El mensaje de Pepe Mel al vestuario: "No pueden descender ante su gente"

Quedan pocas horas para que el descenso matemático del Almería sea una realidad. Pepe Mel compareció este mediodía en la sala de prensa del Power Horse Stadium para tratar esta cuestión. El técnico madrileño aseguró que "no les hablo a los jugadores" de este tema. Además, a colación de este asunto, confirmó que "el primer mensaje para los jugadores es que no pueden descender ante su gente".

Sobre Largie Ramazani y su sanción tras el partido del Villarreal, el míster rojiblanco apuntó que "es un chico magnífico", pero que "está apenado porque creo que se podía reivindicar en esta recta final". Luis Suárez también fue uno de los nombres propios, ya que el entrenador indicó que el lunes "volverá a entrenar con el grupo". El colombiano, un paso más cerca de volver.

Posible descenso: "A los futbolistas no les hablo del descenso. Tampoco es un tema importante, ya que estaba claro antes de mi llegada. Les he propuesto competir los diez partidos en los que estoy aquí. El descenso está aquí, pero no hay que cambiar mucho al día del Villarreal".

El rival: "Creo que el entrenador del Getafe tiene mucho mérito, Bordalás fue mi entrenador. Tiene mi admiración. Como lo conozco muy bien, sé que va a ser muy duro. Van a poner el 100% de lo que tienen, distinto al último partido. Habrá que cambiar varias cosas".

Mejora: "Tenemos un plan definido. La hoja de ruta para ganar es clara. No digo que sea mejor o peor, depende de cada uno. Lo que está claro que estamos imprimiendo al equipo de personalidad. En contra, vamos a tener un rival que se siente cómodo en estas situaciones".

Ramazani: "Es un chico magnífico. Necesita saber que estás con él. Su reacción no le hace bien al equipo ni a él. Ha pedido perdón y esa es la primera piedra. Estoy apenado porque creo que se podía reivindicar en esta recta final. En el fútbol profesional, lo último es lo que se queda en la retina. No es lo mismo acabar haciendo seis buenos partidos que no hacerlo".

Afición: "La afición está siendo francamente buena con todos nosotros. Está teniendo mucha paciencia. Su reacción es de diez. La forma de pedirles perdón es que en los partidos que quedan tenemos que dar una buena imagen".

Baba: "Ahora entendéis mi reacción de meterlo en convocatoria y contar con él en el partido contra el Villarreal. Iddrisu Baba es uno más, está con nosotros. Mientras esté aquí, tendrá que ayudarnos, igual que los demás".

"Lo más importante es nuestra área"

Latasa: "Todos los delanteros tienen sus cualidades y virtudes. Sabemos que el Getafe saca centros desde muy atrás. Necesitamos estatura y empuje por arriba. Hemos mejorado mucho en la construcción del juego y en muchas más facetas".

Charlas: "Las charlas técnicas sirven para despertar al vestuario y que no ocurra lo mismo que el día de Osasuna. Es un rival muy vivo. No nos consideramos un equipo inferior, por lo que necesitamos igualar en la intensidad".

Problemas en las áreas: "Es más importante el área propia. La obligación de un entrenador es que el equipo llegue a área rival para tener situaciones de gol, pero en nuestra área es un trabajo de equipo en el que están implicados todos los jugadores. Nosotros tenemos que mejorar atrás".

Utópica salvación: "Vine para diez partidos. Ni ganando todo dependíamos de nosotros mismos. No puedo engañar al vestuario. Tienen que disfrutar, ganar, ser competitivos. En eso soy pesado, pero no puedo decirles que nos vamos a salvar".

Luis Suárez: "Está avanzando a muy buen nivel de su lesión"

Édgar: "Está bien, ha entrado en convocatoria y se encuentra mucho mejor. No hay problemas físicos con el jugador".

Luis Suárez: "La idea es que vuelva a entrenar con el grupo el próximo lunes y ya depende de sus sensaciones. Habrá que ver su evolución. Está avanzando a muy buen nivel".

Mensaje al vestuario: "El primer mensaje para los jugadores es que no pueden descender ante su gente. Es lo más duro que hay. Eso sí depende de nosotros. Tenemos que irnos del estadio con el equipo en Primera División. Prefiero bajar fuera, nunca delante de nuestra gente".