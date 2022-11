De la plaza a la mesa: el toro bravo, un manjar en Terraza Carmona

Las Jornadas Gastronómicas del Toro Bravo en la Cocina llegaron este jueves a su ecuador con la segunda cita en la que participaron otros cuatro restaurantes de prestigio llegados de diferentes parte de Andalucía, además del anfitrión, Terraza Carmona. Por la cocina del restaurante almeriense pasaron los chefs de La Costa (El Ejido), El Conjuro (Calahonda, Granada), El Espigón (Sevilla) y Taberna de Almodóvar (Córdoba).

Las mejores manos posibles para convertir en arte uno de los mejores productos que ofrece la gastronomía española: el toro de lidia. De hecho, por segundo día consecutivo hubo un cocinero con Estrella Michelín en los fogones de Terraza Carmona: en este caso, José Álvarez, de La Costa.

Si en la primera jornada se colgó el cartel de no hay billetes, este jueves no fue menos. Todos los salones del restaurante estaban a rebosar: parejas, grupos de amigos, compañeros de trabajo... Y es que esta es una cita ineludible para todos los amantes de la buena cocina, no solo de Vera, sino también de toda la comarca del Levante y de la provincia en general.

El toro bravo es un manjar, a veces poco conocido. Estas jornadas, que cumplen ya 26 ediciones, sirven también para eso, para dar visibilidad a un producto que no tiene nada que envidiar a otras carnes rojas más célebres. De hecho, quien la prueba, repite.

El menú del jueves comenzó con un plato compuesto por tres aperitivos al que el Restaurante El Conjuro, de la costa Granadina, le puso el nombre taurino de “chicuelina”. Estaba compuesto por una ostra, holandesa y jugo de toro; unas croquetas de chuleta de eral a la brasa; y un tartar de res brava con bearnesa de anguila. Un inicio por todo lo alto.

El segundo plato fue elaboración del Restaurante El Espigón, de Sevilla. Un redaño de cola de novillo al Pedro Ximénez con ciruelas. Consiguieron una textura cremosa de la carne que, junto con el toque dulce de la salsa, logró que casi todos los comensales rebañasen el plato.

El tercero fue para La Costa. Los ejidenses prepararon una molleja de añojo glaseada y boniato, presentada con el toque personal que tan solo su chef, José Álvarez, es capaz de darle.

Con el siguiente plato el comensal tuvo la sensación de que viajaba con cada bocado de la calleja de las Flores a la calle Cairuán, pasando por la Mezquita. La Taberna de Almodóvar sirvió un tradicional rabo de toro cordobés. Meloso, suave, con una base de patata. Sublime.

Para cerrar, Terraza Carmona sirvió un timbal de morcillo de cuatreño asado a baja temperatura, con salsa de boletus y castañas. De postre, la familia Carmona puso sobre la mesa una copa con cremas de diferentes sabores y texturas nombrado dulce brindis por el 75 aniversario de Terraza Carmona.

Y es que, precisamente este viernes se celebrarán esos tres cuartos de siglo de historia de un local que comenzó siendo una terraza de cine y eventos y que hoy es un emblema de las gastronomía andaluza. Por ello se proyectará un vídeo corporativo donde se verá un resumen de la trayectoria empresarial y culinaria de Terraza Carmona, desde el Bar La Alegría hasta lo que es hoy, pasando por la construcción del hotel. En definitiva, 75 años de vida que dan para mucho.

La comida se servirá en la carpa, con platos de los restaurantes Casa Rafael (Huércal de Almería), El Capricho de Los Torres (Villacañas, Toledo), El Churra (Murcia) y Casa Abilio (Álora, Málaga).

Al finalizar la comida se entregarán los se entregan los XXIV Premios Taurinos Antonio Carmona a los triunfadores de la Feria de San Cleofás 2022.

Al evento asistirán autoridades, prestigiosos restauradores, periodistas y personalidades del mundo de la gastronomía y la tauromaquia.