Más de 500 personas ovacionan al corto 'Like' en su estreno en Vera

El pasado sábado 8 de octubre el Auditorio Ciudad de Vera se llenó para presenciar el estreno del cortometraje 'Like', el último proyecto cinematográfico del veratense Pedro Flores y la Asociación de Cine Cineastros. Tras tres años de trabajo, con una pandemia de por medio, al fin ha podido ver la luz antes de comenzar una prometedora trayectoria en festivales de todo el mundo (ya suma varias selecciones, por ejemplo en el Festival Internacional de México Ruta Maya o el Festival de Cine Indie de Valencia).

Más de 500 personas asistieron a una gala que ha sido la única oportunidad, por el momento, para ver este corto. El director estuvo arropado por todo su equipo artístico y técnico, además de autoridades como la vicepresidenta tercera de la Diputación de Almería, Ángeles Martínez y la concejala de Cultura de Vera, María Manuela Caparrós.

Antes de la proyección del corto se sucedieron las intervenciones, en las que todos coincidieron en la necesidad de apoyar el cine hecho en Almería para que se vea en todo el mundo. La edil de Cultura de Vera, por ejemplo, elogió la trayectoria de Pedro Flores que lleva casi la mitad de su vida (16 años desde su primera película, 'Sin identidad') dedicando su tiempo libre al cine.

Por su parte, la diputada Ángeles Martínez se mostró "contagiada por la ilusión que tenéis en este corto" y le auguró muchos éxitos en su recorrido por los festivales.

También tomó la palabra Juan Leal, de Levante TV, que ha producido el cortometraje y ha cedido su plató para la grabación. Leal reafirmó su compromiso con la cultura del Levante Almeriense y su predisposición (y la de su televisión) para apoyar todos los proyectos surgidos en la comarca.

Uno de los invitados de lujo a la gala fue el productor y divulgador de cine Luis Alberto Cabezón, uno de los primeros en apostar por Cineastros desde sus inicios. El cineasta riojano alabó el buen trabajo hecho por Pedro Flores y su equipo en 'Like' y diseccionó alguna de las partes de su guion, también escrito por el propio Pedro Flores: "Toda la obra de Pedro Flores está dorada con el barniz del drama interno, la fatalidad y el sufrimiento que tienen los protagonistas", aseguró. Asimismo, Cabezón lo animó dar un paso más y escribir un largometraje.

Antes de ver el cortometraje se proyectó un vídeo en el que los actores y el equipo técnico contaron los entresijos de un rodaje marcado por la pandemia, las mascarillas, el color sofocante y las muchas horas de grabación durante dos fines de semana. Pero también se escucharon las palabras ilusión, equipo y unión, todas ellas claves para llevar a buen puerto un proyecto de estas dimensiones por personas no profesionales. Este es el vídeo completo:

Una enorme ovación

Tras los discursos, llegó el momento el momento más esperado. Sobre el escenario del auditorio cayó una pantalla enorme y comenzó la proyección de 'Like'. Hasta ese momento, menos de una decena de personas habían podido verlo. El director había guardado con celo el corto hasta su presentación oficial. Ni siquiera los actores lo habían visto.

Solo unos minutos bastaron para confirmar que 'Like' es el proyecto más serio de cuantos ha hecho Pedro Flores en su vida (y ya van dos largos y unos cuantos cortos). 'Like' tiene ese aire de cine bueno, de película que se podría proyectar en cualquier cine del mundo y dejaría al espectador pegado al sillón. Los 25 minutos de metraje parecieron muchos menos, pues la historia está narrada con agilidad y ritmo, manteniendo la tensión en todo momento. Las interpretaciones, especialmente de los dos protagonistas (Ramón Flores y Fran Jiménez) recibieron buenas críticas más tarde en los corrillos que se formaron al final de la gala. No sería de extrañar que alguno de los dos se lleve más de un premio en festivales.

Cuando sonó la canción 'Like' compuesta por David Miralles y aparecieron los créditos finales resonaron fuertes los aplausos, con el público puesto en pie. Fueron varios minutos de ovación para Pedro Flores y su equipo. Entonces el director subió al escenario y agradeció el apoyo recibido por las administraciones y, sobre todo, felicitó a todos los que han hecho posible la película. "Para mí el premio es este aplauso que nos habéis dado", aseguró. Ahora espera con ganas que 'Like' pueda verse en todo el mundo, a través de festivales. Y, si hay suerte, que empiecen a llegar los premios.

La gala se cerró con la actuación de David Miralles, que ha puesto la banda sonora, y con la entrega de un cartel para cada uno de los partícipes en 'Like'.