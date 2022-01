Almería suma más de 3.000 contagios este fin de semana y roza el récord de incidencia

Los contagios siguen disparados en estas fechas navideñas. La Consejería de Salud y Familias ha informado del avance de la pandemia después de dos días sin datos (el sábado 1 y domingo 2 de enero) y se ha confirmado el avance imparable de ómicron. La provincia de Almería ha sumado 3.093 nuevos casos de covid en solo tres días, es decir, más de un millar cada jornada.

Este elevadísimo número de contagios hace que la tasa de incidencia de las últimas dos semanas ya sea casi la misma que cuando se alcanzó el mayor pico en enero del año 2021. Ahora mismo la tasa es de 1.284,7 casos positivos por cada 100.000 personas, mientras que el récord fue de 1.312,3 el 27 de enero del año pasado. En pocos días lo superará.

De hecho, ya hay una provincia andaluza que tiene una tasa superior a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes: Córdoba tiene 2279,7. La media de la comunidad autónoma es de 1519,1.

Casi 1.500 contagiados en Almería capital

Las cifras de contagios de los últimos días no se habían visto nunca antes en la pandemia. Y la tendencia parece indicar que aún van a seguir creciendo.

Desde el pasado 30 de diciembre la Junta de Andalucía no actualiza el número de casos por municipios ni distritos, por lo que hay un acumulado de 4.130 (los del fin de semana y los del viernes).

El Distrito Sanitario de Almería es claramente el más afectado en estos últimos días con 2.018 nuevos casos positivos, de los que 1.448 han sido en la capital de la provincia.

En el Distrito del Poniente ha habido 1.148 casos de covid desde el viernes, destacando los 436 de Roquetas de Mar y 368 en El Ejido.

Por su parte, en el Levante-Almanzora se han diagnosticado 963 casos de covid en los últimos cuatro días. Una vez más, Huércal-Overa es el municipio con más contagios, 165 más.

Sin fallecidos en los últimos días

La noticia buena ante el aluvión de contagios es que no se ha comunicado ningún fallecido en la provincia de Almería, aunque los lunes suele ocurrir por retraso en la notificación de datos. Hay que esperar al martes para comprobar si no hay decesos pendientes de comunicar.

Por lo pronto, la cifra de fallecidos se mantiene en 956 desde que comenzó la pandemia. En el mes de diciembre recién finalizado han muerto 20 personas en Almería con covid-19. A pesar de que ha habido más casos que en diciembre de 2020, hubo mucho menos muertos: 42 menos que el año anterior.

No obstante sí que aumenta el número hospitalizados, pues hay una media de diez ingresos diarios. No obstante, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que la presión hospitalaria sigue siendo mucho más baja que en las olas anteriores, por lo que no se han adoptado nuevas medidas restrictivas.