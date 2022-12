Con Yemadi, dulce y salado

Desde hace siglos, el turrón y los mazapanes han puesto el broche final a las comidas de esta época del año pero existen otros dulces que se han puesto de moda no solo por su elegancia y vistosidad, sino por su inigualable sabor y el valor de ser totalmente artesanos. La confitería y panadería Yemadi, en la calle Pérez Galdós 8 de la capital (barrio de Nueva Andalucía), lleva años conquistando los paladares de los almerienses con múltiples propuestas como los tradicionales panettones que a diario salen de su horno, los vistosos troncos de Navidad y sus exquisitos roscones de Reyes, o las originales filigranas como es el caso de la piña natural caramelizada y rellena, pensada para su disfrute en Fin de año, o también los brazos de gitano con ingredientes dulces o salados de primera calidad.

Javier Guerrero es el gerente de este establecimiento almeriense, ubicado en el barrio de Nueva Andalucía, y que lleva más de 24 años atendiendo a los clientes. Fueron sus padres los impulsores del negocio que hoy regenta junto a un equipo de cuatro trabajadores. Como asegura, estas fechas “son las que más elaboraciones y trabajo tenemos, así como también diversidad de dulce y salado en nuestra vitrinas. Mucho más que en Semana Santa. Y todo elaborado y acabado el mismo día de la entrega, por lo que en estos días solemos incorporar una o dos personas más extra para poder sacar adelante todo el trabajo”.

La Navidad es la época del año que más trabajo hay en este obrador del barrio de Nueva Andalucía, en la capital, donde las elaboraciones se hacen en el día

La jornada estos días es dura. Explica que no entiende de horarios, pues los pedidos se hacen por decenas y tienen que estar listos para degustarlos en el día y hora exacta. Los encargos vienen de cafeterías, restaurantes, pero principalmente de clientes habituales. “Cuando se acercan las fechas más señaladas, como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o Reyes, no dormimos más de dos o tres horas al día porque hay mucho que hacer”, explica Javier, agradecido no obstante por la cantidad de clientes fieles que cada año recurren a sus elaboraciones.

Los troncos dulces están hechos con un bizcocho bañado en licor y mermelada de albaricoque, nata, nueces y por fuera cubierto de trufa con láminas crujientes de chocolate. Los brazos salados más solicitados en estas fechas son los rellenos de queso philadelphia y salmón con huevas de lumpo, philadelphia con jamón de york y huevo hilado, y el de cóctel de gambas.

Los encargos también se cuentan por decenas en lo que a canapés variados y tartaletas se refiere. Están pensados para poner como aperitivo en el centro de la mesa. Muy original y cada vez más solicitada es la piña rellena con su propia pulpa, crema, licor cointreau y caramelizada por encima. Y muy llamativas son las bandas de frutas de temporada, que están hechas con hojaldre, crema y frutas como fresas, kiwi, manzana, piña, melocotón...

Sobre el tradicional Roscón de Reyes, asegura que “los más vendidos son los de nata o sin relleno, aunque poco a poco se van introduciendo novedades como los sabores de Kinder, Ferrero Rocher, cabello de ángel, yema tostada...”.

Señala que a pesar de la subida del precio de prácticamente todos los ingredientes, “en Yemadi se ha intentado amortiguar el incremento de alguna forma. “Hemos intentado subir un poquito, no todo lo que se debería de haber subido, con el objetivo de que los clientes puedan seguir consumiendo y pasando unas fiestas en las que no les falte algo dulce o salado en su mesa”, sentencia Javier Guerrero.