura, tecnología avanzada para mejorar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad de los cultivos.

“A nivel mundial, somos referentes. Mi tierra es la número 1 del sector y estoy orgulloso de trabajar por ella”

–Siendo de Roquetas, ¿lleva en la sangre la agricultura?

–Empecé en este mundo gracias a mi tío, fue el que realmente me animó. Estuve trabajando en varias empresas hasta que llegué a Politiv. Me gusta mucho la agricultura, porque me permite trabajar en contacto directo con la naturaleza, hacer parte de la producción de alimentos que son esenciales para la vida humana. Me encanta ver el proceso de crecimiento de las plantas, desde la siembra hasta la cosecha, y me satisface enormemente poder contribuir al agricultor en su labor. Además, la agricultura me da la oportunidad de trabajar al aire libre y de estar en constante aprendizaje, ya que cada temporada y cada cultivo presentan nuevos desafíos y aprendizajes.

–Almería es un referente.

–Toda la tecnología que hay alrededor de la agricultura es riqueza máxima para Almería. Me llena de orgullo ser de una región que se ha convertido en un referente mundial en la agricultura gracias a su constante innovación y aplicación de tecnologías avanzadas. La agricultura almeriense es un ejemplo de eficiencia y sostenibilidad, donde se utilizan técnicas de agricultura de precisión para optimizar el uso de los recursos naturales y maximizar la producción de alimentos de alta calidad. Además, la región ha sido pionera en el desarrollo de sistemas de invernaderos de alta tecnología, que permiten cultivar en condiciones extremas de clima y suelo, y han sido replicados en todo el mundo. Ser de Almería es sentirse parte de una comunidad que ha logrado poner la agricultura en el mapa mundial y que sigue trabajando día a día para mejorar la vida de las personas a través de la producción de alimentos saludables y sostenibles. Por eso que las grandes empresas del sector están aquí, apara hacer parte de tolo lo que hemos construido.

“Con el dron saco planos, la vista de pájaro nos permite ver muchas cosas que desde abajo no es posible observar”

–Sin ir más lejos, su empresa es israelí.

–Sí, la primera fábrica fue fundada en Israel, años después la fábrica de México y posteriormente nos hemos ido expandiendo con filiales en varios países del mundo.

–¡Qué importante es trabajar con plástico y apostar por la sostenibilidad!

–La empresa siempre nos inculca la importancia de las sostenibilidad y por eso hacemos parte de MAPLA. Entendemos la importancia de la sostenibilidad y asumimos nuestra responsabilidad en el buen uso y gestión de nuestros recursos, poniendo nuestro granito de arena en la medida en que vamos creciendo. Actualmente trabajamos con productos 100% reciclables y día a día desarrollamos formas de trabajo cada vez más responsables con el medio ambiente.

–Existe un gran arraigo de los trabajadores de Politiv con la empresa.

–Desde el primer día, los compañeros me abrieron los brazos y eso une. Sobre todo Celeste, que se preocupa por conocernos y desarrollar todo nuestro potencial dentro de la empresa. Tenemos un muy buen ambiente de trabajo.

–¿Cómo es trabajar con un dron?

–Es un tema que siempre me ha interesado así que hice los cursos y sigo aprendiendo cada día más. Usar el dron me permite tener una vista aérea precisa y detallada de los invernaderos, lo que me facilita la monitorización y gestión en determinadas tareas en mi trabajo. Para el desarrollo de planos, gestión de incidencias, además de apoyo para las acciones de marketing y comunicación.