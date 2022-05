Afectados por el encarecimiento de los pisos de Almería XXI apelan al objetivo social

“Somos jóvenes y no tenemos una situación boyante que nos permita hacer frente a 40.000 euros de subida. Queremos que se respeten las cantidades fijadas en la compraventa y recuperar la ilusión”. Es el perfecto resumen del “jarro de agua fría” que han recibido los adjudicatarios de las viviendas protegidas de la avenida Vilches, en Plaza de Toros, quienes apelan a la “diplomacia y el diálogo” para cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento antes de acudir a la vía judicial.

De la veintena de adjudicatarios, quince personas se han organizado a modo de Plataforma para reclamar lo que entienden que es “justo”, por lo que rechazan el aumento de precio del 26% planteado por la empresa municipal de la vivienda, e incluso la parte que Almería XXI está dispuesta a asumir.

Ni quieren renunciar a las casas que le fueron adjudicadas ni tampoco pagar más por esa decisión “unilateral”. Aseguran que en los contratos de compraventa firmados no existe cláusula alguna que contemple la posibilidad de la subida de precio ante la variabilidad del mercado de la construcción en referencia a las materias primas. Denuncian al respecto que no se les ha facilitado justificación o desglose de ese 26% de encarecimiento. “Es cierto que han subido determinados materiales como el acero y el aluminio, pero otros no, como el ladrillo, el pladur o el PVC”, explica el portavoz de la Plataforma, José Manuel Casimiro, para quien no se trata de negociar porcentajes a asumir por los propietarios o por Almería XXI, sino de que “se cumpla con lo firmado y recuperemos la ilusión”. Achacan, además, a la empresa municipal una postura de “abuso de poder”: “A nosotros nos ha subido la luz, la gasolina, el IPC..., pero no hubiéramos podido bajar los precios por ello ni decir que en julio, en lugar de 4.000 euros, entregamos 2.000”.

Recuerdan al respecto la finalidad social de Almería XXI y esperan que “no se piense solamente el beneficio económico de una promoción inmobiliaria como si actuara como empresa privada ya que, de otra manera, jóvenes como los que componemos esta plataforma no tendríamos la oportunidad de acceder a una vivienda”. Por ahora, han solicitado una reunión con el alcalde de la que la Plataforma espera una “rectificación” antes de acudir a una larga vía judicial.