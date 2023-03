“El agro almeriense va en el camino adecuado en cuanto a la comunicación”

La periodista olulense María Belén Garre López ha sido partícipe en los últimos 20 años del crecimiento exponencial experimentado por el sector agroalimentario almeriense. Lo ha hecho desde una posición de observadora se diría que privilegiada, en un ámbito, el de la comunicación agroalimentaria, que cada día tiene más predicamento entre las empresas, quienes no pueden obviar la contundente realidad de que la comunicación, y especialmente ahora, es poder.

–¿Cómo ha sido su trayectoria en el sector agro?

–Me licencié en Periodismo en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (promoción 2000/2004), pero mi relación con el agro almeriense comenzó antes de terminar la carrera. El último año compaginé los estudios con una beca en la empresa CIA S.L. (Comunicación e Información Agraria) en la que pusimos en marcha el portal web www.fhalmeria.com y además elaborábamos noticias agrícolas del periódico Ideal. También hacíamos un programa semanal de radio en la emisora municipal Radio Ejido, llamado Campo Abierto. Estuve luego unos meses en el Gabinete de Prensa Primera Plana, para más tarde pasar al Departamento de Comunicación de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) como responsable del mismo. En noviembre de 2007 comencé a trabajar en el departamento de Prensa y Comunicación de COEXPHAL. Aquí es donde he crecido profesionalmente, y donde más cómoda me he sentido trabajando en el periodismo agroalimentario porque COEXPHAL me ha permitido desarrollar la parte privada de la profesión con la labor propia de un departamento de comunicación, pero a la vez, gracias a la revista Aenverde que lleva 24 años editándose, también he podido continuar con la función de periodista de calle puramente, entrevistando a agricultores y agricultoras, técnicos, presidentes o gerentes. Además en aquel momento, COEXPHAL contaba con una radio (Radio Verde 2005-2010) dedicada exclusivamente al sector hortofrutícola de nuestra provincia, en la que de forma diaria hacíamos un magazine y un informativo. En 2020, el departamento de Comunicación de COEXPHAL se externaliza y se crea ACOLOR, que es una agencia de marketing y comunicación que nace del propio sector hortofrutícola y que está integrada por el equipo de profesionales que durante años hemos estado al frente de la comunicación en la Asociación. Con este cambio, doy un salto más para crecer laboralmente ya que además desarrollamos campañas de promoción y marketing orientadas a dar a conocer todas las bondades de nuestra horticultura.

–¿Este trabajo requiere de mucha especialización?

–El periodismo agroalimentario es como cualquier otra rama de nuestra profesión, y por supuesto que sí requiere especialización, pero sobre todo precisa de un profundo conocimiento del sector, su origen, su crecimiento y también conocer muy bien el espíritu de sus verdaderos artífices como son agricultores y empresas de comercialización. Nuestros productores (y así lo veo a diario) son gente luchadora con ganas de superarse y mejorar cada día; y las comercializadoras siempre al servicio de los primeros, hacen el tándem perfecto para lograr un sector de futuro.

–¿Le ha permitido su trabajo viajar mucho en estos años?

–Mi trabajo ha estado centrado aquí en Almería, organizando ruedas de prensa y presentaciones, elaborando notas de prensa, atendiendo a medios de comunicación de todas partes del mundo; y también haciendo reportajes, entrevistas y artículos para la revista Aenverde y su página web. Con COEXPHAL hemos estado presentes en todas las ediciones de Fruit Attraction, la feria internacional de referencia para el sector a nivel europeo, y gracias a esto también he podido conocer a productores y empresas de diferentes sectores a nivel nacional y también internacional, o tomarle el pulso a nuestros competidores directos.

–¿Qué es lo mejor de este trabajo, según su experiencia?

–En general me gusta todos los ámbitos que incluye mi trabajo. Estar en COEXPHAL me ha permitido continuar y aprender de las dos vertientes de la comunicación y el periodismo, la privada formando parte de la comunicación empresarial y por otra, continuar escribiendo reportajes y entrevistas sobre temas de actualidad de la agricultura. También tengo que decir que mis compañeros/as en todos estos años han sido extraordinarios y me han ayudado muchísimo en esta labor.

–¿Hay alguna parte mala?

–-Hay una parte que es menos gratificante y hasta frustrante en algunas ocasiones, y es ver cómo aún siguen apareciendo noticias negativas y contadas desde una perspectiva sesgada sobre el modelo de producción bajo invernadero solar de Almería. En estos 16 años en COEXPHAL he visto cómo han cambiado muchísimos aspectos de nuestro sector y cómo existe esa predisposición de seguir avanzando y mejorando en todos los ámbitos, pero luego observo que esto no se ve en los medios, y me refiero sobre todo a medios internacionales.

–¿Cuál es el principal atributo para ser un buen periodista agro, a su juicio?

–Conocer muy bien al sector y eso sólo te lo da la experiencia y es lo que te va a permitir desempeñar bien tu trabajo.

–Desde sus inicios hasta ahora, ¿advierte que haya cambiado mucho el sector en relación a la importancia que le dan las empresas a la comunicación?

–Sí, ha cambiado bastante. En este tiempo, primero la comunicación, y en los últimos años el marketing ha cobrado una gran importancia en el sector. A nivel sectorial desde 2012 se vienen desarrollando campañas de promoción e información, tanto en España como en Europa, para fomentar el consumo de frutas y hortalizas, por un lado, y para explicar el método de producción sostenible y eficiente que tenemos y gracias al que se pueden alimentar los europeos con productos sanos, saludables y sabrosos durante todo el año. Y de forma individual, las comercializadoras también han comenzado a trabajar en la promoción y el marketing tanto off line como on line, así como en redes sociales (cada día más presente en las mismas), conscientes de que hay que dar a conocer la calidad de sus productos, su especialización y su forma de producir. A día de hoy todavía queda “tela que cortar” -como dice mi madre- y cosas por hacer, pero se está en el camino adecuado y creo que también en el lugar adecuado para poder hacerlo; y para eso también está AColor para ayudar al sector a seguir creciendo, con buenas ideas que permitan obtener buenos resultados.

–¿Hay muchos profesionales especializados trabajando en Almería o todavía las empresas son reticentes a contratarlos?

–En COEXPHAL desde un primer momento tuvieron clara la importancia de la comunicación. Esta área comenzó a funcionar en 1998 y desde ahí su crecimiento ha sido exponencial sumando proyectos y retos. Esta cultura de la comunicación e información ha calado en sus empresas asociadas y cada vez son más las que tienen un departamento específico de marketing y comunicación, aunque es verdad que suelen ser las comercializadoras más grandes las que cuentan con esta figura.

–¿A qué tipo de medios dirigen su trabajo cada día?

–A todos, desde los más generalistas hasta los más especializados que te puedas imaginar. Nuestro trabajo se centra en enfocar o dirigir la información para que tenga cabida en todos, desde en un periódico, radio, tv o web local hasta en el medio más importante de nuestro país y, por qué no, del mundo.