Marta Membrives, Miss Almería, se juega su pase a la semifinal con los votos en Instagram

Durante toda la semana se celebra en Tenerife el certamen de belleza Miss World Spain, sustituto del desaparecido Miss España. Allí está la jovencísima Marta Membrives, que representa a la provincia de Almería.

Durante los primeros días de concurso las participantes tienen que hacer diferentes pruebas, desde competiciones deportivas hasta un desfile con traje regional. Pero también pueden hacerse con un hueco en las semifinales gracias a las redes sociales. Para ello necesitan muchos "likes".

La cuenta oficial de Miss World Spain en Instagram ha publicado fotos de todas las candidatas con ropa de Deiver Luengo y estilismo de Janira García. La que consiga más "me gusta" tendrá un puesto directamente en la final. Aunque Marta Membrives no parece tenerlo fácil, ya que hay misses que en las primeras horas han conseguido más de 2.000 'likes'.

Le gala final será el sábado 6 de mayo. Consta de cuatro fases: una primera en traje de cóctel, donde seleccionarán a las 20 mejores; una segunda con traje de gala, donde elegirán solo a diez de las modelos; un nuevo pase donde en dónde el jurado reducirá el corte a solo cinco candidatas y, por último, el minuto de oro, donde tendrán que responder a una pregunta al azar. Este es, para muchas, un momento delicado, donde los nervios puedes jugar una mala pasada.

Quién es Marta Membrives

Marta tiene 17 años y estudia 1º de bachiller biosanitario en el colegio de Las Jesutinas (Stella Maris) de Almería. Pero su sueño es ser modelo profesional desde que era pequeña. "Siempre me ha llamado la atención el mundo de la moda. He hecho gimnasia rítmica desde los cuatro años y cuando me maquillaba y preparaba para las competiciones me imaginaba que era una miss", reconoce a Diario de Almería.

Para convertirse en Miss Almería ha tenido que pasar por una exhaustiva preparación de meses. Le han enseñado cómo moverse en la pasarela, cómo lucir la ropa y lucirse a sí misma, en función de cómo sea el desfile o el traje. También ha tenido que aprender oratoria, para saber qué decir y cómo decirlo. Ha pulido hasta el más mínimo detalle todo lo que una buena modelo necesita para brillar, porque no todo depende de la belleza. Aunque de eso va sobrada, con un 1,78 metros de estatura y unas medidas de 88-65-95 en un cuerpo trabajado durante muchos años de competición en gimnasia rítmica.