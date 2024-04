Bordalás: "Le tengo un cariño muy grande y especial al Almería"

José Bordalás, entrenador del Getafe, recordó este viernes en rueda de prensa que tiene contrato con su club la próxima temporada y afirmó que siempre piensa en el presente aunque "mirando al futuro de reojo". A falta de seis jornadas, el técnico se encuentra a un paso de certificar la permanencia de su equipo matemáticamente. Y aunque siempre evita hablar de su futuro en el Getafe, en esta ocasión, en rueda de prensa, dejó claro que aún tiene un año más de contrato con el conjunto azulón y reconoció que su horizonte va más allá del siguiente partido.

"Tengo contrato. Sabéis que no me gusta hablar de este tema. Hay muchos comentarios. Estoy centrado en el día a día, tengo contrato y ahora mismo estamos centrados en intentar acabar de la mejor forma posible. Siempre pensando en el presente pero obviamente mirando el futuro de reojo. Queda poco campeonato, pero siempre trabajamos todos para intentar crecer y mejorar como club y como equipo", dijo.

Preguntado por la opción de convertirse en un entrenador como Álex Ferguson o Diego Simeone, es decir, dirigir al Getafe durante muchas temporadas, dijo que no piensa "en esa posibilidad" y recordó que trabaja en el día a día con mucha pasión y dedicación. "Quiero disfrutar de mi profesión. Es lo que trasladamos cada día el cuerpo técnico y yo a los jugadores. Somos privilegiados en ese sentido. El día a día nos deparará. Pero esto es fútbol, papá, como digo habitualmente", comentó.

"Estoy con mucha pasión e intentando desde el inicio por lo que sufrimos cuando llegamos. Felizmente acabó de manera genial. Nos salvamos. Desde el primer día de la temporada he intentado que no se sufra como en otras. Si se compara con la pasada, ha sido una temporada sobresaliente. Hemos tenido dificultades, salidas en el mercado de invierno y lesiones importantes. Estar a falta de seis jornadas con la tranquilidad que tenemos es para destacar y valorar el trabajo de todos: empleados, jugadores, afición, presidente, cuerpo técnico… Todos. Muy feliz. Cuando entreno soy feliz y cuando gano, más", declaró.

Bordalás: "Es un partido especial, ya que pasé gran parte de mi infancia y juventud en Almería"

También habló sobre el Almería, su próximo rival en Liga, y declaró que tiene mucho respeto por el conjunto andaluz, que podría perder la categoría matemáticamente este fin de semana. "Es un partido especial. Pasé gran parte de mi infancia y juventud en Almería. Mi familia es de allí. A pesar de que no he trabajado nunca en el Almería, le tengo cariño y les deseo lo mejor siempre que no se enfrente al Getafe", indicó.

"Sabemos que mañana sacando un buen resultado, de alguna manera podemos certificar la permanencia después de tres años difíciles. Nos llena de orgullo que para nuestra afición sea un año tranquilo. Y poner las bases de cara a lo que tiene que ser el futuro. Y con la ilusión de poder optar a cotas mayores a partir de la temporada que viene", señaló.

"Le deseo lo mejor al Almería. Siempre se lo deseo. Le tengo un cariño muy grande y especial. Le deseo lo mejor al equipo. Entrenador, dirección deportiva… A todos. No ha sido el mejor año para ellos pero hay que respetarles. Siguen siendo equipo de Primera División y van a pelear por conseguir y brindar una victoria para su afición. Nosotros vamos a intentar certificar esa permanencia que nos dará la tranquilidad definitiva de aquí a final del campeonato", agregó.

Asimismo, informó de que sus jugadores están "trabajando bien" y declaró que quiere seguir la línea de sus dos últimos encuentros, frente al Rayo Vallecano y la Real Sociedad, en los que consiguió dos empates (0-0 y 1-1). "Queremos exigirnos al máximo. El comportamiento es bueno a pesar de la situación, que es cómoda y que hubiésemos firmado hace un año cuando llegamos, que el equipo estaba sufriendo mucho. Nos alegramos mucho por nuestra afición y por todo. Eso es poner las bases respecto a nuestro futuro inmediato".

Por último, habló sobre Yassin Tallal, jugador de la cantera del Getafe que debutó la pasada jornada y a quien muchos comparan con Lamine Yamal. Bordalás pidió prudencia con su jugador. "Es pronto. Tenemos que tener calma y tranquilidad. Suele ocurrir que cuando sale un chico se generan unas expectativas muy grandes. Es Primera División, todo requiere un proceso y un periodo. Como él, muchos chicos entrenan con nosotros. Se le ven condiciones, pero se tiene que adaptar a Primera. Tiene un buen nivel competitivo y se le ve con ganas de crecer y mejorar y siempre es bueno que el Getafe pueda recurrir a un jugador que pueda ser de futuro. Pero no hay que precipitarse", indicó.

"Se le hace un flaco favor, estoy de acuerdo (comparare con Lamine). Hace unas temporadas tuvimos a un chico que irrumpió en pretemporada con nosotros, nos ayudó y se le comparaba con Ansu Fati. Ahora está jugando en categorías muy bajas. Las comparaciones no son muy coherentes. Hay que tener calma. Ojalá Yassin tenga un crecimiento grande y pueda ser un jugador de futuro al igual que sus compañeros".