El Patio, más de 200 vecinos viviendo entre puntales que se pudren

El edificio de El Patio, en el corazón del barrio Pescadería-La Chanca, ha visto pasar los últimos cincuenta años de la capital almeriense. Pero ha envejecido mal. Sus paredes y techos se vienen abajo. Hace ahora justo dos años tuvo que ser completamente apuntalado debido a un derrumbe. Resultó herido un hombre de 46 años después de que se hundiera parte del suelo de su vivienda, cayendo a la planta de abajo. Tuvo que ser hospitalizado y, por fortuna, se recuperó.

Pero se inició un proceso que no parece tocar a su fin a pesar de las numerosas movilizaciones de los más de 200 vecinos que tienen que vivir entre puntales.

Tras el suceso, se informó a los residentes de que debían abandonar sus hogares tras el acuerdo adoptado en la reunión de urgencia de la Junta Local de Protección Civil. Fueron derivados al albergue juvenil de Almería, que daba una capacidad para unas 115 personas, y el resto al pabellón de Pescadería.

Entonces, se anunció que se llevarían a cabo trabajos de apuntamiento de los edificios y que, cuando este estuviera terminado, los vecinos podrían regresar a sus viviendas solo “de forma provisional”, pero ahí siguen dos años después. Pero en peores condiciones, pues los puntales que sustentan sus paredes se están pudriendo y algunos ya ni existen porque han sido robados para ser vendidos como chatarra.

En su momento, los técnicos de la empresa ICC que inspeccionaron la estructura de los edificios determinaron que “no existía riesgo de derrumbe”, aunque constataron que las cubiertas, pasarelas y pasillos de acceso presentan un “estado de debilidad” que no garantiza la seguridad de los residentes. Sin embargo, estos siguen allí a pesar de que este edificio ya debería haber pasado por un arreglo integral atendiendo al Informe de Evaluación de Edificios, que lo fuerza a pasar por inspección en 2017 y, consecuentemente, a la realización de obras de rehabilitación.

El problema es que el coste de las obras será de aproximadamente 800.000 euros, una cantidad difícilmente asumible por varios motivos: Muchos de los residentes en estas casas no son propietarios y los que los son no disponen de grandes cantidades de dinero para realizar la inversión.

Además, la característica obligada para poder acceder a las ayudas que conceden las administraciones es que los residentes sean propietarios de las viviendas. Si entre los vecinos y el Ayuntamiento no se llegara a un acuerdo, este podría iniciar una orden de ejecución subsidiaria, lo que supondría hacerse cargo del coste total de la rehabilitación, algo que de momento no está en los planes municipales debido al alto coste de las obras que deben ser acometidas.

“Se le pidió a los vecinos la cantidad que no pueden pagar”, manifiesta Campoy, argumentado que “continúa la peligrosidad, abandono y deterioro del inmueble”, argumenta José Campoy, agregando que “no les interesa el problema por qué es muy impopular. Según la sociedad, allí vive gente que ha entrado de okupa, pero más allá de la realidad que intentan vender, la mayoría de los residentes en el patio tiene su escritura. Así que lo que pasa es que viven en un edificio en malas condiciones”, explica Campoy, quien esgrime que “no vivimos donde queremos vivimos, lo hacemos donde podemos y al Ayuntamiento no le afectan los derrumbes, ni la suciedad. Pero a la Junta de Andalucía igual, según ellos, el corazón del barrio está en la Plaza de Pavía, cuando la Plaza de Pavía es otro barrio más de los 27 que forman la ciudad no La Chanca Pescaderia”.

“Pedimos al concejal del área que se limpiase y baldease periódicamente El Patio por la necesidad y peligro de enfermedades, y ni tan siquiera nos contestó. Exigimos una reunión y otra reunión y ni nos contestaron. En los presupuestos participativos, una de nuestras propuestas fue la limpieza de ese entorno, pero al igual que en los presupuestos del año pasado, donde ninguna de nuestras propuestas se realizaron, este año hemos realizado ocho y una de ellas es en relación a El Patio. Las dos administraciones (Junta y Ayuntamiento) deberían ponerse de acuerdo para realizar una rehabilitación”.