César Montes amaga seguir en Segunda con el Almería

César Montes, llamado a convertirse en el líder de la retaguardia rojiblanca allá por el mes de agosto, apenas ha comparecido el día de su presentación para la prensa almeriense y alguna que otra aparición esporádica, pero aprovechando la estancia en Madrid de la UD Almería con motivo del duelo ante el Rayo Vallecano ofreció una entrevista al canal Claro Sports en la que parece salir al paso de los rumores que lo sitúan este verano de regreso a su país natal.

Con un discurso victimista, el central no hace atisbo de autocrítica pese a su bajísimo rendimiento en relación al coste que tuvo su contratación (10'5 millones más una serie de variables hasta llegar a 14 que solo se cumplían de seguir en Primera) y llega a admitir que en este tiempo llegó a plantearse el retorno: "Te pagan súper bien y vives muy bien [en México]. He tenido esos acercamientos y te mueve porque estás acá compitiendo y ves lo otro. Hay decisiones que se toman a nivel familiar y la gente no lo entiende. Hay muchos casos que la temporada pasada regresaron a México, qué más quisiera que vinieran más para competir a este nivel".

"Somos muy caros y nos cuesta salir a Europa. Nosotros tratamos de competir y abrirnos puertas para que apuesten por el mexicanos, pero sabemos la realidad; Mi objetivo es mantenerme. Estoy en el proyecto del Almería, lastimosamente nos tocó bajar, pero yo voy a competir en…

El defensor centroamericano explicaba a continuación la dificultad de dar el salto al mercado europeo para el futbolista mexicano recordando su aterrizaje en el Espanyol durante la ventana invernal del curso 2022-2023: "Somos muy caros y nos cuesta salir muchísimo. Yo tuve que hacer muy buenas temporadas, ir a un Mundial, Juegos Olímpicos y aún así los equipos de acá tenían muchas dudas. Vine a mitad de temporada, en invierno, y la directiva me dijo que se arrepentía de no haberme fichado antes. No apuestan mucho porque somos muy caros y no saben cómo vamos a llegar, además de la adaptación".

En su caso la adaptación a la UDA desde el primer momento no fue por buen camino. Fichado el último día de mercado, no pudo realizar una pretemporada al uso y ese detalle, unido a alguna que otra lesión, condicionó mucho su papel a lo largo del curso, por lo que ahora asegura estar dispuesto a continuar en Segunda para compensar a la afición indálica en busca del regreso a la máxima categoría: "Mi objetivo es mantenerme por este lado. Estoy en el proyecto del Almería, lastimosamente vamos a bajar y hasta ahora voy a competir en Segunda para llevar al equipo donde se merece".

El movimiento de hablar para los medios de su país tras la victoria en Vallecas suena a calculada estrategia para recordarle a la dirección deportiva que él está dispuesto a cumplir su largo contrato (firmó hasta 2028) y que si su intención es abrir negociaciones este verano con clubes de México (se habló de un interés del América) para intentar su vuelta no se lo va a poner fácil.