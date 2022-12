Las jugueterías donde encontrar los deseos de los niños estas pascuas

Cada año hay algún juguete estrella en Navidad. Aquel que se agota el primero en las jugueterías e incluso en internet. Ese que tiene a las familias hasta el último día con la incertidumbre de si será repuesto o no en las tiendas físicas y en el comercio online. Este año no iba a ser menos y ya hay algunos que escasean o tienen una alta demanda, según los dependientes de las jugueterías de la provincia que guardan en sus tiendas los deseos de los más pequeños. No venden juguetes, más bien son ilusiones y sueños que, en la mayoría de los casos, se hacen realidad cuando llega el querido Papá Noel o sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

Según los jugueteros, esta Navidad destacan los artículos inspirados en títulos míticos de la gran pantalla como James Bond y Star Wars; personajes infantiles que perduran generación tras generación como Barbie y Nancy o nuevos como los Purse Pets, así como los que estimulan la creatividad. Qué decir de los personajes de Pokemon, o de los superhéroes, que son un éxito asegurado y que en muchos establecimientos tienen ya hasta lista de espera. Estos son los diez que tienen todas las papeletas de agotarse antes de lo que pensamos. Sin existencias están las tiendas dedicadas a los videojuegos de artículos como la codiciada PlayStation 5 y algunos de sus componentes. A pesar del elevado precio, es uno de los deseos más buscados esta Navidad. “Las que llegan se agotan prácticamente el mismo día. Es cuestión de horas porque tenemos lista de espera”, asegura el dependiente de uno de los comercios con más público gamer de la capital.

Para no defraudar a los pequeños reyes de la casa, sus deseos para esta Navidad se pueden encontrar en los comercios de referencia de la provincia como son:

Superjuguete

Una tienda con tres sucursales en la provincia: en la capital, en La Cañada y en Garrucha. Ofrecen venta directa y además atienden pedidos online a través de su página web con reparto a domicilio. También realizan reservas por teléfono. Este es uno de esos comercios donde da gusto entrar tanto por la cantidad de artículos que tiene en su exposición como por el trato amable y especializado de su personal. En la capital, una de las sucursales más grandes, está ubicada en el barrio de Nueva Andalucía. Su fachada destaca por el espectacular colorido en la Avenida del Mediterráneo números 233. Los dependientes aseguran que llevan vendiendo y reservando juguetes para Papá Noel o Reyes desde el mes de noviembre.

Serendipia

Es un establecimiento donde son especialistas en crear Experiencias a través del Juego. Para niños y adultos. Tienen una amplia oferta de artículos y su stock se puede visitar tanto en la tienda física como en la web. Para estas pascuas, un mundo absolutamente sorprendente. En Serendipia te asesoran, te ayudan y te ofrecen en cada momento el mejor de los regalos para no defraudar esta Navidad.

Rizomas

La motivación de esta tienda es facilitar nuevas formas de aprendizaje y acompañar a las familias en todas las etapas del crecimiento de los más pequeños. Juguetes de madera, sostenibles y responsables con el medio ambiente son su carta de presentación. Un sinfín de regalos, accesorios y libros se pueden encontrar en este establecimiento que tienen sus puertas abiertas en la calle Méndez Núñez 13 de la capital almeriense.

Bisú en garrucha

Juguetería BISÚ es un negocio ubicado en Calle Mayor, 23 BAJO, Garrucha. En él se pueden encontrar desde libros, artículos de papelería y de regalo, juguetes e incluso bisutería. Un lugar donde se alberga magia, ilusión y sueños, y cómo no, los deseos de los más pequeños para esta Navidad. Es el universo de los niños.

Moratec en Tíjola

Además de artículos de informática y telefonía, en Moratec de la localidad de Tíjola se puede encontrar en estas fechas una gran variedad de juegos educativos, creativos, de habilidad o entretenidos para que los niños no se aburran nunca. Tienen sus puertas abiertas de lunes a sábado para que Papá Noel y sus Majestades los Reyes Magos acudan a sus estanterías para recoger las peticiones de todos los niños de la Comarca del Alto Almanzora. Este comercio está situado en la calle Carrera Virgen del Socorro, 37 de Tíjola.

Game

Esta tienda especializada en videojuegos tiene cinco tiendas físicas en Almería capital, una de ellas en Roquetas de Mar y otra en El Ejido. Además de su página web en la cual se pueden encontrar miles de opciones y posibilidades para todos los gustos. Videojuegos y videoconsolas, accesorios o equipamiento gamer como sillas, pantallas de ordenador, ordenadores..., y funkos que tan de moda están. Son sólo algunos de los artículos más demandados en estas fechas.

Millenium

Una librería especializada en cómics, manga, literatura fantástica, juegos y merchandising. Es la tienda de los sueños de muchos enamorados del mundo Pokemon, Harry Potter, Superhéroes y otros personajes míticos. Un fantástico establecimiento en el que introducirse para encontrar piezas inéditas y exclusivas. Funkos, videojuegos y un amplio abanico de posibilidades para los amantes de las colecciones.