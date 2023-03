Un actor almeriense comparte reparto con Javier Gutiérrez, Miguel Rellán, Pepón Nieto y Lluís Homar

Pocas películas, series u obras de teatro pueden presumir de juntar a actores de la talla de Miguel Rellán, Javier Gutiérrez, Pepón Nieto, Lluis Homar, Ernesto Alterio, Manolo Solo y Luisa Martín, entre otros. El 24 de abril, Día del Libro, todos ellos estarán en el escenario del Ateneo de Madrid para una lectura dramatizada de "Luces de bohemia", la célebre obra de Ramón María del Valle-Inclán.

En ese reparto lleno de estrellas estará un actor almeriense: Fran Jiménez. "Le doy las gracias a mi amigo Miguel Rellán por contar conmigo", dice este veratense de 33 años que ya tiene en su currículo un montón de obras teatrales en Madrid.

Rellán, conocido por papeles como el de Félix en la serie "Compañeros" o el de Isidoro de la Villa en "Los Misterios de Laura", conoció a Fran Jiménez rodando una escena de la serie "Sentimos las molestias" que se emite en Movistar+. "Le gustó mi forma de actuar y me estuvo preguntando qué había hecho antes y se quedó con mi teléfono y ahora me ha ofrecido participar en esta lectura dramatizada, con ese pedazo de cartel; como soy un temerario he dicho que sí", bromea el actor veratense.

El Ateneo de Madrid acogerá esta versión de "Luces de bohemia" el lunes 24 de abril a las 19:30 horas, con la dirección de Miguel Rellán. Esta es una de las obras fetiche del actor nacido en Tetuán, pues en 2012 ya recibió numerosos premios al interpretar hasta tres personajes de la obra.

"Luces de bohemia" es una de las obras culmen de la literatura española. Un retrato de la bohemia canalla y genial que proliferó a principios de siglo XX en las grandes ciudades europeas -entre ellas, Madrid-. Llena de acidez, sarcasmo y con presencia de lo grotesco, Valle-Inclán da su visión crítica de la naturaleza humana y de la España de la época, convulsionada aún por las consecuencias de los desastres militares y de la Primera Guerra Mundial.

Fran Jiménez, este sábado en Vera

Para la lectura dramatizada de "Luces de bohemia" aún falta más de un mes. Mientras tanto, Fran Jiménez sigue trabajando en otros muchos proyectos, entre ellos "Tú estás loco, Rebolledo", una obra de teatro dirigida también por Miguel Rellán y que se estrenará el 14 de abril en el Teatro de las Aguas de Madrid.

En ese mismo teatro se representa también la comedia "Sospecho.S.O.S", una comedia que este sábado a las 20:00 horas llega al Auditorio Ciudad de Vera, con Fran Jiménez, Javi Martínez, Sonia Escudero, Adolfo de los Reyes y Ana Mateo. El precio de la entrada anticipada es de 5 euros (en la web giglon y en el convento de La Victoria) y de 7 euros en taquilla.