El escritor Máximo Huerta en Almería: día, hora y detalles de la firma de libros

Sobre Máximo Huerta

Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) es escritor y periodista. Ha publicado las novelas "Con el amor bastaba", "El susurro de la caracola", "Una tienda en París", "La noche soñada" (con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014), "No me dejes (Ne me quite pas)", "La parte escondida del iceberg", "Firmamento" y "Adiós, pequeño" (galardonada con el Premio de Novela Fernando Lara 2022).

En 2023 cumplió uno de sus sueños de la infancia al inaugurar La Librería de Doña Leo, que en poco tiempo se ha convertido en un maravilloso centro de convergencia literaria y cultural en Buñol, Valencia.