Almería no logra doblegar definitivamente la curva de esta tercera ola. Los datos de este sábado confirman la tendencia de toda esta semana: cifras similares, o incluso superiores, a las de las últimas dos semanas. Un frenazo en seco para la deseada desescalada.

La provincia ha sumado 153 nuevos casos positivos. No hay una evidente mejoría con respecto a las semanas precedentes: el sábado 6 de marzo hubo 185 casos (32 más que hoy), el sábado 27 de febrero se notificaron 150 (3 menos que este) y hace tres semanas, el 20 de febrero, hubo 166 positivos (solo 13 más que hoy).

Eso hace que Almería siga siendo la provincia de Andalucía con la mayor incidencia del virus. Sin dudas, mucha culpa la tiene la altísima presencia de la cepa británica, que según informó el martes el delegado de Salud ya supone el 93% de los casos existentes en la provincia.

Los mismos hospitalizados que a principios de enero

Lo que sí va mejorando poco a poco es el número de pacientes ingresados por COVID-19 en los hospitales de la provincia. Según informa la Consejería de Salud ahora mismo hay 123 hospitalizados, de los que 48 están en UCI. La cifra total es similar a la que había al inicio de esta tercera ola: el 10 de enero había 124 camas ocupadas.

No obstante, hay más pacientes críticos que entonces. Almería, con 48, es actualmente la tercera provincia de Andalucía con más personas en la UCI, solo superada por Granada (58) y Sevilla (56).

Pero para poner en contexto estos datos que deja la tercera ola hay que compararla con otros momentos de la pandemia. Durante el importante repunte de casos que se produjo en noviembre los hospitales almerienses alcanzaron un pico de 141 ingresados, 47 de ellos en la UCI. Era el 26 de noviembre de 2020. En esta virulenta tercera ola el máximo de presión hospitalaria se alcanzó el 4 de febrero con 465 personas ingresadas. En la UCI llegó a haber 98.

Dos muertos más

El peor dato es que, un día más, Almería vuelve a sumar fallecidos por culpa de la pandemia: dos más. Una mala noticia tras la jornada del viernes, en la que no se notificaron muertos en la provincia. Los fines de semana no se actualizan los datos por municipios, por lo que hasta el lunes no se da a conocer la localidad en la que residían.

En total han fallecido 689 personas desde que comenzó la pandemia. Almería es la segunda provincia andaluza con menos muertos, tras Huelva (315).

188 curados y 1409 inmunizados más con las vacunas

Por otra parte, el informe de este sábado suma 188 curados más al total de personas que han superado la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia han pasado la infección 32.981 almerienses, es decir, el 70,5 por ciento de los 46.777 casos positivos diagnosticados.

Además, la vacunación sigue a un buen ritmo y ayer se inyectaron 3.262 dosis de las diferentes farmacéuticas. De ellas, 1.409 fueron la segunda dosis para aquellos que habían recibido el primer pinchazo hace unas tres semanas. En total hay ya 25.601 almerienses inmunizados con la vacuna, es decir, un 3,52 por ciento de los habitantes de la provincia.