La pesca apunta a la falta de transparencia del Gobierno y al perjuicio en la flota andaluza

Los pescadores han hecho y hacen todo lo que está en su mano para una actividad sostenible, ya que de ello también depende su continuidad, mientras los frutos que recogen por ello están envenenados. Tras conocer los días de esfuerzo pesquero estipulados por el Gobierno de España para adaptar el plan europeo sobre pesca demersal en el Mediterráneo occidental al territorio español, entre los que detectan errores, y ante la falta de transparencia que señalan por parte de la Secretaría General de Pesca, que dirige Alicia Villauriz, los armadores de la capital celebraron ayer una asamblea, en la que la paradoja estaba en la imagen del encuentro: un cartel a las espaldas de la presidenta de Asopesca (Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería), Mari Ángeles Cayuela, difunde la campaña Depam (Defensa de la pesca de arrastre sostenible en el Mediterráneo) puesta en marcha en 2018, mientras las administraciones echan al traste el futuro de la flota de arrastre y con ella el de sus trabajadores.

El sector pesquero no entiende el oscurantismo con el que se está llevando a cabo el procedimiento. Después de la publicación de la Orden que adapta el reglamento comunitario, el pasado día 28 de mayo Asopesca conocía los días asignados a sus embarcaciones de arrastre, ante lo que manifestó su disconformidad y solicitó mediante escrito firmado por todos los armadores un nuevo cálculo, pues entendían que había habido errores en el mismo y para ver de dónde partían pidió también información detallada sobre el año de referencia tomado para el cálculo de los días, número máximo de días adoptados como base de cálculo y el porcentaje utilizado para la asignación final del régimen del esfuerzo pesquero; petición a la que también se sumaron FAAPE (Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras) y FACOPE (Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores). El sector recibió posteriormente la corrección del cálculo en referencia a algunas especies como la gamba roja, si bien sigue observando fallos en los días correspondientes a parte de la flota, y desconociendo la manera de llegar hasta los días estipulados.

Piden la no aplicación en este año del REP por el contexto generado por la COVID-19

Asopesca remitía ayer mismo un escrito a la Secretaría General de Pesca señalando que si bien eran conscientes de que la puesta en marcha del Reglamento 2019/1022 iba a tener unas consecuencias muy perjudiciales para el sector, “no podíamos imaginar que la transposición de esta norma a nuestro país iba a suponer la paralización de un gran número de embarcaciones por falta de días de pesca, en este punto es curioso observar cómo países también obligados a cumplir con esta norma, su esfuerzo pesquero es similar al 2018 y 2019 como es el caso de Francia”. En cuanto a Italia, si bien los armadores almerienses no tienen datos, se atreven a decir que no tendrán problema tras comprobar cómo en las pasadas reuniones del MEDAC (Consejo Consultivo de Pesca del Mediterráneo) del 3 y 4 de junio la presidencia italiana no aprovechó el punto del orden día que hacía referencia al estado de implementación en cada estado miembro del reglamento, “no se dejó tiempo material para hablar sobre este aspecto, ya que para ambos sectores no hay problemas como es el caso del sector español. Lo que sí pudimos comunicar es que desde el sector español se iba solicitar a nuestro gobierno la no aplicación en este año del REP (régimen de esfuerzo pesquero), como ya ha hecho Cepesca (Confederación Española de Pesca) y la FNCP (Federación Nacional de Cofradías de Pescadores), “en este punto la señora Valerie, con su natural desparpajo dijo que la Comisión sería flexible por las especiales circunstancias acaecidas como consecuencia del COVID 19”.

Al sector pesquero almeriense le escama la falta de transparencia en la información facilitada por la Secretaría General de Pesca en el cálculo del REP, mientras apunta a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno con alguna comunidad autónoma como es el caso de Cataluña, “que iba a suponer un perjuicio para la asignación de la actividad de la flota andaluza. Ya en su día le comunicamos nuestra total disconformidad con el % reservado, pues todos de una manera u otra hemos hecho esfuerzos en estos últimos años para preservar los caladeros. Teníamos la esperanza de que, como usted manifestó en distintas reuniones, el REP iba a ser muy similar a años anteriores, hecho éste que por desgracia hemos comprobado que no es el caso”. Asopesca insiste en su solicitud del cálculo pormenorizado de sus embarcaciones, “pues en caso contrario entendemos que la actuación de la SGP estaría vulnerando sus derechos que como ciudadanos españoles nuestra Constitución ampara y nos veríamos obligados a emprender las medidas que en derecho nos asistan para la defensa de nuestros intereses”.