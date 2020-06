El sector pesquero ‘varará’ el 11 de julio frente a la Subdelegación en Almería

Ya lo advertía hace días. El sector pesquero almeriense hará todo lo que esté en su mano para salvar su actividad y salir a la calle es de lo poco que le faltaba. Tras conocer los días de esfuerzo pesquero estipulados por el Gobierno de España para adaptar el plan europeo sobre pesca demersal en el Mediterráneo occidental al territorio español, entre los que detectan errores, y ante la falta de transparencia que señalan por parte de la Secretaría General de Pesca, que dirige Alicia Villauriz, los armadores de la provincia dan un nuevo paso al frente y ya han solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Almería una concentración, con todas las medidas que conlleva el contexto de la COVID-19, para el próximo 11 de julio, sábado, ante las puertas de esta sede para mostrar su problemática y la falta de respuesta por parte del Gobierno central, “hace unos días, en la Comisión Sectorial de Pesca, la consejera de Andalucía (Carmen Crespo) trasladó las propuestas del sector y el ministro (Luis Planas) lo único que respondió fue un no tajante a todo".

Otros puertos pesqueros del Mediterráneo ya han anunciado también la posibilidad de movilizaciones; en este sentido, los pescadores almerienses animan a ello: “Todos juntos defendamos un futuro con barcos y lonjas activos, no dejemos que nos manden al paro en un momento de crisis histórica. Soluciones sí, cogestion sí, medidas con base científica y trabajo conjunto sí..., eslogans políticos de algunos, no. Es hora de que todos nos unamos para defender lo que nos quieren quitar, nuestro futuro, nuestra actividad”, escriben en redes sociales. Así ya han comunicado que seguirá la iniciativa almeriense de visualizar la problemática en tierra los puertos de Motril y la provincia de Málaga.

Para los pescadores almerienses que, como en el resto de Andalucía, ya se han sometido a medidas de esfuerzo para consumar una pesca sostenible años atrás, el reglamento europeo para el arrastre, que salía definitivamente adelante el año pasado, era malo y la Orden a la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación daba rienda a finales de mayo era peor.

Por si no se procede a la modificación de la Orden, que además de por el sector pesquero, que cree que como el reglamento europeo no tiene base científica sino política, también ha sido solicitada por el Parlamento Andaluz mediante una proposición no de ley aprobada la pasada semana, la pesca española ha reiterado al Ejecutivo central la petición, al menos, de no aplicarse este año el régimen de esfuerzo pesquero por las especiales circunstancias acaecidas como consecuencia de la COVID-19.