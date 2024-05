El Almería B consigue golpear primero ante el Atlético Malagueño (3-1)

Triunfo de vital importancia el que acabó logrando el Almería B, que acabó golpeando primero en su encuentro ante el Atlético Malagueño en la ida de la primera eliminatoria del play off de ascenso. Fueron los rojiblancos quienes se hicieron con la victoria y eso que hasta entonces no habían conseguido vencer a los blanquiazules en el presente curso. Cantón fue el encargado de inaugurar el marcador casi nada más salir de vestuarios con una gran volea. Los malaguistas empataron más tarde, si bien acabaría teniendo una actuación magistral Valen para con un doblete dar el triunfo al conjunto dirigido por Alberto Lasarte.

De vital importancia era el encuentro que tenía que afrontar el filial del conjunto rojiblanco, que por segunda ocasión en la presente temporada iba a jugar en el Power Horse Stadium. Sin poder permitirse fallar, los almerienses comenzaban su intensa batalla por hacerse con un billete para Segunda RFEF con el inicio del play off de ascenso. El equipo dirigido por Alberto Lasarte recibía al Atlético Malagueño, uno de los pocos equipos a los que no ha sido capaz de ganar este curso, en el encuentro de ida de la fase de ascenso a la cuarta categoría del fútbol español.

Y sorprendió bastante el técnico del filial indálico, llegando el club almeriense a jugar al despiste con la posibilidad de que Marcos Peña pudiera estar a disposición del Almería B. Finalmente, el centrocampista acabó siendo citado por Alberto Lasarte, si bien no lo hizo partiendo de inicio. Aunque si salió como titular Marezi, quien tampoco fue convocado por Pepe Mel, en el que iba a ser su segundo partido con el filial, provocando que Rachad se quedara en el banquillo. Mientras, el meta Bruno Iribarne y el lateral diestro Peñalver, quienes llevaban siendo duda toda la semana, también salieron en la foto del once inicial.

Intentaron los rojiblancos llevar el control del esférico, si bien se toparon con un rival que no mostró tener prisa alguna. No tardaron los almerienses en gozar de su primer acercamiento, si bien Peñalver se encontraba en posición antirreglamentaria. Aunque fueron los blanquiazules quienes protagonizaron la primera ocasión del choque con un remate de cabeza de Chupete que acabó blocando Bruno. Los unionistas trataron de responder, pero se toparon con la salida del guardameta malaguista para despejar un balón antes de que llegara Luis Lara.

No estaban del todo finos los almerienses en la matinal de este domingo, teniendo alguna que otra pérdida que bien pudo acabar en jugada de peligro rival. No obstante, los rojiblancos no tardaron mucho más en probar por primera vez a Céspedes, teniéndola Joan con un disparo desde la frontal que detuvo el guardameta cuando apenas se habían disputado los diez primeros minutos. El conjunto indálico trataba de acercarse a la portería rival, pero le estaba costando algo de más generar ocasiones.

Antes de cumplirse el primer cuarto de hora la tuvo René Pérez al rematar con la testa un saque de esquina botado por Aarón Romero, pero el balón se acabó marchando por encima del marco visitante. Sin embargo, poco a poco los blanquiazules comenzaron a inquietar más y en el 24' un centro envenenado de Márquez lo tuvo que acabar sacando con la mano Bruno a saque de esquina. A balón parado la tuvo de cabeza Chupete, si bien su remate se marchó tan desviado que el balón acabó perdiéndose por línea de fondo.

Por su parte, antes de llegar a la media hora de juego los rojiblancos protagonizaron un peligroso contraataque conducido por Marezi, quien antes había perdido un balón en la medular. Pero el serbio no estuvo del todo acertado, finalizando con un tímido disparo desde la frontal y con el colegiado decretando falta del delantero. Mientras, los malaguistas probaron fortuna con un disparo de larga distancia de Alexis, sii bien se acabó perdiendo por línea de fondo tras tocar en un defensor.

Poco más tarde los almerienses pudieron protagonizar una acción en un centro de Joan, tras pase de Luis Lara, que despejó la defensa. Lo continuaron intentando en la recta final los rojiblancos. De esta manera, tuvieron una clara en la testa de René Pérez. Aarón Romero colgó una falta lateral y remató el central, si bien acabó deteniendo el portero. No obstante, en los últimos minutos los blanquiazules también gozaron de un par de ocasiones.

En el minuto 40 lo intentó Cordero, después de una jugada de Ochoa, taponando su disparo un defensor. Mientras, a escasos minutos del final fue Alexis el que la tuvo, aunque su disparo se acabó marchando fuera. Sin embargo, serían los rojiblancos quienes protagonizaran uno de los últimos acercamientos en una acción entre Luis Lara y Peñalver en la que acabaron forzando el saque de esquina. Pero ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios sin que se moviera el marcador.

Todo se tendría que decidir durante los segundos cuarenta y cinco minutos. No comenzaron nada mal los almerienses, apenas acababan de salir de vestuarios cuando Joan la tuvo con i Minuto 45 remate de cabeza de Joan que se va fuera. Minuto 49 ocasión de Valen, pero se encontraaba en fuera de juego Minuto 52 centro de Peñalver a Cantón que remata sin dejarla caer Cantón para adelaantar a los rojiblancos. Minuto 56 amarilla a Valen. Minuto 57 falta peligrosa en la frontal que lanza Márquez, la toca Bruno y al rechace Santaella manda el balón al fondo de las mallas. Minuto 64 jugada en la banda de Hugo Neves, se interna y cortaa el baalón un deffensa para mandar a córner. En segunda jugada en el saque de esquina pprueba de larga distancia Valen, pero su disparo se marcha demasiado alto. Minuto 68 centro demasiado pasado de Peñalver. Minuto 75 gol de Valen con el exterio aa pase de Peñalver para volver a adelantar al conjunto dirigido por Alberto Lasarte, la jugada comienza con una acción de Cantón. Minuto 79 gran jugada de Aarón Romero que se interna en el área tras un recorte que le saca con la pierna de manera magistral el portero. Minutoo 82 peligrosa acción de Rachad que se la pone a Marsu en el área y despeja la defensa. Minuto 86 disparo de Valen que atrapa el portero. Minuto 88 disparo de Ochoa que se marcha fuera. Minuto 89 peligrosa ocasión entre Marsu y Rachad que acaba sacando la defensa. Minuto 90 contraataquue peligroso con disparo de Peña que tooca el portero para evitar el tercero. En el descuento la tuvo Arriaza con un disparo que toca en el palo. En el descuento en un rechace de una falta disparo de tijera de Rubén Sánchez que se marcha fuera. Minuto 94 jugada de Valen a pase de Aarón, se planta ante el portero se la pica y tocando en el palo acaba haciendo el tercero.