40 familias abandonan en Almería sus casas por las obras del soterramiento

Meter toda una vida en cajas y hacer las maletas en un ejercicio de adaptación impuesto por el interés común les resulta doloroso, especialmente cuando lo hacen a contrarreloj. Son las familias de las 40 viviendas de la calle Ferrobús, esas a las que los raíles y el muro de Renfe jalonan, y este próximo lunes tienen que hacer entrega de las llaves de su vivienda a Adif, pues la siguiente visita que toque a estas puertas será la de la pala para su derribo.

Las viejas casas han tenido desde hace más de dos décadas este final claro y el traqueteo del tren se lo ha estado recordando a diario en un calendario que se ha venido demorando. Hasta ahora, con las obras de la segunda fase del soterramiento de las vías del ferrocarril en marcha desde octubre. El mismo mes en el que las familias afectadas por la expropiación forzosa recibían una comunicación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias emplazándolas abandonar las viviendas en dos meses y medio, con fecha de entrega de llaves para el próximo lunes 15 de enero. Era sabido, aceptado y, además, reciben una cantidad económica en compensación, si bien no todo ha fluido como esperaban.

En manos de un representante legal, explican que han podido obtener un poco más de dinero de lo inicialmente fijado. No les llega a resarcir pero “es una expropiación forzosa y no nos queda otra”. El problema es más una cuestión de cortesía.

“Nos hicieron un primer pago, más o menos un tercio de la tasación, en lugar de darnos la cantidad completa. Nos la han pagado en diciembre y ahora tenemos que mudarnos sin tiempo, pues no todos tenían liquidez para comprarse otra cosa o cerrar un alquiler”, comentan con la esperanza de que Adif recule en esta última hora y amplíe el plazo otorgado para encontrar otro hogar y realizar todo el papeleo que tal operación conlleva.

Es casi ya una súplica la que trasladan, puesto que han recibido una negativa a la solicitud de moratoria del desalojo traslada días atrás por el abogado que representa a estas familias. Negativa que no entienden pues la próxima cita clave de las obras no es el derribo de sus casas, sino del puente de Los Molinos por lo que estiman que “unos días más” de plazo no torpedearía en absoluto el cronograma de trabajos.

Puente de Los Molinos

La retirada en Almería del paso superior de la carretera de Níjar arrancarán de forma previa con el desmontaje de la iluminación y la retirada de las vallas de protección mientras se aprueba la documentación para poder demoler la infraestructura.

Fuentes de Adif han indicado a Europa Press que los trabajos preliminares para ejecutar esta actuación, que ya fue anunciada para principios de enero, incluirá la retirada de tierras una vez que se proceda a la suspensión del tráfico, que tiene que reordenarse a través de desvíos y caminos alternativos.

Personal del entidad pública y empresarial junto con técnicos de la empresa adjudicataria y personal municipal inspeccionaron el miércoles a pie de vía el lugar en el que se desarrollarán estos primeros trabajos, a donde también han acudido otros de representantes de empresas auxiliares para evaluar las tareas preliminares.A la espera de oficializar la fecha en la que comenzarán los trabajos, que previsiblemente arrancarán el lunes según varias fuentes implicadas en las obras, se trabaja en paralelo en la documentación para abordar la demolición de la infraestructura, a la que se procederá una vez se dé el visto bueno a los permisos.