Así es Marta Membrives, la joven Miss Almería 2023

En 2002, Vania Millán hacía historia al convertirse en la primera Miss Almería que ganaba la corona de Miss España. Un hito muy recordado en el mundo de la moda en la provincia de Almería. Pero cuando eso ocurrió, la representante almeriense de este año aún ni siquiera había nacido. Con solo 17 años, la joven Marta Membrives portará la banda de la provincia en el concurso Miss World Spain que se celebra la semana del 1 al 6 de mayo en Tenerife.

Marta Membrives es el último descubrimiento de la agencia de Paco Wandosell, el ojeador y preparador de modelos que tiene en su palmarés cinco títulos de Miss España: Esther Arroyo, Raquel Revuelta, Vania Millán, Elisabeth Reyes y Ana García.

Marta tiene 17 años y estudia 1º de bachiller biosanitario en el colegio de Las Jesutinas (Stella Maris) de Almería. Pero su sueño es ser modelo profesional desde que era pequeña. "Siempre me ha llamado la atención el mundo de la moda. He hecho gimnasia rítmica desde los cuatro años y cuando me maquillaba y preparaba para las competiciones me imaginaba que era una miss", reconoce a Diario de Almería.

Para convertirse en Miss Almería ha tenido que pasar por una exhaustiva preparación de meses. Le han enseñado cómo moverse en la pasarela, cómo lucir la ropa y lucirse a sí misma, en función de cómo sea el desfile o el traje. También ha tenido que aprender oratoria, para saber qué decir y cómo decirlo. Ha pulido hasta el más mínimo detalle todo lo que una buena modelo necesita para brillar, porque no todo depende de la belleza. Aunque de eso va sobrada, con un 1,78 metros de estatura y unas medidas de 88-65-95 en un cuerpo trabajado durante muchos años de competición en gimnasia rítmica.

Marta Membrives promete ser una candidata a tener muy en cuenta en el certamen de Miss World Spain 2023 (sustituto del desaparecido concurso de Miss España). "Creo que por la preparación que he hecho, las ganas y el empeño puedo optar a ganar", dice con optimismo. Pero también recalca que ese no es su objetivo principal: "participo para conocer gente maravillosa y llevarme un aprendizaje y una experiencia para el futuro".

Miss World Spain: una semana de competición

Este domingo Marta viaja a Los Ralejos (Tenerife) con su entrenador, Paco Wandosell. La competición se prolonga durante toda una semana de convivencia con las otras 51 misses de las diferentes provincias españolas. La ganadora de Miss World Spain 2023 será la representante de España en Miss Universo.

ALMERIA

Marta Membrives representará Almeria en el certamen Miss Mundo España 2023.

Edad: 17

Altura: 1,78

Estudios: ESO y cursando primero Bachillerato

Aficiones: Gimnasia rítmica, la moda y los idiomas. pic.twitter.com/TEBd1Myj7x — Miss World Spain (@MissWorldSpain) February 23, 2023

Durante toda la semana tendrán que participar en diferentes pruebas, desde competiciones deportivas hasta un desfile con traje regional. El suyo es un espectacular diseño de Curro Ruiz. "Estoy deseando que la gente pueda verlo, porque me gusta mucho cómo ha quedado", admite Marta.

Durante toda la semana lucirá ropa de diseñadores almerienses como Adriana Basol, Nieves Pérez y Sergi Regal, que ha sido el encargado de confeccionar el vestido de la gala final del sábado 6 de mayo.

La gala es, sin duda, el momento más esperado. Consta de cuatro fases: una primera en traje de cóctel, donde seleccionarán a las 20 mejores; una segunda con traje de gala, donde elegirán solo a diez de las modelos; un nuevo pase donde en dónde el jurado reducirá el corte a solo cinco candidatas y, por último, el minuto de oro, donde tendrán que responder a una pregunta al azar. Este es, para muchas, un momento delicado, donde los nervios puedes jugar una mala pasada. Pero Marta lo tiene claro: "No tengo ningún problema con el minuto de oro; solo tengo que estar tranquila y dar una respuesta natural", afirma.

Este domingo comienza el sueño de Marta Membrives, la Miss Almería 2023. Atrás quedan los meses de preparación y por delante hay un mundo lleno de posibilidades. "Esto es solo el principio; salga lo que salga, tengo claro que me queda mucha guerra que dar", asegura con la convicción de la que apuesta todo por su pasión.