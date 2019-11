Ciudadanos afea a PP y PSOE las bajas "temerarias" de las obras del AVE y el rechazo del 'bypass'

“Adif corrobora lo que Ciudadanos ha denunciado hasta la saciedad y que tanto PP como PSOE negaban”. Así lo ha aseverado Miguel Cazorla, portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería. El concejal de la formación naranja ha detallado que “era un tema claro y evidente. Nos hemos acercado durante todas las semanas a las obras y se veía perfectamente que el trabajo no avanzaba. No están las máquinas necesarias para el apantallamiento del túnel del soterramiento, que cuestan 40.000 euros moverlas”. Cazorla ha recordado que ya lo advirtieron y que buscaron respuestas incluso en las empresas implicadas en las obras, “una de ellas, Terratec, no nos dio respuesta, pero tampoco el PP y el PSOE menos, claro, con Sánchez como presidente en funciones”.

El concejal de Ciudadanos en el Consistorio de la capital ha puesto en valor la moción que presentaron en su día (7 de noviembre de 2019, en pleno) en la que instaba al Gobierno central a reactivar estas obras. “Sin duda, ha quedado evidente que era muy oportuna. Pero la respuesta que obtuvimos en el pleno cuando la defendimos fue una tablet de la concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella, intentando ridiculizar nuestra denuncia y afirmando que las obras no estaban paradas”.

Cazorla ha ofrecido detalles de los motivos que han llevado a esta situación. apuntando que es una obra que se licitó en su momento por 19 millones de euros, pero se adjudicó por poco más de 13 millones de euros, “es decir, una baja temeraria del 33 por ciento. Ya advertimos que esta baja temeraria traería sus consecuencias, tal y como lo estamos viendo actualmente”. “¿Qué ha pasado? Que se les ha acabado el dinero y se han ido”. Una forma de actuar que, para el portavoz de Cs, guarda un paralelismo “feroz” con las obras del Paseo Marítimo, “también paralizadas porque también se han quedado sin dinero. Pero aquí nos dedicamos a mirar para otro lado y no a actuar por asuntos de extrema importancia para los almerienses”.

Otro de los errores que ha recordado el edil de la formación liberal es “no haber querido apostar por el bypass en la calle Mariana Pineda, que hubiese obligado a llevar el tren hasta Almería”. Junto a ello, ha recordado que “las obras tenían un plazo de ejecución de 11 meses, supuestamente iban a estar finalizadas el 11 de octubre y están al 43 por ciento, mientras la señora Martínez Labella seguía diciéndonos que estuviésemos tranquilos, que no ocurría nada”. “Esto es una vergüenza para los almerienses y hay que acabar con este modelo de gestión. PP y PSOE vuelven a poner palos en las ruedas del crecimiento y el desarrollo de nuestra capital, menospreciando el interés general de nuestros ciudadanos. Esto no es propio de vivir en la que califican como la mejor ciudad del mundo”, ha aseverado Cazorla.