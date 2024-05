"Le llevo a Murcia": los taxistas piratas de Almería viajan cada vez más lejos

“¿Granada?, ¿Murcia?, ¿Alicante?”. Los taxistas piratas de la estación Intermodal de Almería van más lejos. Cada vez más. Si antes, la típica pregunta al pasajero que ponía pie en la estación era si viajaba a Níjar o El Ejido, ahora los ‘trasbordos’ en vehículos sin licencia son a gran escala. Incluso fuera de la provincia de Almería.

Y lo hacen sin el mínimo pudor. A la vista de todos. Es más, al lado de las puertas de entrada y salida. De hecho, ahora puede que a los piratas les resulte incluso más fácil captar a los clientes, primero porque ya apenas existe vigilancia policial y, segundo, porque los taxistas de verdad ahora aparcan justo enfrente de la antigua estación de ferrocarril, por lo que se han alejado unos metros más de la entrada de la Intermodal, dejando más espacio a los piratas, que si hay usaban solo una de las paredes para ejercer su trabajo, ahora lo realizan en las dos posibles.

Los taxis piratas representan un peligro evidente para los pasajeros que optan por utilizar sus servicios. Al subirse a un vehículo sin licencia, los pasajeros se exponen a una serie de riesgos potenciales que podrían afectar su seguridad y bienestar. En primer lugar, estos taxis carecen de las garantías básicas de seguridad y calidad que ofrecen los taxis legales. Los conductores piratas pueden no tener la capacitación adecuada ni cumplir con los estándares de mantenimiento del vehículo, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidentes durante el trayecto.

Además, al no estar regulados, estos vehículos no están sujetos a inspecciones periódicas ni a controles de seguridad, lo que significa que podrían no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad vehicular. Esto podría resultar en situaciones peligrosas para los pasajeros, especialmente en caso de colisiones o emergencias en la carretera.

Otro problema importante es la falta de protección legal para los pasajeros que utilizan taxis piratas. En caso de accidente o incidente durante el viaje, los pasajeros podrían enfrentarse a dificultades para obtener compensación o asistencia legal, ya que estos vehículos no están registrados ni asegurados de manera adecuada. Esto podría dejar a los pasajeros en una situación vulnerable y sin los recursos necesarios para hacer valer sus derechos en caso de necesidad.

Lo cierto es que no es tan fácil tomar medidas contra los taxistas piratas. Por estar en las inmediaciones de la estación Intermodal, nada se puede hacer. Los agentes deben coger ‘in fraganti’ a los piratas mientras realicen labores de transporte de personas, y aunque ha sucedido en alguna ocasión, los piratas se cuidan de que esto suceda, más aún con la presencia de los agentes.

Es entonces cuando se puede iniciar el proceso para inmovilizar el vehículo y dar un golpe de interés a la banda.

De ahí que los piratas, que situaron su modo ilegal de ganar dinero junto a la Intermodal hace años, haya sobrevivido al paso del tiempo.

En Almería hay taxis piratas en tres zonas, aunque la mayoría se encuentran en la estación de autobuses, también se desplazan hasta el aeropuerto, aunque en menor cantidad para no levantar sospechas. También trabajan en la estación marítima, esperan a que lleguen los barcos de Nador, Melilla u Orán, cogen a los clientes y permanecen poco tiempo en la zona.