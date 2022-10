Ya hay fecha para el estreno del almeriense Jaime Riba en 'La que se avecina'

Ya hay fecha para el estreno de la decimotercera temporada de la serie 'La que se avecina'. Será el viernes 18 de noviembre en Amazon Prime. Los suscriptores de esta plataforma podrán ver los dos primeros capítulos ese mismo día y, después, uno cada semana.

'La que se avecina' da un giro de 180º con la mudanza de la mayoría de los vecinos de siempre de Mirador de Montepinar a un viejo edificio en el centro, concretamente en la calle Contubernio. Allí vive Giorgi, un personaje interpretado por el almeriense Jaime Riba que se une así a uno de los repartos más famosos de la televisión española.

Muchos, entre ellos el propio Jaime Riba, esperan con ansias su estreno en 'La que se avecina'. Por el momento se conoce muy pocas cosas sobre su personaje. Es uno de "les chiques", los inquilinos del minúsculo bajo izquierda, un piso de 40 metros cuadrados propiedad de la presidenta de la comunidad. Son tres jóvenes con grandes dificultades para llegar a fin de mes: el mencionado Giorgi, un chico gay con un temor crónico a que se produzca un cataclismo ambiental; Andy (Elizabeth Larena), una artista que trabaja como camarera; y Karma (Álex Delacroix), un instagrammer omnisexual.

"Sobre mi personaje aún no puedo contar mucho; lo único que puedo decir es que cae muy bien, porque puedes empatizar con él. Es muy muy divertido, te ríes mucho y, sobre todo, tiene unos puntos de idas y venidas que son muy típicos de la serie", explicaba el actor veratense hace unas semanas a Diario de Almería.

Alberto Caballero, uno de los creadores de la serie, ha explicado a Telecinco que con esta nueva temporada quieren reflejar como es la sociedad de la década de 2020. "Han pasado casi 20 años de ‘Aquí no hay quién viva’, y en 20 años las sociedades cambian. Hace 20 años no salías a la calle y te atropellaba un patinete eléctrico. Todas estas cosas las queremos contar. Con ‘Aquí no hay quien viva’ nos centramos un poco en el mundo homosexual, desde el punto de vista de normalizarlo con Mauri y Fernando. Con ‘La que se avecina’ ya nos pusimos un poco más radicales, quisimos criticar al otro bando, al de los intransigentes a través de Antonio y que tenga una hija trans. Y de repente ya nos hemos dado cuenta es que la siguiente pantalla es que desaparece el concepto real de género, que me parece una cosa maravillosa. Los pronombres dejan de tener sentido, las estéticas dejan de tener sentido". Y en esto jugarán un papel muy importante los personajes de "les chiques".

Un homenaje a Concha, Vicenta y Marisa

Para celebrar que ya hay fecha de estreno de la serie, Jaime Riba ha compartido en sus redes sociales una fotografía del rodaje en donde Álex de la Croix, Elisabeth Larena y el propio Riba recrean una de las imágenes más icónicas de 'Aquí no hay quien viva', con Concha, Vicenta y Marisa en la escalera del edifciio de Desengaño 21.

"Lo hicimos lo mejor posible y el 18 de noviembre lo veréis. Quiero aclarar que esta foto es un mero tributo y que nuestros personajes nada tienen que ver y menos con estas tres grandes de la interpretación a las que respetamos", ha escrito Jaime Riba en su perfil de Instagram.