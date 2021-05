Mientras la sandía parte, el melón escasea de pretendientes

Ya han comercializado su sandía; ahora, en estos días, los hermanos David y Raúl Gómez, con explotaciones agrícolas en La Mojonera, dan salida a su melón amarillo. Respecto a la sandía la cortaron el pasado 3 de mayo y, como cita Raúl, la vendieron por unos 0,52 euros el kilo, inferior a la cotización registrada el pasado año por estas fechas. Hay que recordar que el inicio de la pasada campaña para este cultivo fue malo si bien todo tornó a favorable y se recondujo la temporada de primavera gracias a la disminución de la oferta y al incremento de la demanda, ya que como apunta el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, algunos países llegaron a incrementar su consumo hasta en un 40%; sin embargo, esta campaña, por el momento, va a la inversa, pues de acuerdo a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, este pasado mes de abril el precio por kilo fue en torno a un 8% superior al mismo mes de 2020. Esto también se refleja en el informe del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía publicado la pasada semana y que hace referencia al periodo entre el 19 al 24 de abril: “Las primeras partidas de sandía están registrando cotizaciones superiores a la pasada campaña. La temporada de sandía en Almería ha empezado lentamente y la producción que llega de terceros países no es abundante”. En esos días el precio de la sandía rayada era de 0,57 euros el kilo de media, la mini cotizaba a 0,49 euros y a 0,80 la negra sin pepitas, sin embargo, en la semana del 4 mayo de 2020, siendo la fecha de corte más cercana al día en que Raúl cortaba su sandía, el precio medio en origen de la rayada era de 0,59 euros, de 0,54 para la mini y de 0,66 euros la negra, subiendo las cotizaciones de las dos primeras a la semana siguiente.

La finca de sandía de estos hermanos ocupa una superficie de una hectárea y en ella cultivan la blanca sin semillas junto a una mini, con microsemillas, que ejerce de polinizadora. Años atrás dedicaban tres hectáreas a este producto, si bien ahora dos las destinan a melón. Según explica Raúl, llevan en torno a 35 años trabajando con sandía y alrededor de 17 con melón, concretamente melón amarillo con una carne más dura pero que produce una explosión de sabor al morder a causa de sus grados brix, además, de esta variedad destaca su larga vida poscosecha.

En cuanto a los costes de producción, Raúl Gómez detalla que un metro cuadrado puede suponer en torno a 1,20 euros, teniendo en cuenta sólo los insumos que dan lugar a la fruta como puede ser la semilla o el abono, sin contar mano de obra y demás. La producción en esta superficie gira sobre unos 5 kilos de melón amarillo, que estando a un precio de unos 0,60 euros, el productor obtiene unos 1,80 euros, si bien de ahí hay que restar el resto de costes. En cuanto a este producto, Gómez señala que está siendo una temporada extraña sin pedidos.

Uno de los grandes males para la producción almeriense es la entrada de producto de terceros países que no compiten con los locales en las mismas condiciones, sobre todo, en términos de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Es una reivindicación histórica ya pero sobre la que apenas se actúa. En este caso, como explica el gerente de Coexphal, la sandía de Marruecos es la principal competidora de la almeriense, si bien no termina de adaptarse por tener un mayor calibre, y el melón de Senegal el gran rival del local, aunque cada vez llegan más de Sudamérica. En este sentido, Raúl expone que para su producto es el melón amarillo de Brasil el que distorsiona el mercado. En esta línea, también se pronunciaba esta semana el presidente de Asaja Almería, Antonio Navarro: “A día de hoy con el melón tenemos un problema, a causa de la entrada de este producto desde Sudáfrica y Sudamérica, no hay pedidos del de Almería”.

El fin de la campaña de primavera llega a su fin para Raúl y David una vez liquiden los melones. Ahora toca adecuar la finca para, a mediados de agosto, comenzar con el pepino.