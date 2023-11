Concierto gratuito de Azúcar Moreno en un pueblo de Almería

Toñi y Encarna Salazar son parte de la historia musical española. Estas hermanas madrileñas triunfaron en los años 90 con el nombre de Azúcar Moreno y desde entonces no han dejado de cantar. Sin embargo, no es muy frecuente poder verlas en la provincia de Almería, así que se acerca una gran oportunidad para sus fans.

Las intérpretes de "Bandido", "Ven devórame otra vez" y "Solo se vive una vez" darán un concierto el próximo sábado 11 de noviembre, a las 22:00 horas, con entrada totalmente gratuita para el público. Azúcar Moreno interpretarán sus grandes éxitos, así como otras canciones de su último álbum, "El secreto", publicado en 2020.

Azúcar Moreno serán el plato fuerte de las fiestas de San Diego de Cuevas del Almanzora. Su concierto será el principal de los festejos, ocupando el escenario de la Nave Polivalente el sábado 11 de noviembre.

El dúo madrileño, aunque tuvo su mayor fama en los años 90, sigue estando muy de actualidad. En 2022 se presentaron al Benidorm Fest para intentar representar a España en Eurovisión —como ya hicieran en 1990 con "Bandido" logrando un meritorio quinto puesto—. Y aunque no lo consiguieron, el concurso les sirvió para conocer a artistas jóvenes y así, hace unos meses publicaron su propia versión de "Ay mama", la canción de Rigoberta Bandini.

Más conciertos en la feria de Cuevas

Pero si Azúcar Moreno no son quizás para todo el público (puede que no atraigan a los más jóvenes), el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha programado otras actuaciones musicales de diversos géneros. Así, este viernes 4 de noviembre se celebra el Festival “Cuevas Urban Fest”, que reunirá a los mejores Dj’s en la Nave Polivalente, con la actuación estelar del sevillano JC Reyes.

El jueves 9 de noviembre actuará un ex de Operación Triunfo, Hugo Salazar. Amenizará la gala de elección de las mises y míster de las fiestas, en la Nave Polivalente, desde las 21:30 horas.

El viernes 10 de noviembre habrá otro concierto gratuito de un grupo mítico: Reincidentes. Será también en la Nave Polivalente a partir de las 22:30 horas. No faltarán sus grandes temas como "Vicio", "Ay Dolores" y "Grana y oro".

En definitiva, nadie puede perderse esta feria de San Diego en Cuevas del Almanzora y en especial el concierto de Azúcar Moreno, porque, como ellas cantan, "tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos, y oscura pasión". Y, además, hay que disfrutar de la última feria patronal de la temporada en el Levante Almeriense, porque "una frase te diré: solo se vive una vez". Así que ya lo sabes: prepárate pa' bailar y cuenta luego hasta tres: one, two, three, ¡caramba!