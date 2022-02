3.700 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Almería en 2021 y la cifra no para de aumentar

Casi 3.700 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Almería durante el pasado año 2021, según las estimaciones de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que señala que esta cifra continuará incrementándose en el futuro teniendo en cuenta la tendencia creciente de los últimos años y la recuperación de la actividad de diagnóstico en el cáncer en el último año, que se vio afectada por la pandemia de la COVID-19, especialmente durante las primeras olas de 2020. De este modo, las cifras de detección del cáncer están volviendo a las cifras previas a la pandemia, tras el crecimiento y normalización de la actividad diagnóstica con respecto al año anterior, en el que muchos posibles pacientes dejaron de acudir a los servicios sanitarios por el miedo de la COVID-19.



La incidencia del cáncer (nuevos casos) continúa aumentando entre la población andaluza de forma estabilizada, al igual que en el resto de España, y a esto hay que unir “que los diagnósticos se han incrementado en 2021 en Andalucía, tras un descenso del 17% en 2020. Este descenso en el diagnóstico de los casos de cáncer en Andalucía, y en España en general, se han ido recuperando y han permitido que los nuevos pacientes con cáncer hayan entrado en el circuito de atención oncológica con un estadio menos avanzado de la enfermedad. Afortunadamente, se ha ido perdiendo ese miedo y temor de la población de acudir a su médico u hospital por la COVID-19, y eso redunda en el beneficio del propio paciente, que puede ser diagnosticado y tratado antes de que el cáncer esté más avanzado”, afirma el doctor Antonio Rueda, presidente de la SAOM. Se estima que más de 47.000 andaluces fueron diagnosticados de cáncer en el 2021.



“Es muy importante insistir a la población en que ante cualquier duda, síntoma o problema de salud que puedan tener, acudan a su médico de Atención Primaria para que lo valore y, en caso necesario, lo derive a un especialista y no haya retraso en el diagnóstico. No deben tener miedo porque si un tumor se detecta de forma precoz, puede tener un impacto muy positivo en los resultados y en las posibilidades de tratamiento y supervivencia de los pacientes. Si llega con un estadio más avanzado de la enfermedad, las posibilidades se reducen”, añade Antonio Rueda.



De los 47.000 nuevos andaluces que fueron diagnosticados de cáncer en 2021, un 57% aproximadamente fueron hombres y el 43% mujeres, una proporción que se mantendrá también en este año 2022. No obstante, más del 55% de los hombres y más del 61% de las mujeres con cáncer en Andalucía logrará superarlos gracias a las técnicas de diagnóstico precoz, y a los últimos avances y tratamientos oncológicos, como la inmunoterapia, o las terapias personalizadas dirigidas. Estos tratamientos han supuesto un aumento de la supervivencia y de la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer en los últimos años en España y países de nuestro entorno, donde se ha duplicado en cuatro décadas y se prevé que continúe aumentando de forma progresiva.



Es por ello que, con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, el 4 de febrero, la SAOM lanza un mensaje de optimismo y de ilusión para las personas con cáncer, poniendo en valor los avances que se están desarrollando en los tratamientos, la investigación oncológica y la mejora de la calidad asistencial de los pacientes a nivel general, y de la excelencia oncológica de la comunidad andaluza. “La oncología médica se encuentra en un momento de auténtica revolución, con avances muy importantes que nos encaminan a una medicina de precisión y un tratamiento cada vez más personalizado del paciente, donde las expectativas de vida están creciendo notablemente. Además, la identificación de biomarcadores está permitiendo tratamientos dirigidos que antes eran inviables o impensables. El abordaje de los tumores, y las posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento continúan creciendo cada año en nuestra comunidad, de manera que muchas personas lograrán superar el cáncer, con una calidad de vida muy alta”, expone el presidente de SAOM.



Entre algunos de estos avances oncológicos destacan, por citar algunos ejemplos, los novedosos tratamientos del cáncer de mama, que están permitiendo que la enfermedad sea más tratable o se convierta en crónica, como es el caso del tratamiento con una nueva inmunotoxina para cáncer de mama HER2+ (uno de los de mayor agresividad).



En este sentido, el presidente de los oncólogos andaluces subraya la importancia seguir apostando por la investigación en el tratamiento del cáncer, algo que la SAOM va a potenciar precisamente este año con la puesta en marcha de dos relevantes iniciativas vinculadas a este campo: por un lado, el lanzamiento de ayudas para el desarrollo de dos proyectos de investigación en Andalucía (en cáncer de mama y cáncer en general), y por otro, una beca para que un oncólogo joven (con menos de 5 años como facultativo) continúe tenga una estancia en un centro o institución oncológica del extranjero durante el periodo de dos años.



En España se esperan más de 280.000 nuevos casos de cáncer este año. En Andalucía, las cifras de incidencia y prevalencia son similares a las nacionales y europeas, y los tumores que serán más diagnosticados este año seguirán siendo los de colon y recto, mama, pulmón, y próstata, sumando ambos sexos. En el caso de los hombres, serán los de próstata, pulmón, vejiga urinaria y colon y recto; y en el caso de las mujeres, los de mama, colon y recto, y pulmón.



Sigue destacando al aumento en los últimos años del número de nuevos casos de cáncer de pulmón en las mujeres, debido al consumo de tabaco en la población femenina como hábito desde los años 70 del siglo XX. Este tumor ha pasado ya a ser el tercer tumor con más incidencia en las mujeres a nivel nacional, y en general, se espera un aumento de la incidencia de los otros tumores relacionados con el tabaco, como los de la cavidad oral y faringe o la vejiga urinaria. En cuanto a la prevalencia, próstata, colon y vejiga son los tumores más prevalentes en hombres en Andalucía, mientras que los de mama, colon y cuerpo uterino son los más prevalentes en mujeres.



En cuanto a la mortalidad, el cáncer continúa constituyendo una de las principales causas de muerte en la población andaluza y española, y en 2020 representó la segunda razón de defunción, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio (24,3% frente al 22,8% por cáncer). Por tanto, a pesar de la crudeza de la pandemia, el cáncer siguió siendo responsable de más muertes que el COVID-19 en 2020. En hombres, los tumores continuaron siendo la principal causa de mortalidad, mientras que en mujeres fue la segunda causa de mortalidad, por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Entre los fallecimientos por tumor, los más frecuentes fueron los de pulmón, colon, páncreas, mama y próstata. No obstante, la mortalidad por cáncer en España ha experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas, con mejoras en la supervivencia de los pacientes debido a las actividades de prevención y diagnóstico precoz, y a los avances terapéuticos.



El aumento en las últimas décadas de la incidencia y prevalencia del cáncer es consecuencia de diferentes factores como el aumento de la población, el envejecimiento, un mejor diagnóstico precoz (que hace que los tumores se detecten y traten antes, mejorando la supervivencia) o algunos factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida, como el tabaco, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo o la contaminación. Muchos de estos últimos son prevenibles, y por ello, es importante insistir en concienciar a la sociedad sobre la prevención. “El cáncer no sólo se puede superar, sino que en muchos casos se puede prevenir y evitar si desarrollamos un estilo de vida saludable. Hasta cuatro de cada diez tumores podrían ser evitables. De hecho, según la OMS, un tercio de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores, como son tabaco, obesidad, infecciones, alcohol, sedentarismo y una dieta inadecuada”, afirma el presidente de la SAOM, el Dr. Antonio Rueda.



“La prevención, el diagnóstico precoz y la investigación son los pilares estratégicos para consolidar los últimos avances en el campo de la oncología, y en ese camino debemos de seguir, junto al fomento de otros aspectos como la mejora de la atención integral al paciente, y el abordaje multidisciplinar del cáncer, para que entre todos los profesionales implicados en el tratamiento y cuidado de las personas con un tumor, junto a la Administración, pacientes, industria y sociedad en general, logremos ayudar a superarlo y a mejorar su calidad de vida. Aún queda camino por recorrer, pero hay motivos para ser positivos y mirar con ilusión el futuro”, manifiesta el presidente de la SAOM.