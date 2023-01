Perico Delgado y la carta de amor que recibió desde Almería hace 34 años

A veces, en Navidad suceden historias mágicas. Y si no que se lo digan a Marita Pérez, una veratense que recibió "el mejor regalo posible" el día de Año Nuevo. Casi por casualidad descubrió que su ídolo de juventud, el ciclista Perico Delgado, conservaba como una reliquia una carta que ella le había escrito hace 34 años.

El pasado martes 27 de diciembre, Perico Delgado estaba "revolviendo el baúl de los recuerdos" cuando se encontró una curiosa carta. Era del año 1988, cuando ganó el Tour de Francia. Debió de llamarle mucho la atención, así que le hizo una foto y la subió a Twitter con el siguiente mensaje: "Fabuloso hallazgo al revolver en el #bauldelosrecuerdos 🤩. Me imagino que cumpliría con su autora mandándole la postal, sino... sería para matarme".

Ahí comenzó la cadena de casualidades que hizo que Marita Pérez supiera, 34 años después, que Perico Delgado no solo había recibido su carta, sino que aún la guardaba con cariño.

Primero, un periodista del diario Noticias de Navarra vio el tuit y le pareció noticioso, así que el día 31 de diciembre publicó una noticia en su web con el titular "La entrañable carta de amor que Perico Delgado rescata muchos años después". Después, el algoritmo de Google hizo su magia y le envió una notificación a Marita Pérez con la noticia...

"Lo vi de madrugada. Por Nochevieja cenamos en mi casa con mis hermanos, mi madre, mi hijo... Cuando se fueron todos, después de las uvas, me puse a ver los mensajes de móvil y vi esa notificación. El titular ya me puso en alerta, pero al ver la foto de la carta con los dibujos y mi letra, no me lo podía creer", cuenta Marita Pérez. Jamás supo que Perico había recibido su carta, hasta ese momento.

Esa noche asegura que ya no pudo ni dormir. Comenzó a escribir a todos sus hermanos, emocionada. "Soy muy aficionada al ciclismo y especialmente admiradora de Perico Delgado", explica. No se puede creer que el exciclista haya guardado la carta desde 1988: "es muy emocionante; pensaba que esa carta había quedado en el olvido, pero resulta que la había valorado y la había guardado".

La carta mezclaba texto y dibujos. Fue escrita el verano de 1988, tras "21 días viéndolo todas las tardes por la televisión, como sufría en el Tour". En casa de Marita Pérez solo había una televisión y su padre veía el ciclismo, así que toda la familia lo veía también. "Sufrías con él, te emocionabas con él", dice. Y admite que "le escribí la carta con mucha ilusión, porque era mi ídolo; estaba enamorada".

Por eso, en cuanto Perico Delgado se proclamó campeón del Tour, Marita cogió el bolígrafo y los rotuladores y le escribió lo siguiente:

Querido Perico:

Esta es una carta de amor. Y es que me tienes hecha pedazos, ya que desde que ganaste el Tour no sales en la tele y después de tirarme todo julio contigo no me acostumbro a estar sin ti. Estoy loca por tus huesos, me ocurre que lloro y me veo muerta ya que nuestros caminos se separan. Y no pienses que soy una niña, sino más bien una anciana. Aunque todo esto te parezca un cuento, no lo es. Te quiero mucho.

A ver si puedes mandarme una postal. Adiós, mi rey. Que seas feliz.

Desde el desierto de Almería. Muchos Besos.

Marita.

Metió la carta en un sobre y la envió a Segovia. "Creo que la mandé a casa de sus padres; era imposible saber dónde vivía". Pero le llegó, aunque Marita eso no lo ha sabido hasta 34 años más tarde. "Con su tuit ya me ha respondido; es un regalo que me ha hecho la Navidad", admite emocionada.

Marita tenía entonces 25 años. Ahora, con 34 años más, ha vuelto a escribir una carta a Perico Delgado. Con el mismo estilo que aquella de 1988. "Quería que supiera que era yo la autora, así que mi cuñada me dio la idea de responder a su tuit con una nueva carta", explica.

"Querido Perico, el nuevo año me ha traído una gran alegría y sorpresa de tu mano. Hace 34 años te escribí una carta y hoy te escribo otra. Muchas gracias. Estoy muy emocionada". Ese es el mensaje que acompaña a la nueva misiva, que dice así:

Querido Perico.

Hace 34 años te escribí una carta de amor. Fue en el año 1988, cuando ganaste el Tour y siempre guardé la esperanza que me contestaras. Sigo siendo una gran admiradora y esta noche Google me ha enviado una notificación con un mensaje de Twitter tuyo. Imagina la sorpresa al encontrar mi carta.

¡Hoy por fin he recibido la respuesta que tanto esperé! Nunca es demasiado tarde. Estoy muy emocionada al pensar has tenido mi carta guardada durante todos estos años. Muchas gracias. Me has hecho muy feliz.

Desde el desierto de Almería y las playas de Vera.

Muchos besos.

Marita.

Y así, un tuit de Perico Delgado que podría haber pasado totalmente desapercibido se ha convertido en una bonita historia navideña. Aquella carta guardada durante más de tres décadas ha obtenido por fin respuesta. Aunque aún falta que Perico mande esa postal... O si no, mejor, que venga a Vera a conocer a Marita, quién sabe. Por soñar...