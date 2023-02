Almería comparte la lucha contra el cáncer

'Todos contra el Cáncer'. La Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer ha celebrado hoy, junto al Ayuntamiento de Almería y la Diputación, el Día Mundial Contra el Cáncer (conmemorado cada 4 de febrero) con un acto institucional en favor de las personas afectadas por la enfermedad y sus familias. La jornada ha contado con la participación de diferentes entidades y colectivos, así como representantes de todos los partidos políticos de la corporación municipal.

El acto se ha llevado a cabo en la Plaza de la Constitución y ha estado presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el vicepresidente y Diputado delegado de Bienes Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, y la presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Magdalena Cantero.

Se ha comenzado con la intervención de una paciente de cáncer, María Ángeles Arcos, quién ha hablado en nombre de los pacientes, recordando aspectos de suma importancia con respecto a la prevención de esta enfermedad, como son los hábitos de vida saludables, la participación en programas de diagnóstico precoz y el apoyo a la investigación.

Tras su intervención, María del Mar Vázquez ha considerado que visibilizar el cáncer, como estamos haciendo hoy, “es dar voz a las personas que lo sufren. Es demostrarles que no están solos. Es compartir su lucha. Nunca rendición”. Ha recordado la importancia que tiene la prevención. “Prevención es información. Prevención es mantener unos hábitos saludables”, ha dicho.

Por último, ha incidido en la normalización. “Hay que perderle miedo a la palabra cáncer. No se menciona lo que no se comprende o no se domina. Al cáncer lo estamos comprendiendo, lo estamos dominando y lo estamos derrotando. Por eso lo nombramos con normalidad y sin miedos. La curación empieza por la normalización”, ha concluido.

La presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Magdalena Cantero ha agradecido a la población de Almería su apoyo a la lucha contra la enfermedad. Cantero ha aprovechado para hacer un llamamiento a la población para que “tome conciencia de las decisiones que pueden ayudar a luchar contra esta enfermedad, apostando por una alimentación saludable, una vida sin consumo de tabaco ni alcohol y una vida menos sedentaria”.

Cantero ha añadido el lema de la Asociación Española Contra el Cáncer `Todos contra el Cáncer´ “con el objetivo de que, en 2030, se consiga una tasa de supervivencia del 70% frente al cáncer, para lo cual son indispensables los hábitos alimenticios saludables, el diagnóstico precoz de la enfermedad y la investigación”.

El vicepresidente, Ángel Escobar, ha felicitado a la Asociación Española Contra el Cáncer “por la iniciativa de traer este acto a la plaza de todos los almerienses porque en esta lucha todos tenemos que estar juntos #TODOSCONTRAELCÁNCER. Desde la Diputación, y la propia sociedad almeriense, valoramos muchísimo la labor integral, psicológica, emocional y física que realiza esta asociación por las personas y familias que sufren esta enfermedad”.

Del mismo modo, ha explicado “Si hoy estamos aquí celebrando este día es porque queremos seguir sensibilizando a la población sobre la importancia de la prevención y la detección precoz. El objetivo es que todos podamos frenar esta enfermedad y lograr que, en 2030, no se diagnostiquen 4.000 casos en la provincia. Para ello, debemos luchar con la mejor arma: la prevención.

José Ortiz, eterno capitán de la U.D. Almería, ha sido el encargado de concluir el acto dando lectura al manifiesto, alertando que “solo en España, cada hora, se diagnostican 32 nuevos casos de cáncer y es la segunda causa de muerte en nuestro país” subrayando que con estas cifras “el gobierno de España ha declarado la iniciativa “Todos Contra el Cáncer” como Acontecimiento de Excepcional Interés Público y supone un oportunidad sin precedentes para concienciar y movilizar a la sociedad española sobre la importancia de sumar recursos y las capacidades de todos en torno a un gran programa de acción contra el cáncer que incremente los recursos disponibles para proyectos de prevención, investigación y divulgación”.

El acto ha finalizado con el despliegue de un gran lazo humano por todos los voluntarios y asistentes con el objetivo de simbolizar la lucha contra el cáncer, cuya conmemoración tiene lugar cada 4 de febrero.