Perico Delgado sorprende a la fan veratense que le escribió una carta en 1988

El exciclista Perico Delgado era el ídolo de mucha gente a final de los años 80, cuando su carrera estaba en lo más alto. Una de esas fervientes seguidoras era la veratense Marita Pérez Redondo, que pasó el verano de 1988 pegada al televisor viendo las gestas de Delgado en las carreteras francesas. Así que entonces le escribió una original carta de amor que ha estado en un cajón durante 35 años, pero esa historia ya está contada. Para resumir: el segoviano la encontró, hizo una foto, la subió a Twitter, un periódico navarro hizo una noticia y así Marita supo, por fin, que Perico había recibido su carta.

El nuevo capítulo de esta relación epistolar tuvo lugar el pasado sábado. Marita Pérez celebraba una fiesta por su jubilación en Terraza Carmona con más de 150 invitados. Allí estaban compañeros de trabajo, amigos y familiares. Y por sorpresa se sumó alguien muy especial... Pedro Delgado.

Una amiga le hizo un vídeo con fotos y algunos mensajes de amigos. "Me iba a levantar para darles las gracias cuando, de repente, vi que aparecía un vídeo de Perico Delgado; me subí en la silla y todo de la emoción", relata. No había podido asistir presencialmente, pero sí que contribuyó a la fiesta enviándole unas palabras:

"¡Sorpresa! Hola Marita. Vaya lío que hemos montado con la carta en cuestión. Simplemente quería sumarme en este día de fiesta para ti, de esa jubilación que bien te mereces, y que puedas seguir disfrutando de la vida como hasta ahora. Un beso muy grande y ya nos vemos. A disfrutar del día de hoy como de los que va a venir a partir de este momento".

La sorpresa fue mayúscula. "Creía que ese capítulo ya estaba cerrado", explica Marita, que no puede estar más agradecida por el gesto de Perico Delgado: "¡Qué grande es que siendo un ídolo saca de su tiempo para grabar un vídeo a una fan que ni siquiera conoce en persona!".

Lo que muchos no saben es que tras la repercusión que tuvo la carta rescatada del baúl de los recuerdos, un día Marita recibió una llamada de un número desconocido.

— ¿Quién es?— preguntó ella.

— Soy Perico— dijo una voz al otro lado del teléfono.

"Creía que era una broma, pero no". Pedro Delgado la llamó para agradecerle esa misiva escrita en 1988. Le explicó que está escribiendo un libro con sus memorias y que había encontrado la carta revisando las cosas que tenía en casa de su padre. "Me va a mandar un libro dedicado cuando lo publique", asegura que le ha prometido.

Ha tardado 35 años en llegar, pero la respuesta a la carta no ha podido ser mejor. "Es encantador, solo puedo darle las gracias", finaliza Marita.

Una nueva vida tras la jubilación

La casualidad ha querido que Marita Pérez y Perico Delgado se conozcan, aunque sea por teléfono, 35 años después de que ella estuviera enamorada de aquel famoso ciclista que pasaba viendo durante horas en sus tardes de verano. Ha pasado casi una vida entera. Tanto que ahora ya se ha jubilado, tras ser maestra en diferentes colegios y directora del CEIP Cuatro Caños de Vera durante los últimos 16 años.

Marita ahora disfruta de una vida nueva. Se ha mudado a Granada para cumplir uno de los sueños de su vida: acabar la carrera de Bellas Artes. Va a clases por la tarde y por las mañanas pinta. "En la vida de estudiante, otra vez".

Cada cuantas semanas vuelve a Vera, donde sigue su familia. Pero ahora el tiempo es para ella, para disfrutar con lo que más le gusta: el arte. Ese arte que dejó plasmado ya con 20 y pocos años en una carta llena de dibujos que envió no se acuerda a qué dirección para que llegase a Perico Delgado y que ahora sabe que él guardó con mucho cariño durante más de tres décadas.