“Tengo todas mis colmenas en el corazón del Parque Natural Sierra María-Los Vélez”

Un producto que se elabore en el corazón del Parque Natural Sierra María-Los Vélez tiene que estar bueno. Sólo por el entorno, encantador, el resultado debe de ser buenísimo al paladar. Y si encima se hace con el esfuerzo, el cariño y el mimo con el que trabaja José Andrés Martínez, CEO de Bío-Los Vélez, el éxito es seguro. Lo mejor es que la prueban ustedes mismos, porque como este apicultor indica: “Lo importante es que consumamos miel española, a ser posible de productores locales”.

–¿Cómo empieza en la apicultura?

–Siempre me ha despertado mucho interés. En 2015 solicité una ayuda a la Junta de Andalucía para Incorporación de Joven Agricultor y Ganadero, puesto que curiosamente la abeja se considera ganadería. Una vez que me la concedieron, en mayo de 2016, inicié este proyecto. En junio de 2022 salió la marca de nuestra miel, que coincidió con Organicc Food Madrid, y hasta allí me desplacé acompañando al equipo de Alvelal, junto con otros productos de la asociación.

–En Terracultura, hace apenas un mes, expuso sus mejores productos con mucho éxito.

–Sí, llevé muchas novedades como miel con nueces o miel con almendras. También unos detalles para reglos de comuniones, bautizos... Otra de las novedades son nuestras primeras velas de cera pura de abeja.

-Esta semana ha llovido, pero hasta ahora el tiempo ha sido muy seco y supongo que habrán sufrido.

–La sequía de este año se ha cebado con nuestro sector, la falta de lluvias y las altas temperaturas hasta ahora nos han hecho mucho daño. Estas últimas lluvias nos han venido muy bien, pero hemos perdido las floraciones primaverales. Escasamente nos queda un mes de primavera y si vuelve pronto el calor, nos van a durar muy poco las floraciones, por ejemplo, de tomillo. A nivel de producción de miel, el año ha sido muy malo.

-¿Sufren estrés las abejas por esta situación?

–Intentan adaptarse a la situación, pero son el principal sensor del cambio climático que tenemos encima. A tener en cuenta que la esperanza de vida de las abejas en 50 años se ha reducido a la mitad: si antes una abeja vivía 35 días, ahora apenas alcanzarán los 20, según un estudio que se publicó a finales de 2022.

-¿Es bonita la apicultura?

–Es muy relajante estar totalmente en contacto con la naturaleza. Al tener las colmenas en corazón del Parque Natural Sierra María-Los Vélez tengo la suerte de disfrutar de unos paisajes encantadores.

-¿Y dura?

–Muy dura, es muy exigente, se pasa mucho calor, por lo que hay que hidratarse muchísimo. Por ejemplo, el año pasado sufrí una deshidratación por el calor que se pasa con el mono puesto y me tuvieron que llegar a ingresas en urgencias para ponerme suero.

-Lo mejor es que hacen un producto ecológico y saludable.

–Nuestra miel es cien por cien ecológica, certificada por el CADE y analizada en el laboratorio. Todo el proceso es artesanal, siempre cuido hasta el más mínimo detalle. Mi prioridad es el bienestar animal, a la par que ofrecer una miel de calidad y con mucho sabor.

-Y mezclada con productos de la tierra, como es la almendra.

–Hemos empezado unas pruebas con frutos secos, nueces y almendras también ecológicas y reinstauradoras de suelos y paisajes.

-Para finalizar, ¿sólo miel o algo más entre manos de cara al futuro?

Por ahora sólo nos dedicamos a la apicultura, pero estamos trabajando en otro proyecto muy interesante del que informaremos próximamente.