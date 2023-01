Cáncer: incidencia al alza y primera causa de muerte

El cáncer avanza como un lento pero infatigable rodillo que cada año alcanza a un mayor número de almerienses y se ha convertido en la primera causa de muerte en la provincia. Los distintos tipos de tumores, pero especialmente los de colon, recto, mama, pulmón y próstata, se vienen extendiendo cada vez con más intensidad entre la población y hoy están detrás de una de cada cuatro muertes en la provincia. De los 6.203 decesos registrados en 2021, nada menos que 1.475 fueron provocados por un cáncer. De hecho, Almería es la única provincia andaluza en la que el número de defunciones por esta enfermedad autoinmune ha superado al de las patologías del sistema circulatorio (insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, arritmias y cerebrovasculares) que contabilizaron 1.377 muertes en ese último ejercicio analizado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Como tercer motivo de deceso en Almería figuran las patologías infecciosas y parasitarias, entre las que se incluyen las de la covid19, con 731 fallecidos, seguidas por las del sistema respiratorio (458) y digestivo (327). El gráfico de la evolución en el tiempo, al menos desde principios de siglo, de las diferentes causas de defunción en la provincia pone de manifiesto que el cáncer es la única que crece de forma continúa y permanente. En 1980 apenas se contabilizaban 500 fallecimientos por algún tipo de tumor, a principios de siglo ya eran un millar y en 2021 rondan los 1.500, una estadística al alza que no ha dejado de aumentar: en 2005 fueron 1.065 defunciones, 1.207 en 2009, 1.271 en 2013, 1.367 en 2017 y 1.332 en 2020.

Única provincia andaluza con más fallecidos por cáncer que por patologías del sistema circulatorio

Y ocurre igual con la incidencia y prevalencia porque cada año se diagnostican más nuevos casos que en el anterior en la provincia. Según los datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Esri -empresa tecnológica de geolocalización-, en 2022 fueron diagnosticados de algún tipo de tumor un total de 3.781 pacientes en Almería, de los que 2.236 eran hombres y 1.545 mujeres y 449 de los nuevos casos eran menores de 50 años de edad. La evolución de la estadística de los pacientes a los que se detectó algún cáncer en los últimos años presenta una tendencia al alza en Almería: en 2012 fueron 3.085 nuevos casos, 3.109 en 2013, 3.156 en 2014, 3.208 en 2015, 3.263 en 2016, 3.327 en 2017, 3.399 en 2018, 3.494 en 2019, 3.607 en 2020 y 3.696 en 2021. La tasa de incidencia, en base a estos diagnósticos, crece de 438 casos por cada 100.000 habitantes 2012 a 471 en 2017 y 511 en el último año. En una década ha crecido en más de 800 casos al año la tasa de tumores detectados.

En el portal de consulta de los principales indicadores epidemiológicos y psicosociales del cáncer en España se atreven a realizar una proyección del impacto de la enfermedad en el futuro en base a datos demográficos y sanitarios de la provincia. En Almería, según el Observatorio de la AECC y Esri, la incidencia subirá a 602 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 2030 y a 668 en 2040. En esta estimación de futuro a corto plazo se ha previsto un escenario por el que serán diagnosticados de algún tipo de tumor 4.531 almerienses en el horizonte de 2030 y 5.244 en 2040. Esto supondría un aumento considerable de 2.000 afectados en relación a las cifras de hace una década (2012).

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia, Magdalena Cantero, confirma esta tendencia y lo que es más preocupante, el aumento de los diagnósticos en pacientes de menor edad. De ahí el mensaje de sensibilización que trasladan al conjunto de la sociedad sobre la importancia de revertir los malos hábitos con la alimentación, falta de actividad física y consumo de alcohol y tabaco. Precisamente la AECC de Almería es un referente nacional que lidera la ampliación de la red de espacios sin humos con el objetivo de ir mermando un tabaquismo que provoca cáncer. El Observatorio cifra en torno al 24% el número de fumadores en la provincia y pese al descenso del consumo en general, en mujeres ha venido creciendo. Otro dato a tener en cuenta es que existe un 33% de la población almeriense que no realiza ejercicio físico. “Los hábitos de vida saludables son la mejor prevención y someterse a las pruebas de detección precoz al más mínimo indicio o cuando se dan antecedentes genéticos”, ha valorado Magdalena Cantero.

La tasa de incidencia en la provincia era de 438 nuevos afectados hace una década, hoy son 511 y en 2030 serán 602

La presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, Ana Laura Ortega, explica que las causas del incremento de casos y fallecimientos, siendo la primera causa de muerte en Almería, son esos malos hábitos, la obesidad y sedentarismo y la contaminación, sin olvidar que el aumento de la población que ha experimentado la provincia y el envejecimiento asociado que implica una mayor esperanza de vida de la tercera edad. Otros de los motivos son la mayor capacidad de detección precoz (pruebas diagnósticas) y el aumento de la prevalencia por los avances en terapias, fármacos y tratamientos que incrementan la tasa de supervivencia y calidad de vida de los enfermos de cáncer.

El 65% supera la enfermedad

Los profesionales de Oncología Médica trasladan un mensaje de optimismo en relación al avance que ha venido experimentando el proceso asistencial por los nuevos tratamientos para el abordaje del cáncer y la innovación terapéutica (ensayos clínicos, radioterapia, inmunoterapia, fármacos basados en nuevas moléculas, oncología de precisión y radiocirugía). Pese al incremento de casos, un 65% de pacientes diagnosticados logran superar la enfermedad y esa tasa de supervivencia rondaría el 90% en algunos de los tumores más frecuentes en nuestro país como el colorrectal o el de mama. Las expectativas de supervivencia se han duplicado en los últimos 40 años y pacientes con metástasis que antes morían en pocos meses hoy pueden convivir con el cáncer durante años sin perder calidad de vida.

En el último año fueron diagnosticados por tumor más de 50.000 personas y en España son en torno a 280.000 nuevos casos con valores tanto de incidencia como de prevalencia similares a los de otros países europeos. Ana Laura Ortega argumenta que la oncología médica goza de buena salud y en los últimos años se han incrementado plantillas y recursos en el SAS. En el hospital universitario de Torrecárdenas, por ejemplo, se ha incorporado un segundo psicooncólogo con el que dar respuesta a la enorme carga emocional de unos pacientes que no dejan de aumentar y se están formando médicos residentes en la especialidad que lidera Begoña Medina con plazas que no existían hasta hace cuatro años.

Ana Laura Ortega: “Hoy se curan más personas y viven más años”

Ana Laura Ortega (Jaén, 1979) es desde diciembre presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Valora de forma muy positiva los avances que se han experimentado en los últimos años a pesar de reconocer que hay un aumento tanto de la incidencia como de la prevalencia. Subraya la importancia de la revolución de los tratamientos que permitirá a los afectados convivir, con calidad de vida, con la enfermedad. “Hoy se curan más pacientes y viven más años”, argumenta. La oncóloga del hospital de Jaén también explica que cuando no tiene cura, existen mejores herramientas y fármacos para que un enfermo con metástasis que antes vivía algunos meses hoy pueda hacerlo durante varios años. Ese incremento de la esperanza de vida en los diagnosticados de cáncer ha ido aumentando la estadística de afectados, de los que un 65% logran dejar atrás la enfermedad. “En algunos tumores más frecuentes como el de colon y mama esa tasa ya está por encima del 90%”, argumenta.

La oncóloga asegura que el aumento de casos se produce por múltiples factores como la contaminación, la alimentación, malos hábitos, falta de actividad física y tabaquismo, sobre todo en mujeres que fuman igual o más que antes. “El impacto de que hoy tengamos un estilo de vida más saludble no se reflejará hasta dentro de unas décadas y no hay que olvidar que vivimos más años y eso también genera más casos”. Y, por supuesto, influye en ese mayor número de afectados que existe una mejor capacidad de diagnóstica y de detección precoz al tener pruebas que no existían hace 20 o 30 años. Otro de los motivos de esa percepción de la ciudadanía de que los tumores van en aumento, según Ortega, es que el cáncer es menos tabú y se habla más. Sobre los factores genéticos, médicos e investigadores tratan de estudiar por qué en algunos tipos de cáncer está bajando la edad media de los 60 a los 50 como el de colon. Pide más profesionales en oncología y mayor esfuerzo en investigación.

Magdalena Cantero: “Aumentan los casos y en población más joven”

Magdalena Cantero es presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desde el verano de 2020, en plena pandemia. Fue un momento bastante delicado en el que frenaron los diagnósticos por el hermetismo anticovid del sistema sanitario. Cifra en torno a un 15-20% el número de pacientes que no recibieron la evaluación del especialista durante la crisis del coronavirus, lo que ha retrasado la detección y tratamiento de tumores y entiende que es una de las causas por las que hoy son se diagnostican más casos que nunca en la provincia. “Han tenido que reforzar con más profesionales en psicooncología en Torrecárdenas y ahora queremos poner en marcha como experiencia piloto un programa para ese primer impacto orientado a los pacientes a los que piden más pruebas cuando han visto que existe algún problema. El incremento de los nuevos casos y de la cifra de muertes responde, a su juicio, principalmente a unos hábitos de vida perjudiciales en la población, totalmente opuestos a la percepción generalizada de que hoy son más saludables.

“La vida sedentaria, la mala alimentación y la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol que crece en determinados colectivos... no podemos olvidarnos de que hay muchos hogares en Almería que no pueden permitirse una dieta sana y equilibrada porque no disponen de recursos económicos, familias que no tienen acceso a pescado y frutas. Creemos que esos factores tienen mayor impacto que los genéticos”, argumenta Cantero. En este sentido, la presidenta de la AECC incide en el preocupante aumento de personas jóvenes a la que se diagnostica un tumor. “Los profesionales están preocupados por la detección de cáncer en pacientes de menor edad que antes”. Eso sí, no todo son motivos de alarma. Desde la AECC de Almería son plenamente conscientes de los avances en la investigación y tratamientos del sistema sanitario y del incremento de la tasa de supervivencia y calidad de vida entre los afectados por la enfermedad.