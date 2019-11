100.000 metros cúbicos de vertidos frenan el AVE

El hándicap con el que se han topado las obras del AVE, en el tramo de plataforma Puche-río Andarax, y que mantiene los trabajos parcialmente suspendidos a la espera de un modificado del proyecto, es un basto vertido de 100.000 metros cúbicos de residuos inertes, cuya equivalencia podría asemejarse a 40 piscinas olímpicas rellenas de escombros. Es la gran “preocupación municipal” que, en palabras del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, puede “condenar a la ciudad a estar sin tren un año y medio más”.

Desde la reunión mantenida por la Comisión Técnica de la Sociedad Almería Alta Velocidad, las informaciones acerca del estado de los trabajos en los dos tramos en ejecución (soterramiento del paso a nivel y los 1,625 kilómetros de plataforma de la línea del AVE desde El Puche hasta el Andarax), han disparado de nuevo la alarma social y política. Reanuda la actividad de la obra en su totalidad en la zona del paso a nivel –cuando se encuentra a un 43% de su ejecución y con la perspectiva de acabar en primavera del próximo año con la ampliación de la longitud de la sección soterrada, que será de casi 400 metros–, el punto de mira es ahora el segundo tramo para el cual, por el momento, no hay fecha de conclusión determinada por Adif.

La complicación es el mencionado vertido de inertes que, según la información facilitada a este periódico, se encuentra próximo al barrio de Torrecárdenas, donde se han venido tirando desde hace años los restos de obras de edificaciones de la zona. A su regreso de Madrid, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, cuestionaba la falta de previsión y dejaba caer la posibilidad de que esta escombrera no haya surgido de un día para otro.

Son 100.000 metros cúbicos de vertido ilegal que viene produciéndose desde hace años. Las herramientas de Google Earth facilitan imágenes en las que se puede comprobar la evolución de este cúmulo de residuos, inertes en su mayor parte, desde 2007, año al que corresponde la primera de las imágenes del archivo del conocido motor de búsqueda. Los registros indican una mayor afluencia en los años 2012, 2013 y 2016.

Traslado La idea es emplear los residuos inertes para el relleno de la ‘piscina’ del muelle de poniente del Puerto de Almería

El proyecto tiene que ser modificado pues no contemplaba la actuación de retirada y tratamiento de los materiales procedentes tanto de derribos y demoliciones como de excavaciones de los alrededores. Según los datos facilitados por Adif, el coste de este tramo se encarecerá un millón de euros sobre el importe inicial de la actuación, de 7,2 millones. El comunicado informativo remitido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no precisaba cuándo se terminará este vaciado y tratamiento de residuos, si bien apuntaba a la intención de comenzar estos trabajos durante el primer trimestre del próximo año, así como que en el resto del tramo Puche-río Andarax, no afectado por el vertedero, prosiguen los trabajos. Pero apenas alcanzan un grado de ejecución del 5%, cuando fueron iniciados en el mes de marzo con un plazo de ejecución de 10 meses.

Mientras Adif tramita este modificado del proyecto, según las fuentes consultadas, la intención es trasladar el mayor número de metros cúbicos de escombros posible al Puerto de Almería como relleno de la denominada “piscina” del muelle de poniente, por lo que se mantendrán contactos con la Autoridad Portuaria.

En este ínterin de escollos, posiblemente derivados de las prisas en su día por la adjudicación de la actualización de los proyectos, la incertidumbre por la imprecisión de fechas ha avivado el cruce de acusaciones políticas con una Mesa del Ferrocarril, por otro lado, exigiendo “responsabilidades”. El alcalde no ha sido ajeno a la tentación. Durante el estreno de la reforma de la calle Guadarrama, y a preguntas de periodistas, ha exigido, sin echar la mirada atrás pero “sin ánimo –dijo– de polémica”, “explicaciones” a los representantes socialistas que “decían que las obras iban bien de plazo cuando, en realidad, no era así. Es –añade Fernández-Pacheco– un incumplimiento grave con el Ayuntamiento de Almería y con toda la ciudad, y los que han estado sacando pecho hace unos días diciendo que la obra iba perfectamente deben dar la cara: eso es lo primero que hace falta, que nos expliquen a qué se deben esos retrasos” que, en opinión, del regidor “condenan” a la ciudad a estar sin tren. declaraciones del alcalde

El regidor del PP ha calificado, además, de “incomprensible” la “satisfacción” expresada por la portavoz municipal del PSOE, Adriana Valverde, por “el avance” de las obras del soterramiento del paso a nivel de El Puche. “Me sorprende que alguien pueda estar satisfecho ante la noticia de que no están ejecutadas ni la mitad de las obras cuando deberían estar terminadas ya”, ironizó.

Miguel Cazorla, a través de un comunicado de Ciudadanos, aporta su grano de arena. “Adif corrobora lo que Ciudadanos ha denunciado hasta la saciedad y que tanto PP como PSOE negaban”, ha manifestado el portavoz municipal de la formación naranja, quien recuerda las bajas temerarias de las adjudicaciones de obra, así como la negativa de “apostar por el bypass en la calle Mariana Pineda, que hubiese obligado a llevar el tren hasta Almería”. declaraciones de Cazorla