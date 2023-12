Carmen Mola presenta su última novela ‘El Infierno’ en Almería

Carmen Mola fue protagonista del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El jueves la cita fue en el Centro Cultural de Cajamar donde los autores Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez presentaron su novela El infierno. Fue un acto emotivo y dedicado a Ana Marina García Pérez, una gran lectora, asidua del Diario de los Libros, fallecida el jueves. Ana Marina García Pérez era la esposa de Antonio Lao, director de Diario de Almería.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería hizo una introducción a la obra de Carmen Mola y subrayó que “en este nuevo libro volvemos a hablar de misterio, de asesinatos crueles, y de como el azar puede marcar el futuro de las personas, tal y como le sucede a la protagonista de la novela”.

Jorge Díaz explicaba que cada vez que escriben una novela, pretenden hacer algo nuevo “para que la gente no se aburra y sobre todo para no aburrirnos nosotros”. Con respecto a El Infierno, Díaz señalaba que “hemos dado una vuelta más, puesto que hemos escrito una historia de amor. Al hacer una novela, que en realidad, es un folletín, hemos metido los asesinatos más que como parte fundamental de la historia, como los giros necesarios de un folletín”.

Antonio Mercero hizo hincapíe en los denominados Ingenios en Cuba, donde se desarrolla una parte de la novela. “Cuando empezamos a investigar nos sorprendió el silencio que había en torno a que España fue una potencia esclavista en el siglo XIX. Ese silencio hay que dejarlo a la interpretación de cada uno. Los Ingenios son las plantaciones de cañas de azúcar y allí ese negocio funcionaba con la mano de obra esclava, la mayoría africana, alguna china y mano de obra esclava española”.

Los Mola también explicaron cómo se reparten el trabajo a la hora de escribir una novela. Agustín Martínez señaló que “la parte de documentación nos gusta mucho. Todo lo que vamos leyendo nos va generando ideas. Hay dos libros fundamentales a la hora de documental esta historia. Por un lado esta Cimarrón de Miguel Barnet, que entrevistó al último esclavo vivo del siglo XX y luego está la obra Cuba a pluma y lápiz de Samuel Hazard que es un libro de viajes”. Martínez también expresó que lo que más le impresionó “fue las condiciones de vida en los ingenios cubanos, yo no lo conocía. No sabía que eran jornadas de trabajo de 18 horas. Las condiciones de vida en el ingenio eran tan duras que no llevaban ni mujeres ni niños. En Estados Unidos en los campos de algodón si llevaban mujeres lo cual permitía incluso crear familias de esclavos”.

Con respecto a Leonor, la protagonista de la novela, Antonio Mercero dejó bien claro que “era una suripanta, estas bailarinas picantonas que salían en las obras de teatro de variedades. Esa palabra se sigue utilizando en México hoy día, y aquí está en el diccionario y significa prostituta”. Mercero destacó que “Leonor es una mujer frívola, su vida es actuar y luego chulear al productor para que la invite a una copa. Es egoísta y es una superviviente, y trata de salir adelante porque viene de una familia muy humilde. Se enamora de un estudiante revolucionario, Mauro, un idealista que no entiende como ella puede vivir ajena a los problemas del mundo”.

Otro de los protagonistas de la novela es Cándido, que fue presentado por Agustín Martínez. “Cándido es un terrateniente de Cuba. Es un señor mayor, un tipo gris, que se enamora perdidamente de Leonor”. Otro personaje es Pili La Gallarda. “Es la mejor amiga de Leonor y tiene un papel importante en la novela, entre otras cosas, porque consigue lo que Leonor no ha conseguido. El infierno es un canto al poder de la ficción. La novela empieza en una obra de teatro y acaba en una madre contándole un cuento a un niño”, subrayó Jorge Díaz.

“A veces los crímenes tan salvajes en la novela pueden provocar incomodidad. Buscamos provocar incomodidad, buscamos que cuando alguien lea la novela sienta cosas. A veces la gente siente asco o repudia lo que está leyendo. Cuando se lee una novela no puede quedarse el lector exactamente igual que estaba”, dijo Díaz.

En este sentido, Agustín Martínez dijo que “lo complicado en una novela es crear un personaje, y que además funcione y que enganche al lector”. Jorge Díaz dijo que “es muy difícil la historia de amor, sobre todo lo que es la secuencia, porque puedes caer en la cursilería”. Antonio Mercero apuntaba que “hay que atreverse a un final feliz y emocionar a la gente”.

La respuesta del mercado a la novela de Carmen Mola ha sido extraordinaria. Jorge Díaz subrayó que “nosotros sabemos escribir novelas y la editorial venderlas. Cuando se lanzó la primera tirada de 400.000 ejemplares realmente nos dio mucho orgullo, aunque pensamos es una locura”.

Las críticas apenas afectan a Carmen Mola. “Me divierten más las críticas malas, porque las buenas son todas iguales. No me afectan. Me interesa mucho la opinión de los lectores porque me aportan muchas cosas”, dijo Díaz. “Al final la crítica es la de los lectores” apuntó Agustín Martínez.

El mundo del guión es siempre colectivo y eso ha favorecido la forma de trabajar de los tres miembros de Carmen Mola. “Nos reunimos, diseñamos la historia entera, personajes, trama y giros. Y hacemos una escaleta muy detallada y luego nos los repartimos entre los tres”, dijo Antonio Mercero.

“La novela es un fin en si mismo, no estamos escribiendo para que se adapte a televisión ni se haga cine. Nosotros somos guionistas y cuando queremos escribir un guión lo hacemos. Cuando escribimos una novela, queremos escribir una novela. Otra cosa es que una vez que la novela está leyéndose algún productor se interese por ella. Nosotros no escribimos para televisión, escribimos novelas. Otra cosa es que como estamos formados en el mundo de la televisión, pues todo sea muy visual”, dijo Jorge Díaz.

Finalmente hablaron de la próxima entrega de Elena Blanco que saldrá el año próximo y que se desarrolla en Almería. “En Las Madres al final hay un personaje que desaparece en San Juan de los Terreros. El personaje estaba perdido en Almería y lo buscamos aquí, por eso esa novela está ambientada en Almería. Estamos enamorados de Almería y queremos que en esa novela aparezca esta tierra. Habrá cosas que gusten mucho de Almería y habrá otras que no gusten tanto”, dijo Jorge Díaz.