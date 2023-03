Varios pokemon extraños llegan a Almería este fin de semana

Los amantes de los videojuegos, el anime y el cosplay están de enhorabuena, porque este fin de semana se celebra ExpOtaku Almería 2023 en Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata, en El Toyo. Es la mayor feria de cultura japonesa de la provincia y esta edición se espera que pasen por ella unas 13.000 personas.

Dentro del contexto de la feria, Pokemon GO ha confirmado la celebración de un evento especial y exclusivo en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Será desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de marzo y trae muchas sorpresas para los entrenadores.

Durante todo el fin de semana se podrán capturar varios pokemon extraños, gracias a una serie de investigaciones de campo que estarán disponibles durante el evento. Se trata de Joltik, Porygon, Unown E y Unown A. Todo un incentivo para aquellos que quieren llenar su Pokedex.

El evento también incluye un mayor número de PokéParadas en la zona del Palacio de Exposiciones de El Toyo. Además, se activarán módulos cebo con una duración de 6 horas, para atraer a un gran número de pokemon.

La fiebre de Pokemon GO tomó Almería en 2016

El juego para móviles Pokemon GO no pasa de moda, pero su mayor explosión la tuvo en el verano de 2016, cuando se lanzó a las tiendas de apps. A mediados de julio, a pleno sol, era habitual ver a jóvenes (y no tan jóvenes) caminando móvil en mano por las calles para buscar pokemon y capturarlos.

En algunos establecimientos se organizaban quedadas multitudinarias, como la del 18 de julio en la tienda de manga Kame House, de la Avenida del Mediterráneo. Más de cien personas se congregaron, móvil en mano, en el interior y alrededores del local para cazar a los "monstruos" creados por Satoshi Tajiri y Ken Sugimori.

Pokémon GO logró atraer a a la generación de la Game Boy de los años 90 y a las nuevas, esas que han crecido pegadas a una videoconsola de la séptima generación o el ordenador. A día de hoy lo siguen jugando desde adolescentes hasta treintañeros.