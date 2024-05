Fernández-Pacheco: “Agricultura es una consejería que conozco bien y me motiva”

Iba a ser en Almería, cara a cara, pero a falta de una reunión, se le juntaron tres el mismo día. Ramón tuvo que coger el avión para volverse a Sevilla, pero no dejó desatendido a Diario de Almería, a quien concedió por teléfono la entrevista. Sus primeras declaraciones a un medio local con las nuevas compentecias en su cartera, donde muestra la ilusión con la que ha asumido la bicefalia de consejerías, además de la portavocía del Gobierno. Si a Noé no le van a explicar lo que es el agua, a Ramón tampoco lo que significa la agricultura, ganadería y pesca para la provincia. Ya representó con dignidad y orgullo la alcaldía de la ciudad, y ahora tratará de dar la batalla desde la Junta de Andalucía por uno de los motores económicos de su tierra: el sector primario.

–Lo primero es felicitarle por hacerse cargo de las competencias de una consejería importantísima para Almería como es Agricultura, ¿cómo marchan estas primeras semanas?

–Muchas gracias. La semana pasada la dediqué a conocer el equipo. Es verdad que gran parte del personal directivo de la consejería lo conozco, puesto que Carmen tenía mucha gente de Almería. La semana pasada fue más en clave interna, entrevistándome con la gente, conociendo los proyectos, hablando también con Carmen. Y ya he tenido mi primera comisión parlamentaria, no me han dado ni dos días de tregua. Esta última semana he estado con Feragua, hemos tenido Mesa de Interlocución Agraria... La consejería es muy grande y no puedo desatender tampoco Medio Ambiente ni la portavocía del Gobierno y ahora sólo me queda dormir un poco menos. Pero bien, ilusionado y agradecido por la confianza del presidente.

–¿Se lo esperaba Ramón cuando se enteró que Carmen Crespo iba a Bruselas?

–Ni idea. Hablé con Carmen cuando salió la noticia en la prensa y me alegré mucho por ella. Lo que nunca pensé es que iba a tener consecuencias directas en mí. Me llamó el presidente el jueves por la noche y me dijo que confiaba en mí para hacerme cargo de estas competencias en tanto decidía qué hacía con el Gobierno. Me dijo que sería cosas de unos meses. Yo le di las gracias y a trabajar. Es una consejería muy importante y un sector que a mí especialmente me motiva y me gusta porque soy almeriense.

–Empieza con innovaciones fuertes: el Polo de Innovación Agrícola se queda en Almería, pero se marcha al PITA.

–Ese tema lo conozco muy bien porque yo era el alcalde cuando se cerró todo. Cuando se conoció la noticia de que la Comisión Provincial de Patrimonio impedía que el Polo se instalara en Correos, tardamos tres segundos la alcaldesa María Vázquez y yo en ponernos de acuerdo. Lo importante es que en su día Juanma Moreno y Carmen Crespo se comprometieron conmigo a que ese Polo, que supone una inversión superior a los ocho millones de euros, iba a venir a Almería. Sin esa decisión, el Edificio de Correos probablemente seguiría donde estaba, con todos los problemas que acarrera al vecindario. Lo más importante es que la inversión se va a quedar en Almería, el PITA es un lugar maravilloso por el que la Junta y el Ayuntamiento vienen apostando desde su creación. Buena decisión para el casco histórico de Almería, buena decisión para el PITA, ganamos todos que es lo más importante.

–¿Mira al futuro o como está de forma provisional va día a día?

–Por supuesto que miro al futuro. El reto principal es que el Gobierno de Andalucía no pare ni un minuto. Hemos visto cómo el presidente del Gobierno se toma cinco días para pensar y reflexionar, y aquí demostramos que se puede reflexionar y tomar decisiones meditadas sin parar ni un solo día. La consejería de Agricultura va al cien por cien, estamos ya con la envolvente económica y financiera del año que viene, planificando nuevas ayudas para diferentes sectores tanto en materias de regadíos y de agua, como para los agricultores y ganaderos. Estoy trabajando como si fuera a acabar en la consejería esta legislatura. Si luego no es así, el trabajo se queda hecho.

–Ramón maneja todos los datos. Y éstos dejan bien a las claras que Almería sigue siendo la locomotora del agro nacional.

–Tenemos la inmensa suerte de vivir en una provincia que ha hecho de la agricultura innovadora y responsable un emblema. En Almería se ha demostrado cómo el modelo agrícola eficiente en el uso del agua, eficiente en el uso del suelo puede ser rentable. La agricultura es el motor que cambió a mejor nuestra provincia hace años. Hoy en día son miles de familias las que viven directa o indirectamente de este sector y necesitan que la administración autonómica esté a su lado. Es verdad que la agricultura en Andalucía es muy diversa, hay muchas realidades, pero el modelo de invernadero, el modelo Almería es el gran referente como provincia exportadora.

–El campo ha vivido una campaña convulsa, con manifestaciones por la competencia desleal y las alertas sanitarias. La Unión Europea debe de ponerse las pilas.

–El futuro del sector se dirime en Bruselas y creo que el papel de la Junta de Andalucía es triple. Em primer lugar, como gestores de muchos fondos que tenemos que optimizar y hacérselos llegar al sector primario. En segundo lugar tenemos que tener una buena interlocución con todas las asociaciones que representan a los diferentes sectores. Y en tercer lugar, saber representarlos y dar la batalla ahí donde haga falta. El presidente Juanma Moreno y yo lo tenemos claro, iremos donde haga falta para defender nuestro sector primario, que es responsable, ha avanzado en responsabilidad medio ambiental y necesita unas reglas de juego que sean justas. No parece razonable que desarrollemos la actividad con unos estándares que luego no se exige a países importadores, o que los cupos nadie los controle. Esa competencia desleal es uno de los grandes problemas que tiene el sector y, por supuesto, hay que pelearlo y lucharlo.

–La sequía, el agua. Tema puntiagudo para la consejería de Medio Ambiente y para la de Agricultura.

–Es el gran reto estructural que tiene Andalucía. Si este período de sequía se eterniza se verán afectadas la agricultura y la ganadería, pero también la industria, el turismo, hasta nuestra propia calidad de vida. La Junta de Andalucía no puede hacer que llueva, pero sí puede preparar el territorio y dotarlo de las infraestructuras necesarias para que las próximas sequías nos cojan con unas dotaciones suficientes para hacerles frente. En Sevilla ponen como ejemplo paradigmático a Israel, pero no hay que irse tan lejos, basta con mirar a Almería. Allí [está en Sevilla en el momento de la entrevista] verán un trasvase, puesto que el agua viene de unos pozos que están en El Ejido, que a su vez se almacenan en Aguadulce, y llegan a los depósitos de San Cristóbal para distribuirla a toda la ciudad; depuradoras, la vega lleva veinte años regándose con agua depurada; desaladoras... Éste es el modelo, respetuoso con el medio ambiente, que permite al sector primario ser competitivo y aportar soluciones.

–Crespo y Fernández-Pacheco han estado volcados esta legislatura con las infraestructuras hídricas, pero quedan obras pendientes. Es momento de seguir ejecutándolas.

–En Almería se ha ha hecho mucho y debemos de seguir haciéndolo. Ahora mismo tenemos proyectos de agua regenerada por toda la provincia, se han construido los de Roquetas de Mar y El Ejido, que eran los más grandes, pero están en redacción los proyectos de Vera y Cuevas, ampliar en la capital y Balerma. El objetivo es tener una dotación de 44,7 hm3 de aguas regeneradas. Lo mismo que con el agua desalada, reivindicamos que hay que desdoblar las desaladoras de Carboneras y Balerma, el Ministerio tiene que acelerar los plazos con la de Bajo Almanzora I, con la II hay un grupo de trabajo para que se ponga en marcha. Sólo en materia de agua, la inversión en el 2023 fue de 73 millones, creció en Almería un 102%.

Las Salinas de Cabo de Gata, de nuevo radiantes En enero de 2023, el agua volvió a entrar a las Salinas de Cago de Gata después de unas actuaciones para descegar el canal, que quedó obstruido por las lluvias torrenciales de primavero de 2022. “Esto viene a demostrar que todos los que se dedicaron a meter miedo, con un mensaje catastrofista, se equivocaban. Estuve la semana pasada con mi hermano y es una maravilla verlas rebosando de agua, con todo tipo de fauna. Por desgracia en Almería estamos muy acostumbrados a que determinados partidos y grupos que no gobiernan se dediquen a infundir ese tipo de miedos”.

–La sequía está haciéndole mucho daño a la ganadería, en comarca como Los Vélez. Los ganaderos necesitan ayudas para no estar con el agua al cuello.

–Desde la Junta de Andalucía vamos a seguir incrementando las ayudas, por ejemplo al sector ovino en extensivo, que es propio del norte de la provincia. Hay que invertir, estar con el sector, ayudarles en la mejora de su competitividad y ante los retos ambientales que tienen. Hay proyectos innovadores que estamos apoyando que tienen que ver con la economía circular en el tratamiento de los purines, que se crían en zonas de Huércal Overa o Pulpí.

–Y el sector pesquero está sufriendo mucho por las políticas del comisario europeo y siempre se ha mostrado muy cercano con Carmen Crespo, que defendió a la flota pesquera almeriense ante Bruselas. Las cuotas y la reducción de horas son dos grandes problemas y la consejería tiene que estar ahí.

–Tenemos que partir de la base de que contamos con un sector pesquero responsable. A nadie le cabe en la cabeza algo diferente a que aquellos que viven del mar sean los más interesados en conservarlo. Si acabamos con la biodiversidad de los mares, acabamos con la pesca. Por eso, lo primero es romper una lanza, el secto no quiere esquilmar la biodiversidad o la reserva de peces, todo lo contrario. Se tienen que tomar decisiones en base a los estudios reales y no basándose en suposiciones o datos poco rigurosos. Eso es lo que está reclamando la Junta de Andalucía. Antes te hacía referencia a lo importante que es saber representar, dar la batalla por los sectores que lo necesitan y hacer de interlocución con las administraciones superiores, especialmente la Comisión Europea. Afortunadamente conozco muy bien el sector de la pesca de mi época de alcalde. Desde la Consejería de Sostenibilidad estamos inmersos en la elaboración de la primera Estrategia de Economía Azul. El año pasado la Junta de Andalucía comprometió más de seis millones y medio para el sector pesquero almeriense, ésta va a ser la dinámica, apostando también por las infraestructuras, los puertos pesqueros de titularidad económica estén también como deben de estar. Ésta es la hoja de ruta que vamos a cumplir.

–Hace una semana se celebró en la Universidad de Almería unas conferencias sobre sostenibilidad real en los invernaderos solares de Almería. El agro provincial lleva años apostando por ello.

–La agricultura de Almería se basa en una optimización del recurso agua, del que todo el mundo habla, pero también del recurso suelo. Esto es muy importante. Al final, ningún otro modelo agrícola es tan productivo en tan poca superficie. Estos dos conceptos, teniendo en cuenta que además es sostenible desde el punto de vista social y económico, puesto que es el gran generador de empleo y el que menos ayuda pública necesita respectivamente. La triple hélice de la sostenibilidad, ambiental, social y económica, la representa a la perfección. No es un modelo perfecto, eso sí, tenemos que mejorar en el tratamiento de los residuos, la economía circular, qué pasa con los plásticos, hay que ganar en competitividad, luchar contra la competencia desleal, garantizar los recursos hidráulicos... Hay muchos retos por delante, pero como almeriense y como consejero de Agricultura, creo que podemos estar muy satisfechos del modelo que tenemos.

–Que una compañera almeriense se haya ido a Bruselas a defender la agricultura española es un seguro de vida.

–Es una gran noticia. Carmen Crespo pasa por ser una de las voces más autorizadas en agricultura, ganadería y pesca. Gestionar la Consejería en Andalucía, con respecto a otros territorios, son palabras mayores. Aquí la realidad agrícola de Jaén no se parece en nada a la de Huelva, ni la de Almería a la de Málaga, Córdoba o Sevilla, pero tampoco a la de Granada o Cádiz. Esto es una maravilla, supone un reto y Carmen lo ha sabido bordar. Estoy convencido que nos va a ayudar muchísimo desde Bruselas.

–Y en Almería hay convencimiento de que Ramón va a ayudar también mucho a su tierra desde la Consejería. ¿Le gustaría seguir al frente?

–Tengo 40 años, afortunadamente llevo ya unos cuantos dedicándome a esto que tanto me gusta que es el servicio público y la política. He disfrutado muchísimo siendo concejal del Ayuntamiento de Almería, fue un honor ser alcalde de mi ciudad, ahora durante dos años soy el portavoz del Gobierno andaluz y el consejero de Sosteniblidad. Pero ahora estoy muy ilusionado con la Consejería de Agricultura, soy perfectamente consciente de lo que representa. Del mismo modo que digo que me siento muy afortunado de formar parte del proyecto de Juanma Moreno, donde él decida que esté, aquí tendrá siempre a su primer servidor. Toca Agricultura y lo hago con dedicación e ilusión. Y si el presidente estima que mi sitio está en otro lugar, cambio y a trabajar.