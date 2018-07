ADIF inicia la adaptación de la estación de Huércal para que sea fin de trayecto

La estación de Huércal-Viator, sin servicio de viajeros actualmente, asumirá el tráfico ferroviario que hoy tiene como origen y destino la intermodal en la capital durante diez de los trece meses que van a durar las obras para la supresión del paso a nivel de El Puche entre finales de este año y el próximo 2019. Contará con un dispositivo de autobuses con el que realizar, cada vez que llegue un tren desde Sevilla o Madrid, el trasbordo con el que cubrir los 6,5 kilómetros que la separan de la terminal de Almería. Es el plan del Ministerio de Fomento para poder realizar la actuación integral en el peligroso tramo de 1.150 metros en El Puche edificando una glorieta y un paso soterrado de 170 metros que sea compatible con la futura llegada de la Alta Velocidad. Este tipo de obras obliga a la interrupción de la conexión ferroviaria y es la mejor alternativa para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a la hora de operar con los trenes en la estación más cercana, sin tener incidencia en el tráfico de vehículos, tal y como anunciara hace un año, el 26 de julio de 2017, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. Y así se hará con todos los trenes, a pesar de la oposición de los grupos políticos municipales de PSOE, IU y CS y de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, porque el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha variado ni un ápice lo que se planificó con Íñigo de la Serna. Los pasajeros saldrán y llegarán del apeadero de Huércal, si bien antes se tienen que realizar las obras de adaptación y mejora de andenes y vías de apartado para que pueda servir de estación de cabecera que ayer mismo comenzaron. El ADIF comunicó ayer que ha iniciado los trabajos para que esta estación del Bajo Andarax acoja de una forma provisional las circulaciones de los trenes diarias que actualmente se ofertan en la intermodal por parte de la operadora Renfe. El servicio ferroviario quedará interrumpido, como ocurriera en Granada por las obras del AVE en los últimos años, y tendrá como final de trayecto la estación más próxima de la línea de ancho convencional de Almería a Linares a casi 6,5 kilómetros de la actual cabecera. Una vez que se completen las obras de adaptación para que se pueda operar desde Huércal se pondrá en marcha un servicio alternativo de autobuses, de tal forma que todo los trayectos sigan teniendo origen y destino en la capital. De hecho, la intermodal mantendrá el servicio habitual de atención al cliente e información, así como la venta de billetes.

El alcalde espera una cita con Ábalos

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, indicó ayer que aún sigue pendiente de tener respuesta a la cita solicitada con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a fin de conocer "si los compromisos adquiridos con el anterior ejecutivo siguen en pie o no". Así lo manifestó ante el encuentro del responsable de Fomento con el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, para analizar el desarrollo de la nueva línea del metro. "No hemos tenido respuesta ni de uno ni de otro", indica el primer edil, quien recuerda que aunque algunos proyectos como las obras de supresión del paso a nivel de El Puche y el tramo de AVE previo al soterramiento ya están en marcha, "con el cambio de Gobierno se han ralentizado un poco y los plazos no se van a cumplir". Con la ministra para la Transición Ecológica pretende abordar la regeneración de las playas de El Toyo y la última fase de conexión del Paseo de Ribera.